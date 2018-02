Las Vegas Review-Journal ‘mató’ historia en 1998 sobre Steve Wynn por demandas de conducta sexual inapropiada

Las camareras de coctel de The Mirage demandaron por discriminación sexual en la década de 1990. Jim Laurie Las Vegas Review-Journal

Carri Geer Thevenot, editor de metro de Las Vegas Review-Journal. (Elizabeth Brumley / Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

Un fax de 1998

The Mirage en Las Vegas el sábado 3 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

The Mirage en Las Vegas el sábado 3 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

La entrada para automóviles en The Mirage en Las Vegas el sábado, 3 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

The Mirage mientras el tráfico pasa por Las Vegas Boulevard el sábado 3 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

The Mirage en Las Vegas el sábado 3 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

The Mirage en Las Vegas el sábado 3 de febrero de 2018. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Las afirmaciones de que el desarrollador de casinos Steve Wynn acosó sexualmente a los empleados podrían haber surgido hace años, pero en 1998 Las Vegas Review-Journal detuvo la publicación de una historia que habría sacado el tema a la luz. Después de matar el artículo, el periódico ordenó al periodista que lo escribió que lo borrara del sistema informático del periódico.

La decisión del Review-Journal se produjo después de que los abogados de Wynn se reunieron con el periodista y el periódico pagó las pruebas del detector de mentiras para dos mujeres que alegaban una cultura de acoso en el Mirage propiedad de Wynn.

Las acusaciones sobre la conducta de Wynn aparecieron en una historia del Wall Street Journal el mes pasado. Se hicieron afirmaciones similares en una presentación judicial en 1998.

En una demanda, una camarera de cocteles de Mirage alegó que los supervisores no protegían a las mujeres de los jugadores que las hostigaban. Ella dijo que las camareras fueron enviadas para “acomodar” a los grandes apostadores en las villas de lujo del complejo durante la década de 1990.

Al parecer, otra camarera, presumiendo de su primer nieto a principios de la década de 1990, fue presionada para tener relaciones sexuales con Wynn, quien dijo que quería tener relaciones sexuales con una abuela, de acuerdo con un documento del tribunal.

Dos de las camareras de cocteles hablaron con la reportera de los tribunales de Review-Journal Carri Geer en 1998. Geer dijo que ella recuerda que el entonces editor Sherman Frederick dijo que las mujeres deberían someterse a pruebas de detección de mentiras.





Después de que volvieron los resultados del polígrafo, Geer, quien ahora es editora de metro del Review-Journal, dijo que se le ordenó borrar la historia que había escrito. Pero guardó una copia impresa de la historia, los registros judiciales del caso, los resultados del polígrafo y el recibo de $ 600 por los exámenes del polígrafo.

No podía recordar quién bloqueó la publicación de la historia o quién le ordenó que la borrara.

“Siempre quise contar las historias de estas mujeres. Es por eso que guardé este archivo por 20 años “, dijo Geer.

Sin recuerdos

La profesora de derecho de la Universidad de Indiana Jennifer A. Drobac dijo que la divulgación pública de las historias de las mujeres, incluso en 1998, podría haber creado presión para eliminar a Wynn o forzar cambios en su comportamiento, mucho antes del nacimiento del movimiento “#MeToo”.

“Tal vez sea el Sr. Teflon, pero al menos la gente lo hubiera sabido”, dijo Drobac, que ha representado a víctimas de acoso sexual. “Podría haber hecho una diferencia en los negocios posteriores. El público habría entendido que este tipo tiene un pasado cuestionable “.

El abogado del Review-Journal Mark Hinueber revisó la historia de Geer en 1998 por razones de responsabilidad. Sus ediciones, que se guardaron en el archivo de Geer, borraron acusaciones clave de la historia, incluida la historia de la camarera que dijo que la presionaron para tener relaciones sexuales con Wynn y la advertencia de su supervisor de que perdería su trabajo si no cumplía.

Hinueber escribió en una portada de fax, “Mis ediciones adjuntas. No correrá hasta que esté aprobado por Sherm (Frederick) “.

Hinueber, quien continúa brindando asesoría legal para el Review-Journal, no quiso hacer comentarios, y citó el privilegio abogado-cliente con los propietarios anteriores del periódico.

Frederick dijo el martes que no recuerda la historia.

“Me has perdido”, dijo. “No recuerdo nada de eso. Ciertamente no recuerdo haber pagado ninguna prueba de polígrafo “.

El examinador de polígrafo Ronald Slay, de Western Security Consultants, dijo que un alto funcionario (no estaba seguro de quién) del Review-Journal se presentó con las dos mujeres para el examen.

“Cuando apareció, yo sabía que esto era más importante de lo normal”, dijo Slay.





Thomas Mitchell, editor en jefe en ese momento, recordó que el periódico usó exámenes de polígrafo para algunas fuentes, pero dijo que no recordaba las circunstancias.

