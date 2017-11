Los sobrevivientes relatan “puro pánico” durante el tiroteo en Las Vegas

No había ningún teatro o club nocturno para que la policía rodeara, ni escuela ni edificio de oficinas para cerrar.

El ataque a Las Vegas se desarrolló al aire libre, y no había nada para contener el pánico y la confusión.

El tiroteo en sí duró menos de 15 minutos. El caos subsiguiente se prolongó durante horas, tragándose el Strip y más allá del valle.

Complejos hoteleros a 3 millas de la escena se cerraron por seguridad. El Aeropuerto Internacional McCarran suspendió las operaciones de vuelo. Las autoridades bloquearon el tráfico en dos de los tramos más transitados del estado.

El ataque del 1° de octubre en el festival de música country Route 91 Harvest dejó 58 muertos e hirió a otros 546. (El pistolero murió en un aparente suicidio). También envió a miles de asistentes aterrorizados a huir en todas direcciones, lo que provocó informes fantasmales de disparos en otros lugares.

Inseguros de dónde venían los disparos o dónde encontrar seguridad, las personas se refugiaron en centros turísticos y negocios vecinos, se escondieron detrás de arbustos y automóviles, o corrieron a través de lotes baldíos, calles secundarias y pistas de aterrizaje de aeropuertos.

Las ambulancias se mantuvieron a distancia hasta que la policía estuvo segura de que el ataque había terminado, dejando a algunos asistentes al concierto a cargar a los heridos en cualquier vehículo que pudieran encontrar y acelerar la búsqueda de ayuda.

El caos pronto se extendió a los hospitales del valle, con salas de emergencia llenas de víctimas del tiroteo y las salas de espera se llenaron de seres queridos frenéticos.

Otros, desplazados de sus habitaciones de hotel y, en algunos casos, separados de sus amigos y familiares, pasaron las horas posteriores al ataque en los refugios de emergencia establecidos en las salas de exposición del Strip o en el Thomas & Mack Center.

Incluso en una nación demasiado familiarizada con los tiroteos masivos, este fue un ataque como ningún otro.

Sin límites por muros, puertas cerradas con llave o techos, el terrible evento se extendió sin control a través de Las Vegas, arrasando con decenas de miles de residentes y visitantes, muchos de ellos muy lejos del alcance de las balas de los pistoleros.

Un mes después, estas son algunas de sus historias.

‘Corrieron a un lugar seguro’

Maria Mackert estaba llegando al final de un turno de ocho horas cuando salió del hangar de mantenimiento de Allegiant Air alrededor de las 10:20 p.m. para una pausa rápida para fumar cigarrillos.

Un hombre sin camisa y dos mujeres corrieron hacia el mecánico del avión, suplicando ayuda. Hablando todos a la vez, el grupo explicó cómo escalaron la imponente valla de seguridad que rodea el Aeropuerto Internacional McCarran para escapar de los disparos.

“Al principio pensé que podrían estar exagerando debido a las drogas o el alcohol, porque eso es lo que hacen las personas en Las Vegas”, dijo Mackert.

Ella les dijo que se escondieran en el garaje mientras salía para llamar a la policía.

Entonces llegó el enjambre.

Alrededor de 300 personas que huyeron del tiroteo violaron la valla de seguridad del aeropuerto, corrieron hacia la pista y finalmente suspendieron los despegues y aterrizajes durante más de dos horas, lo que obligó a desviar 25 vuelos de Las Vegas.

Algunas personas escalaron la valla. Otros se arrastraron a través de agujeros perforados en la barrera. El alambre de consertina sobre la valla les rasgó la ropa y dejó a algunos de ellos con pequeñas abrasiones.

Alrededor de 35 de ellos corrieron aproximadamente media milla al este a través del aeródromo hasta la base de mantenimiento de Allegiant de 18,000 pies cuadrados, un último remanente de la extinta Terminal 2.

“La gente lloraba y se volvía loca”, dijo Mackert. “Solo seguí tratando de decirles que corrieran a un lugar seguro”. Realmente no sabían el riesgo que corrían al huir del peligro “.

Un hombre metió repetidamente monedas en la máquina expendedora para comprar papas fritas y bocadillos. Los pretzels que generalmente se guardan para los pasajeros de la aerolínea se repartieron junto con agua embotellada, refrescos y jugos.

La gente con la ropa rasgada se cubrió con mantas. Los empleados compartieron cargadores de teléfonos celulares y computadoras con aquellos que deseaban enviar mensajes a los familiares interesados. Otros lloraron mientras narraban lo que vieron y escucharon.

