Lo que hemos conocido en 2 meses desde el tiroteo en Las Vegas

El Mandalay Bay en Las Vegas, el martes, 7 de Nov., 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Agentes de policía hablan en el lobby del hotel Wynn el miércoles 4 de octubre de 2017 en Las Vegas. Un pistolero abrió fuego el domingo en un concierto de música al aire libre, matando a docenas e hiriendo a cientos. La seguridad en The Strip ha aumentado a raíz del tiroteo. (AP Photo / Marcio Jose Sanchez)

ARCHIVO - En esta foto de archivo del miércoles, 4 de octubre de 2017, la Senadora Dianne Feinstein, D-Calif., habla durante una conferencia de prensa sobre la legislación de armas en el Capitolio en Washington. En busca de un impulso para las restricciones de armas, Feinstein dijo que solo una legislación más amplia sería efectiva para prohibir los dispositivos "bump stocks", como las usadas por el pistolero de Las Vegas. Sus comentarios del domingo 8 de octubre llegaron cuando la Asociación Nacional del Rifle reiteró su apoyo a las regulaciones más limitadas que no llegaron a una prohibición. (Foto AP / Manuel Balce Ceneta, Archivo)

El puesto de Down N Dirty Hat Company está congelado en el tiempo en el lugar del tiroteo de la Ruta 91 en el recinto del festival de Las Vegas Village, martes, 31 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Los trabajadores de emergencias cargan un cadáver en una ambulancia mientras la policía de Las Vegas responde durante una situación de tirador activo en Las Vegas Strip el domingo 1 de octubre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

El abogado Christian M. Morris, a la izquierda, el abogado Brian D. Nettles, segundo desde la izquierda, Cheryl Sheppard, madre de Rachel Sheppard, segunda desde la derecha, el abogado principal James Lee, a la derecha, se reúnen frente al Centro Regional de Justicia del Condado de Clark en Las Vegas , el viernes, 13 de octubre de 2017. La familia de Rachel Sheppard, quien recibió tres disparos durante el tiroteo masivo del 1° de octubre, anunció una demanda contra MGM Resorts International, Mandalay Corp y Live Nation Entertainment. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Policías de Henderson se reúnen en la línea de salida del maratón de Rock 'n' Roll en Las Vegas el domingo 12 de noviembre de 2017. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Orificios de bala marcados como evidencia en un tanque de combustible cerca del sitio del festival de música country Route 91 Harvest en Las Vegas el jueves 19 de octubre de 2017. El tanque fue alcanzado por disparos el 1° de octubre de 2017 cuando el francotirador Stephen Paddock abrió fuego a los asistentes al festival desde su habitación del hotel Mandalay Bay en el piso 32. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @VegasPhotograph

Foto sin fecha del pistolero de Las Vegas Stephen Paddock.

El alguacil del condado de Clark Joe Lombardo discute el tiroteo masivo del festival Route 91 Harvest durante una entrevista exclusiva con el Las Vegas Review-Journal el martes, 10 de octubre de 2017. K.M. Cannon / Las Vegas Review-Journal @KMCannonPhoto

Individuos rinden homenaje a las víctimas del festival de la cosecha de la Ruta 91 en el Las Vegas Community Healing Garden en Las Vegas, domingo 5 de noviembre de 2017. Elizabeth Brumley Las Vegas Review-Journal @EliPagePhoto

La gente camina sobre un puente peatonal que une a el New York-New York y MGM Grand cerca de la intersección de Las Vegas Boulevard y Tropicana Avenue en Las Vegas, jueves, 12 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El FBI investiga el escenario principal de la Ruta 91 Harvest en el recinto del festival de Las Vegas Village, el miércoles 11 de octubre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Ellen DeGeneres, a la derecha, se sienta con el oficial de seguridad de Mandalay Bay, Jesús Campos, al centro, y el ingeniero de construcción Stephen Schuck, a la izquierda, quienes fueron los primeros en encontrarse con Stephen Paddock la noche del tiroteo en Las Vegas. Michael Rozman / Warner Bros.

