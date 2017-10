Letreros de ‘No molestar’ obtienen otra mirada después de tiroteos en Las Vegas

(BenDC)

Cuando un letrero de “No molestar” se cuelga fuera de una habitación de hotel por un tiempo, el personal por lo general llama en algún momento para asegurarse de que todo está bien.

Pero a raíz de la masacre de Las Vegas, los operadores de hoteles pueden estar preguntándose: ¿Cuánto tiempo debemos esperar antes de contactar a los huéspedes que quieren quedarse solos?

Un hombre armado rompió dos ventanas en una habitación en el piso 32 de Mandalay Bay y roció balas a los asistentes al concierto al otro lado de la calle el 1 de octubre. Armado con al menos 23 armas de fuego, mató a 58 personas en el Festival la Ruta 91 y dejó cerca de 500 heridos en el más mortífero tiroteo en masa en la historia moderna de EE.UU., y luego se suicidó.

El tirador mantuvo un letrero de Do Not Disturb (no molestar) en su puerta durante tres días en el Mandalay Bay, y no entró ninguna empleada doméstica, informó el New York Times citando a un trabajador anónimo del hotel. El dueño del casino Steve Wynn dijo a Fox News en un segmento que se transmitió el domingo que si “una habitación continúa con el letrero de ‘no molestar’ durante más de 12 horas, se investigara”.

“El escenario del que estamos conscientes … indicó que (el tirador) no dejó que nadie entrara a la suite por dos o tres días”, dijo Wynn, presidente y CEO de Wynn Resorts. Eso habría provocado un montón de alarmas aquí.

Un huésped encerrado podría estar enfermo, agregó, y el personal vería si estaba a salvo.

La política de 12 horas fue implementada “poco después de la reciente tragedia”, dijo el jefe de marketing de Wynn Resorts, Michael Weaver, en un comunicado al Review-Journal.

Los detalles de la estancia del tirador en el Mandalay Bay todavía están en flujo. El Departamento de Policía Metropolitana Joe Lombardo dijo esta semana que el pistolero se registró el 25 de septiembre, tres días antes de lo que se informó anteriormente, y que pasó los primeros tres días en una habitación separada antes de trasladarse a la suite de la esquina, .

Tampoco está claro si una revisión por parte del personal del hotel podría haber evitado la masacre. Los invitados con letreros de “No molestar” pueden decir a los empleados de hotel que todo está bien, lo que obliga al personal a dejarlos, según Kevin Murphy, profesor asociado de Rosen College of Hospitality Management de la Universidad de Florida Central.

Ningún estándar de la industria

No hay ningún estándar de la industria de por cuanto tiempo los hoteles esperan antes de tratar de hacer contacto con los huéspedes, dijo Dick Hudak, fundador de Florida Resort Security Consulting. Dijo que 12 horas es “demasiado pronto” pero acordamos que las políticas pueden variar según el propietario, el hotel y el huésped.

Por lo general, los hoteles requieren que las habitaciones con una solicitud de “No molestar” deben ser ingresadas para la limpieza de rutina después de tres días, aunque con algunas empresas, los trabajadores entran para una limpieza de cortesía después de 24 horas, dijo Rosanna Maietta, portavoz de American Hotel & Lodging Association.

La preocupación de los hoteles es la seguridad de los invitados, dijo Steven Carvell, profesor de finanzas en la Escuela de Administración de Hoteles de la Universidad de Cornell. Necesitan asegurarse, por ejemplo, de que un invitado no está muerto o inconsciente.

La actividad ilegal puede ocurrir en cualquier hotel. Pero es mucho más común preocuparse por la salud de un huésped que preocuparse de que está almacenando armas, de acuerdo con Murphy de Florida Central.

“¿Cuándo fue la última vez que escuchó que alguien tenía 23 rifles de asalto en su habitación de hotel”, dijo.

Muchos hechos “aún no verificados”

Cuando se le preguntó si los hoteles revisarían o cambiarían sus políticas de “No Molestar” a la luz de la masacre, Carvell dijo que “todo el mundo siempre revisa todo” después de una tragedia como ésta.

-¿Por qué no lo harían? -preguntó Carvell.

Los esfuerzos para obtener comentarios del Mandalay Bay propiedad de MGM Resorts International no tuvieron éxito.

En una declaración enviada a los reporteros el martes por una firma externa de relaciones públicas, la portavoz de MGM, Debra DeShong, dijo que “muchos hechos aún no se han verificado y siguen cambiando a medida que los eventos se están revisando”.

También dijo, en una aparente referencia a una reciente información de Metro sobre el tiroteo, que MGM “no puede estar seguro sobre el cronograma más reciente que se ha comunicado … y creemos que lo que se está expresando actualmente puede no ser exacto”.

Ella no se extendió.

“Entendemos el deseo del público de tener información”, pero “no es apropiado para nosotros comentar más en este momento sobre lo que sigue siendo un asunto abierto para la aplicación de la ley”, dijo DeShong.

Póngase en contacto con Eli Segall en esegall@reviewjournal.com o al 702-383-0342. Sigue a @eli_segall en Twitter.