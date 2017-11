Los 5 mejores lugares para comprar cupcakes en Las Vegas

Cupcakes de The Cupcakery. Facebook

The Cupcakery

La primera tienda de Las Vegas dedicada a los pasteles diminutos sigue siendo un favorito después de más de una década, y no es de extrañar, con sabores clásicos como Good Morning Cupcake, Trip to Graceland y el autoexplicativo Oh, My Gosh Ganache y otros más nuevos como Coco Freckles, Cherrylicious y Coco Frauline.

7175 W. Lake Mead Blvd., cupcakery.com; también en 9680 S. Eastern Ave.

Pastelería Freed’s

Freed’s ha estado en el negocio en Las Vegas incluso más tiempo – más de 55 años – y aunque los cupcakes no son su foco principal, son pequeñas maravillas dulces, en sabores como el latte especiado de calabaza, el amaretto tostado, el chocolate con menta y el terciopelo rojo.

9815 S. Eastern Ave., 702-456-7762, freedsbakery.com

Pastelería Baby Cakes Artisan Bakery

Baby Cakes es realmente bueno al llevarnos a la tentación, con sus cupcakes exhibidos en grandes vitrinas que gritan “¡pruébame!” A cualquiera que pase por el M Resort. Tienen sabores mensuales, como especias de calabaza, mini-pasteles si solo quieres un poco de dulce, y pueden satisfacer ese antojo 24/7.

M Resort, 702-797-1215, themresort.com

Sprinkles

Sprinkles no está abierto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pero su cajero automático Cupcake está listo para dispensar los favoritos de Sprinkles, como chocolate negro, terciopelo rojo o vainilla. Puedes obtener incluso más sabores en el interior, incluidos los favoritos de temporada, como el arándano o, para el Black Friday, el terciopelo negro.

A post shared by Sprinkles (@sprinklescupcakes) on Nov 9, 2017 at 10:35am PST

The Linq Promenade, 702-733-0522, sprinkles.com

Pastelería Retro

Retro es otra tienda de magdalenas bien establecida, conocida por sus almendras glaseadas y combinaciones de sabores frescos que no son del todo retro, como el terciopelo rojo con crema de almendras, o Milk & Cookies, una magdalena con chispas de chocolate cubierta con crema de vainilla y trocitos de galleta de chocolate.

A post shared by Retro Bakery (@retrobakery) on Jul 15, 2017 at 9:00pm PDT

7785 N. Durango Drive, 702-586-3740, retrobakerylv.com