Aproximadamente una semana después del tiroteo masivo en Las Vegas, el alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo, le dijo a Las Vegas Review-Journal que estaba frustrado.

¿Por qué? Los investigadores aún tenían que determinar qué hizo que el pistolero de Mandalay Bay abriera fuego contra inocentes espectadores la noche del 1° de octubre.

“Creo que es necesario que haya un cierre para mí, para el Departamento de Policía y el público”, dijo el sheriff en ese momento. Sin embargo, dos meses después del tiroteo, quedan muchas preguntas.

Investigación: Lo conocido, lo desconocido

Sabemos que los disparos empezaron a caer en la multitud del festival de la Ruta 91 alrededor de las 10:05 p.m. Pero todo lo que sucedió en los momentos previos todavía es borroso.





La policía informó primero que el guardia de seguridad Jesús Campos estuvo bajo fuego en algún momento después del tiroteo masivo. Pero unas dos semanas más tarde, las autoridades recuperaron esa narración y aclararon que Campos fue baleado en algún momento dentro de los 40 segundos del comienzo el tiroteo masivo.

Las autoridades todavía tienen que aclarar cuándo exactamente Campos informó el tiroteo al personal del hotel, cuando Campos informó exactamente que había recibido un disparo y cuando personal del hotel informó el tiroteo a la policía.

Sabemos que el pistolero, Stephen Paddock, tenía varias armas en su suite en esquina en el piso 32, así como en sus casas de Reno y Mesquite, pero la policía aún no ha publicado una lista completa que detalla esas armas, así como otros artículos encontrados en la habitación de hotel del pistolero.

Sabemos que, en algún momento durante el tiroteo, las armas “múltiples” se atascaron, dijo el alguacil del condado de Clark, Joe Lombardo. Pero la policía no ha dicho cuántas o por qué.

Sabemos que se encontraron unos 4,000 cartuchos sin usar en la habitación del hotel del pistolero. La policía no ha determinado por qué dejó de disparar. Es posible que nunca lo sepamos.

Sabemos que no había cámaras de vigilancia frente a la puerta de la habitación del hotel al final del pasillo, lo que le permitió instalar una cámara en un carrito de servicio a habitaciones y sellar una puerta de la escalera antes de que comenzaran los disparos.

Pero todavía tenemos que ver el video vigilancia del hombre armado en el casino, ingresando a la propiedad, llevando sus maletas a su habitación con un botones, o presumiblemente apostando, para comprender si la tragedia se pudo prevenir de alguna manera.

Rachel Crosby

Jardín sanador

Apenas cuatro días después del tiroteo, los voluntarios en el centro de Las Vegas armaron un lugar para reflexionar, un proyecto nacido del dolor.

El Las Vegas Healing Garden de media hectárea en Casino Center Boulevard, cerca de Charleston Boulevard, se organizó rápidamente, pero sin un plan específico para el financiamiento y mantenimiento en el futuro.

El Consejo Municipal de Las Vegas votará el miércoles por un contrato de $ 50,000 por un año con la Fundación Outside Las Vegas para la administración del jardín de sanación. Si se aprueba el contrato, la fundación creará un comité de miembros de la comunidad para supervisar el jardín de sanación, aceptar donaciones, elaborar un plan de mantenimiento futuro y ayudar a decidir cómo tratar y archivar los recuerdos de las víctimas que quedan allí.

En noviembre, la ciudad de Las Vegas anunció un Community Healing Fund, para ayudar a financiar el mantenimiento del jardín de sanación y el arte público creado a raíz del tiroteo. Las donaciones y las ventas de camisetas Healing Garden, a través de la tienda en línea de la ciudad se canalizan hacia ese fondo.