“Investigamos ese tipo de cosas pero no pudimos eliminarlas”, dijo. Mitchell dijo que no mató historias debido a la presión de otros.

Kevin Doty, un abogado que trabajaba para el periódico en ese momento, dijo que Mitchell le pidió que preparara las pruebas del polígrafo, y que Mitchell fué con las mujeres al examen.

Geer dijo que la llamaron a una reunión con los abogados de Wynn en la sala de conferencias de Frederick mientras preparaba la historia en 1998. Frederick no recordaba la reunión.

Demanda por discriminación

Las acusaciones contra Wynn y The Mirage fueron presentadas en una demanda federal de 1997. Once camareras demandaron a The Mirage, donde Wynn era presidente en ese momento, después de que supuestamente les dijo a las servidoras que no se veían bien en sus uniformes.

Un cambio de política requirió que mantuvieran su peso en el momento en que fueron contratados. Sus abogados enviaron preguntas, conocidas como interrogatorios, a la demandante Earlene Wiggins, y sus respuestas, que fueron juramentadas y archivadas en la corte, describieron una cultura de hostigamiento, conducta sexual forzada y mala conducta por parte de Wynn.

Wiggins dijo en la corte que los jugadores de baccarat la acariciaron y le pidieron besos.

Wiggins también dijo en la presentación que la demandante Cynthia Simmons tuvo que “acomodar a los clientes sexualmente”. Simmons le dijo al periódico en 1998 que recibió entre $ 1,000 y $ 5,000 de cada cliente a cambio de sexo.

Otra camarera fue enviada a las villas de los altos-apostadores para tener relaciones sexuales con un jugador alemán que era amigo de Wynn, dijo Wiggins en la presentación ante el tribunal.

The Review-Journal publicó historias sobre la “reunión gorda” y una demanda posterior y una queja de la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo.

Para 2003, The Mirage había liquidado todas los reclamos.

Exámenes poligráficos para las fuentes

Los resultados del polígrafo sugirieron que Simmons estaba engañando, pero Wiggins, quien fue citada en el documento de la corte, estaba siendo sincera. Wiggins murió en 2006.

Simmons, ahora de 60 años, dijo que estaba nerviosa durante la prueba del detector de mentiras.

“Estaba bajo una angustia emocional: ni siquiera podía dormir la noche anterior”, dijo el martes.

Ella dijo que está molesta de que, a pesar del apoyo a su historia en la declaración jurada de Wiggins, el Review-Journal nunca publicó el artículo de Geer en 1998.

“Ya fue bastante difícil presentarse y revelarle esto a mi familia, y luego hacer que el periódico controle toda la historia, siento que me silenciaron”, dijo.

Frederick dijo que no se habría retirado bajo la presión de los abogados de Wynn.

“Wynn, es un tipo difícil, y no era inusual que llamara y gritara”, dijo.

Kathleen Culver, directora del Centro de Ética en Periodismo de la Universidad de Wisconsin-Madison, dijo que nunca ha oído hablar de una organización de noticias que requiera que las fuentes tomen pruebas de detectores de mentiras.

“Siento que es una gran exigencia para una fuente”, dijo.

Slay, quien administró los exámenes de polígrafo para el Review-Journal, dijo que a menudo probaba fuentes para publicaciones como National Enquirer, pero que no lo había hecho para las principales publicaciones de noticias.

Culver dijo que citar con precisión un documento judicial protege a los periodistas contra los reclamos por difamación.





“Los juicios pueden ser realmente agotadores para una organización de noticias, y puedes ver por qué tendrías miedo, pero no veo por qué te doblegarías ante ese miedo y resaltarías la historia”, dijo. “El periodismo tiene que ser sobre el coraje”.

Wynn no respondió a las solicitudes de comentarios sobre las acusaciones contra él y el Mirage. Él ha negado las acusaciones planteadas en la historia de The Wall Street Journal.

“Nos encontramos en un mundo donde las personas pueden hacer acusaciones, independientemente de la verdad, y una persona tiene la opción de resistir a la publicidad insultante o participar en pleitos multianuales”, dijo Wynn el mes pasado en una declaración escrita al Journal . “Es deplorable que alguien se encuentre en esta situación”.

Simmons dijo que la cultura Mirage descrita en los registros judiciales era bien conocida por los empleados.

“Estoy sorprendido de que alguien haya pensado que era un secreto”, dijo. “Todos sabíamos que esto estaba pasando, pero nadie habló porque tenían miedo”.

El escritor del Review-Journal Brian Joseph contribuyó a esta historia. Póngase en contacto con Arthur Kane en akane@reviewjournal.com. Sigue a @ArthurMKane en Twitter. Póngase en contacto con Ramona Giwargis en rgiwargis@reviewjournal.com. Sigue a @RamonaGiwargis en Twitter.