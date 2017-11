Las Vegas es visto como el sitio para draft del NFL en 2019, Super Bowl en 2024-25

Un render del proyecto del estadio Las Vegas Raiders. (Arquitectura MANICA)

Un render de vista aérea del proyecto del estadio Las Vegas Raiders. (Arquitectura MANICA)

Los Oakland Raiders recibieron una aprobación importante que asegurará la puesta en marcha de un evento inaugural el lunes para el estadio de fútbol americano de $1.9 mil millones con 65,000 asientos y el presidente del equipo le dijo a Las Vegas Stadium Authority que Las Vegas podría albergar un draft de la NFL tan temprano como 2019 y un Super Bowl para 2024 o 2025.

Marc Badain también dijo que él y Steve Hill, presidente de la Autoridad del Estadio, volarían a Houston el martes para la segunda ronda de la licitación para organizar uno o más partidos de la Copa Mundial de la FIFA en 2026.

“Tuvimos un diálogo productivo con la NFL. Tuvimos reuniones hace unas semanas y prepararon el proceso para el draft de la NFL, así como para los futuros Super Bowls”, dijo Badain en una actualización del estadio en la reunión de la junta.

“Y les diré que tuvimos comentarios muy positivos para el draft que se otorgará para 2019 y 2020 y tenemos una reunión en aproximadamente tres semanas en Dallas para hacer una presentación para que Las Vegas sea el anfitrión de uno de esos drafts y el Super Bowl para el año 2024 o 2025. “

La NFL comúnmente aprueba los juegos del Super Bowl a las ciudades que han construido nuevos estadios para sus equipos de la NFL.

Ciudades del Super Bowl

Durante los próximos cuatro años, los juegos serán en el U.S. Bank Stadium, en Minneapolis, sede de los Minnesota Vikings, en 2018; El estadio Mercedes Benz, sede de los Falcons en Atlanta, en 2019; Hard Rock Stadium, hogar de los Dolphins en Miami Gardens, Florida, en 2020; y el estadio aún no identificado que se está construyendo para los Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers en Inglewood, California, en 2021.

Más adelante en la reunión, la junta aprobó por unanimidad un acuerdo de trabajo habilitante que asegurará a los constructores contratados del estadio de los Raiders poder trabajar en 62 hectáreas en la carretera interestatal 15 y Russell Road, incluido el permiso para llevar a cabo un evento pionero. La junta también aprobó por unanimidad un contrato de servicios profesionales con Grand Canyon Development Partners con sede en Las Vegas para supervisar el cumplimiento del acuerdo de trabajo, en vigencia hasta que se firmen los acuerdos de desarrollo definitivo con un precio máximo garantizado.

Una descripción del trabajo de habilitación en el contrato enumera específicamente la iniciación como uno de los usos permitidos. El contrato de Grand Canyon Development Partners tiene tarifas por hora con un total que no excede los $50,000 hasta el 30 de abril. La Autoridad del Estadio tiene la esperanza de tener acuerdos finales de desarrollo para febrero.

Plan de beneficios comunitarios

Un área en la que los Raiders y la autoridad se quedaron cortos el jueves fue en la terminación de la revisión del plan de beneficios comunitarios largamente debatido; un documento que detalla el compromiso de los Raiders y sus contratistas de contratar y subcontratar a pequeñas empresas y grupos minoritarios y participar en obras benéficas y esfuerzos cívicos.

Si bien los Raiders y la autoridad avanzaron en varios términos dentro del plan de 10 páginas, no acordaron establecer un porcentaje específico de contratos y trabajadores de minorías.

La ley firmada por el gobernador Brian Sandoval en octubre de 2016 asegurando $750 millones en financiamiento público para el proyecto del estadio requiere específicamente que al menos el 15 por ciento del valor total del trabajo de construcción en el precio máximo garantizado sea contratando a las pequeñas empresas locales.