Jamie Munks

Últimos pacientes dados de alta

Casi seis semanas después del ataque, el último paciente hospitalizado en Las Vegas después del tiroteo fue dado de alta el 11 de noviembre de St. Rose Dominican Hospital. Otro paciente, una mujer que todavía estaba en estado crítico la semana pasada, fue dada de alta del Sunrise Hospital and Medical Center un día antes.





Un número desconocido de pacientes han sido transferidos a otras ciudades para recibir atención médica. Aunque se desconocen sus circunstancias, el número de muertos por disparos ha permanecido en 58, sin cambios desde el 2 de octubre; lo que sorprendió a algunos médicos de emergencia que dijeron que las heridas en la cabeza, que constituían una gran parte de las heridas esa noche, se encuentran entre las más mortales.

Los tiempos de recuperación para los sobrevivientes del tiroteo variarán dependiendo de la gravedad de sus lesiones, aunque muchos enfrentarán un largo camino de trauma emocional.

Jessie Bekker

Legislación sobre armas

El tiroteo en Las Vegas provocó una ráfaga de propuestas de leyes de control de armas en Washington, donde los republicanos se movilizaron con los demócratas en la legislación que llama a una prohibición de los dispositivos bump stock.

Se espera que un proyecto de ley para prohibir los dispositivos, que aceleran la velocidad de disparo de un rifle semiautomático, se debata en una audiencia del Comité Judicial del Senado la próxima semana.

Legislación similar en la Cámara de Representantes ha perdido fuerza por falta de acción del comité.

Algunos republicanos han instado a la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos a revisar las regulaciones sobre las ventas de los dispositivos, en lugar de una prohibición total.

Un proyecto de ley bipartidista en la Cámara otorgaría a la ATF la autorización para regular los bump stocks, tales como las ametralladoras, que requieren chequeos adicionales y el registro.

Pero la acción del Congreso parece improbable este año, con un calendario legislativo abarrotado y la falta de acción hasta el momento en la Cámara de Representantes o el Senado.

Gary Martin

Tanques de combustible

Una revisión de seguridad del sistema de combustible del Aeropuerto Internacional McCarran está casi completa.

La revisión fue ordenada después de que uno de los tanques fue alcanzado por disparos de rifle la noche del tiroteo masivo. No hubo fuego ni explosión.

El aeropuerto contrató a Armbrust Aviation Group, con sede en Florida, a fines de octubre para determinar si el sistema de combustible es vulnerable a daños provenientes de fuentes externas. Un informe final se espera para el 11 de diciembre.

Jeff German

Juicios de víctimas y sobrevivientes

Un juez podría decidir la próxima semana cómo se gestionan los activos del pistolero a raíz de varias demandas presentadas desde la masacre.

Está programada una audiencia para el jueves frente a la jueza de distrito Gloria Sturman, quien decidirá si el administrador del condado de Clark, John Cahill o una empresa privada podría delegar los activos.





Hace menos de dos semanas, en Los Ángeles, se entablaron demandas en nombre de más de 450 víctimas, incluidos muertos y heridos, contra la compañía operadora de Mandalay Bay, MGM Resorts International y otras.

Mientras tanto, al menos 14 demandas presentadas en el condado de Clark aún no han sido asignadas a un juez.

En una demanda por separado, a los abogados de una mujer que resultó herida en el tiroteo se les otorgó una orden de restricción temporal, lo que impidió que la compañía de casinos destruyera cualquier posible evidencia relacionada con el tiroteo.

Un bufete de abogados de Las Vegas también entabló una demanda colectiva contra el fabricante de “bump stocks” de Texas Slide Fire Solutions LP en nombre de aquellos que sufrieron “angustia emocional” debido a los disparos. Ese caso tampoco ha sido asignado aún a un juez.

David Ferrara

El guardia de seguridad

El oficial de seguridad del Mandalay Bay que recibió un disparo en la pierna la noche del tiroteo ya no se aloja en una propiedad de MGM Resorts.

