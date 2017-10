Las Vegas se queda atrás en el crecimiento de negocios nuevos, según el informe

(Thinkstock)

Muchas empresas nuevas están comenzando en Las Vegas, pero se quedan atrás en cuánto y cuán rápido crecen en comparación con otras áreas metropolitanas, según un nuevo estudio.

Un análisis de la actividad de inicio en 40 áreas metropolitanas y los 50 estados que fue lanzado el jueves por la Fundación Kauffman descubrió que las escenarios de inicio de negocios locales y estatales cuentan dos historias diferentes.

“A Las Vegas no le va muy bien en crecimiento emprendedor (una métrica de cuánto crecen nuevas empresas) en comparación con otros metros, pero a Nevada le va bastante bien en el crecimiento del espíritu empresarial en comparación con otros estados más pequeños”, dijo Arnobio Morelix, analista de datos de consultoría para Fundación Kauffman.

La fundación descubrió que las empresas emergentes de Nevada ven un crecimiento promedio de empleo de 66.2 por ciento en sus primeros cinco años, mientras que las startups en Las Vegas ven un crecimiento promedio de empleo de 54.1 por ciento.

Morelix dijo que Las Vegas podría reforzar su comunidad de startups al aumentar los recursos para los empresarios, incluidas las oportunidades de tutoría, y ampliar el acceso a capital.

“Algunas personas tienen mucho más acceso a capital que otras. No porque su negocio sea inherentemente mejor, sino porque tal vez estén en el lugar correcto, la ciudad correcta. Quizás tengan la red familiar adecuada. Tal vez sea porque fueron a las escuelas correctas “, dijo Morelix. “Tal vez sea porque, francamente, no son parte de una minoría racial o no son mujeres. Sabemos que el campo de juego no está nivelado “.

A nivel nacional, la mayoría de las startups(nuevas empresas) obtienen su dinero de startups de ángeles inversionistas, préstamos bancarios tradicionales o cuentas de ahorros personales de los fundadores.

Las Vegas ha tenido problemas para satisfacer la demanda de microprestamistas, que son instituciones financieras que están dispuestas a prestar a las empresas hasta $50,000, de acuerdo con la Administración de Pequeños Negocios de los EE. UU.

Encontrar una forma de abordar las deficiencias en la escena de inicio de negocios nuevos en Las Vegas es una gran oportunidad, dijo Morelix.