El plan sería supervisado por un panel sin finalidad de lucro de siete miembros con un representante de la autoridad, uno designado por el gobernador, el líder de la mayoría del Senado estatal y el presidente de la Asamblea estatal y tres asignados por los Raiders.

Si bien el plan especifica que los Raiders y sus contratistas se acercarán a la Cámara de Comercio Latina, la Asociación Nacional de Contratistas Minoritarios, el Consejo Empresarial de Mujeres Empresarias, la Asociación de Contratistas de Nevada, el Consejo de Desarrollo de Proveedores Minoritarios de la Región Oeste, la Cámara Asiática de Comercio, la Cámara Urbana y la Cámara de Comercio Gay y Lesbiana de Nevada, no hay desgloses porcentuales.

El plan mejor redactado

Mientras que el asesor jurídico de los Raiders, Dan Ventrelle, calificó el plan como el mejor redactado para un proyecto de construcción de un estadio, otros miembros de la autoridad querían una mayor seguridad.

Bajo una sección sobre la diversidad en el lugar de trabajo, el plan dice que “el desarrollador ha creado iniciativas que han llevado y continuarán generando oportunidades para las mujeres, personas de color y otros grupos específicos”. El plan se compromete a trabajar con veteranos, líderes basados en la fe, capacitación de aprendices, apoyo para la preparación para el trabajo, asociación sindical y la comunidad LGBTQ.

El contrato de los Raiders con el contratista principal Mortenson Construction de Minneapolis y McCarthy Builders of Henderson requiere un objetivo de participación en la fuerza de trabajo de no menos del 38 por ciento de las horas de trabajo de construcción realizadas por trabajadores de minorías y mujeres. Los críticos dijeron que un objetivo “meta” no asegura que los números estarían allí.

El plan también exige un objetivo de participación de la fuerza laboral de no menos del 55 por ciento de las horas trabajadas en los días en que los eventos se llevan a cabo en el estadio. Algunos críticos dijeron que preferirían que el mandato se aplique a todos los empleados permanentes de mantenimiento del estadio, no solo a aquellos que trabajan.

Hill dijo que espera que los negociadores continúen trabajando en el plan y regresen a la reunión de la autoridad el 14 de diciembre.

Legislación de reforma tributaria

Hill también abordó la sorprendente inserción de la semana pasada en la legislación de reforma tributaria de los republicanos de la Cámara de Representantes que eliminaría la exención de impuestos para los bonos utilizados para pagar estadios utilizados por equipos deportivos profesionales.

Hill dijo que un análisis de Jeremy Aguero de Applied Analysis, el personal contratado de la autoridad, y él indicó que la eliminación de la exención fiscal podría costar a la autoridad un estimado de $3 millones al año, la diferencia aproximada de la diferencia de intereses entre bonos gravados y exentos de impuestos .

Hill dijo que el Comité de Infraestructura de Turismo del Sur de Nevada presidió la fórmula financiera del estadio para la ley que creó los $750 millones en financiamiento público para el estadio estimados conservadoramente y que los ingresos fiscales generados por el aumento de 0.88 puntos porcentuales en el impuesto a la habitación ser más que suficiente para cubrir el costo adicional, pero significaría menos dinero disponible para los gastos de la autoridad.

Al preguntársele si estaba preocupado por perder esos ingresos, Hill dijo: “Bueno, (perder) $3 millones es una preocupación. Es un obstáculo adicional.

“Tendremos que encontrar la forma de enfrentarlo si, de hecho, se implementa”, dijo. “Tendremos obstáculos y avanzaremos, lo resolveremos”. La comunidad perdería $3 millones al año y eso no es útil “.

El senador Dean Heller, republicano por Nevada, dijo el miércoles que trabajará para permitir que el estadio de Las Vegas tenga una exención de la ley ya que la planificación y la financiación estaban en marcha antes de que se propusiera la legislación de reforma tributaria.

Póngase en contacto con Richard N. Velotta en rvelotta@reviewjournal.com o al 702-477-3893. Sigue a @RickVelotta en Twitter.