Jesús Campos, de 25 años, regresó a trabajar a Mandalay Bay a fines del mes pasado. MGM lo había hospedado en uno de sus resorts cuando su nombre se hizo público unos días después del tiroteo masivo.

Su abogado Frank Flansburg III, no revelaría sus deberes en Mandalay Bay o dónde vive ahora Campos. Pero emitió un comunicado el jueves sobre el bienestar de su cliente.

“El Sr. Campos se está adaptando a la vida después del 1° de octubre “, dijo Flansburg. “Él está sanando física y emocionalmente”. Él ha vuelto al trabajo, y ha asegurado su propia vivienda.

“Aunque no sin sus desafíos, el Sr. Campos ha comenzado su viaje para volver a la normalidad”.

Jeff German

Impacto para Mandalay Bay

Mandalay Bay experimentó un aumento repentino en las cancelaciones de habitaciones poco después del tiroteo, dijo el presidente ejecutivo de MGM, Jim Murren, a los inversionistas durante una conferencia telefónica el 8 de noviembre.





El declive en los negocios empujó a Mandalay Bay a trasladar a algunos empleados a una lista de reserva, reduciendo sus horas de trabajo. Los cambios afectaron a varios cientos de los más de 7,000 empleados en el hotel.

Mandalay Bay, que alberga algunas de las exposiciones más importantes de la ciudad, no ha recibido cancelaciones para ninguna convención o reunión de grupo.

La masacre ha promovido una revisión de las medidas de seguridad en todas las propiedades del Strip, y Mandalay Bay ha sido una de las primeras en realizar ajustes. Los invitados ahora deben mostrar su tarjeta de habitación a los guardias frente a los tres sitios de ascensores antes de subir a sus habitaciones.

Mandalay Bay también pudo haber aumentado el número de guardias encubiertos en las instalaciones, dijeron dos gerentes de tiendas en la propiedad.

Todd Prince

Caída en visitantes

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas verificó el jueves lo que la mayoría de los analistas anticiparon: que el tiroteo resultaría en una disminución de las visitas.

A pesar de tener el tercer número más alto de convencionistas mensuales este año en octubre, el volumen de visitantes cayó un 4.2 por ciento a 3.6 millones de personas en el mes, dijo la LVCVA en su informe mensual de volumen de visitantes.

El declive, el segundo declive mensual más alto de 2017, pone a la ciudad en peligro de no superar la visita récord del año pasado de 42.9 millones de turistas.

Las ganancias en los juegos del Stript también cayó durante el mes. La Junta Estatal de Control de Juego dijo que ganancias de juego en el Strip en octubre fueron un 6 por ciento más bajos desde el año anterior a $ 528.7 millones, la primera evidencia cuantificable de daños a la economía por el tiroteo.

Richard N. Velotta

Museo y monumentos

Las cruces y artículos que dejaron en nombre de las víctimas del tiroteo cerca del letrero de bienvenida de Las Vegas fueron llevados al Museo del Condado de Clark el 12 de noviembre. Desde entonces, las cruces han sido exhibidas en el anfiteatro al aire libre del museo.





Los residentes del sur de Nevada podrán ver las cruces en el museo, en el 1830 de S. Boulder Highway, en Henderson, hasta el 17 de diciembre. Luego, serán retirados del escenario y llevados dentro del museo para unirse a otras piezas de lo que se convertirá en la colección conmemorativa permanente del 1° de octubre del museo.

Durante los próximos meses, cada uno de los miles de artefactos que dejaron los dolientes del tiroteo se incluirán en la colección del museo en un largo proceso que podría llevar un año o más.

John Przybys

Vendedores del concierto

Algunas de las casi 30 empresas que vendieron ropa, accesorios, bebidas y alimentos en la Ruta 91 han recibido todos sus equipos e inventarios que llevaron a el área de conciertos el 1° de octubre.

Otros todavía están esperando noticias del FBI y del organizador de conciertos Live Nation sobre el paradero de artículos como efectivo, registros, iPads, llaves de camiones, anteojos recetados, botas de cowboy, refrigeradores y mochilas.

Los representantes del FBI y Live Nation no devolvieron las solicitudes de comentarios.

Wade Millward

Futuro del recinto para eventos no está claro

Las Vegas Village, el lugar del tiroteo del 1° de octubre, parece haber vuelto a la normalidad.

Los automóviles de la policía ya no están estacionados afuera a lo largo de Las Vegas Boulevard, los peatones tienen acceso completo a la acera que corre junto al lugar de 15 hectáreas, y la señalización del festival Route 91 Harvest se ha retirado.





Esa fue la escena el jueves por la mañana, pero el futuro de la propiedad sigue sin estar claro. ¿Su propietario, MGM Resorts International, realizará más conciertos? Construirá un monumento? ¿Pondrá el sitio a la venta?

La portavoz de MGM Debra DeShong dijo que el operador del casino decidirá el futuro del sitio “después de una cuidadosa consideración y en el momento apropiado”.

Eli Segall

Asistencia a las familias

Hasta el momento, los donantes han contribuido con cerca de $ 16 millones a víctimas del tiroteo de Las Vegas y a sus familias. Casi el doble de esa cantidad se recaudó después del tiroteo de la discoteca Pulse de 2016 en Orlando, Florida, en la misma cantidad de tiempo; y casi el cuádruple se del monto después de los atentados del 2013 en el maratón de Boston.

Un comité de 16 miembros está trabajando para decidir cómo se distribuirá el dinero donado a los sobrevivientes y las familias de las víctimas.

El 16 de noviembre, el comité publicó un borrador de una propuesta que describe cómo se distribuirá el dinero. Según lo propuesto, las familias de aquellos que fueron asesinados en el tiroteo y las personas que sufrieron daño cerebral permanente y / o parálisis permanente que resulta en asistencia médica domiciliaria continua recibirían el mayor nivel de pago del fondo.

El comité aceptará comentarios sobre su propuesta hasta el 8 de diciembre y está programado para adoptar un protocolo final el 11 de diciembre. Las víctimas y sobrevivientes del tiroteo en Las Vegas, incluidos los primeros socorristas, los vendedores y las personas que trabajaban en el festival Route 91 Harvest, tendrán que hacer la solicitud para recibir dinero recaudado en su nombre. El proceso de reclamos está programado para estar disponible en enero en lasvegasvictimsfund.org.

Nicole Raz

Honrando a las víctimas y sobrevivientes

“Siempre perseveraremos”, anunció el bajista y cantante de Rascal Flatts Jay Demarcus en el escenario Orleans Arena el 10 de octubre durante “Vegas Strong: A Night of Healing”, donde la banda se unió a Big & Rich, Cam, Sean Hannity y una audiencia de 7,000 para un tributo emocional a las víctimas y sobrevivientes del 1° de octubre.

Britney Spears, Mike Tyson, Clint Holmes, Criss Angel y docenas más se reunieron en The Venetian Theatre el 5 de noviembre para honrar a los primeros socorristas y a las víctimas de la tragedia de la Ruta 91. Las ganancias del evento se destinaron a una obra de arte conmemorativa que se mandó realizar.

Celine Dion se unió al DJ superestrella Steve Aoki en Omnia Nightclub el 7 de octubre para cantar su gran éxito “My Heart Will Go On “durante una beneficiencia para el Fondo de Víctimas de Las Vegas, donde actuaron también los principales artistas de EDM Tiësto, Zedd, Kaskade y otros.

Y los favoritos de la ciudad, Imagine Dragons y The Killers, unirán fuerzas en el T-Mobile Arena el viernes con los clásicos de Las Vegas Boyz II Men, David Copperfield, Jay Leno y otros para recaudar fondos para el fondo Las Vegas Victims.

Jason Bracelin