“Había personas que solo querían un oído comprensivo, que alguien las escuchara”, dijo Mackert. “Eso es lo que traté de hacer”.

– Art Marroquin

“Fue puro pánico, básicamente”

Ian y Wendy Gomm habían venido a Las Vegas desde Sheffield, Inglaterra, durante 10 días de vacaciones.

Visitaron la calle Fremont, comieron bien y, el 1° de octubre, se quedaron en la piscina del Luxor, donde se alojaron.

Ian Gomm, de 52 años, dijo que no estaba familiarizado con el festival de la cosecha de la Ruta 91, pero otros invitados en la piscina estaban claramente entusiasmados con eso. Tocaban música country, cantaban y bailaban.

Aproximadamente a las 9 p.m., los Gomm visitaron Skyfall Lounge en el piso 64 del Delano, donde tomaron fotos y grabaron videos del Strip.

No sabían que había algo malo hasta que tomaron el ascensor a la planta baja.

Vieron una multitud de personas corriendo y gritando sobre un pistolero. Ian Gomm escuchó tiros. Él y su esposa corrieron con el grupo.

“It was sheer panic, basically,” he said. “You didn’t know whether you were doing the right thing. You didn’t know whether to run or stay.”

“Fue puro pánico, básicamente”, dijo. “No sabías si estabas haciendo lo correcto”. No sabías si correr o quedarte “.

Regresaron al Luxor alrededor de las 11:15 p.m. Encendieron el televisor para ver las noticias. Aproximadamente una hora más tarde, una voz se escuchó en un altavoz en su habitación para anunciar que el hotel estaba bajo cierre de emergencia.

Ese lunes, el Strip era sombrío. Ian Gomm se sintió molesto caminando. Se fueron a Inglaterra al día siguiente según lo programado.

De vuelta en Inglaterra, dijo que definitivamente regresaría a Las Vegas algún día.

“No puedes vivir tu vida preocupado”, dijo. “No me detendrá nada”.

– Wade Tyler Millward

’Fuera de sí. Asustados’

Judith Schulz estaba trabajando en una caja registradora en la gasolinera Rebel en Tropicana Avenue y Koval Lane, donde es subgerente. Primero, escuchó los disparos. Entonces, ella vio la ola de personas.

“Había solo un enjambre de personas cruzando la calle”, dijo. “Corriendo, gritando, sangrando”.

Ella los vio correr a través del tráfico y saltar las vallas del aeropuerto al otro lado de la calle.

“Mi tienda fue bombardeada con personas”, dijo. “Estaban sentadas a lo largo de las puertas más frías, alrededor de las fichas, el piso, las máquinas tragamonedas”.

Schulz dijo que tenía 50 o más personas dentro de su tienda en un punto, con docenas más en el estacionamiento.

“Todo el mundo estaba simplemente asustado”.

– Blake Apgar

‘Como caminar hacia el apocalipsis’

El empresario, actor y personalidad de la televisión Forbes Riley asistía a una fiesta privada en el Foundation Room cerca de la parte superior del Mandalay Bay cuando sonaron los disparos.

El horizonte de Las Vegas brillaba en el fondo mientras tomaba fotos con amigos. Como muchos, ella pensó que el primer crujido de disparos eran fuegos artificiales.

Observó cómo todo el tiroteo se desarrollaba a continuación, mientras miles de asistentes al concierto huían aterrados del recinto del festival. Otros yacían en el suelo.

Ella revisó su teléfono pero no supo qué estaba pasando.

Su grupo fue conducido de vuelta al restaurante, y en cuestión de minutos alguien entró y gritó a todos que cayeran al suelo boca abajo.

“Me volteé, y solo ví una ametralladora gigante”, dijo.

Sin saber que era la policía, salió corriendo a la terraza para esconderse detrás de una gran maceta. Antes de que pudiera encontrar un mejor escondite, un oficial SWAT le gritó que levantara sus manos.

Riley terminó pasando 12 horas en el Foundation Room con otras 50 personas. Mientras estaban encerrados, ni siquiera podían usar el baño sin una escolta, dijo. Fue liberada del restaurante a eso de las 9:30 a.m.

“Voy abajo con mi amigo, y no hay nadie en el Mandalay Bay”, dijo. “Sabes, los casinos nunca son silenciosos. No hubo sonido de ninguna máquina ni nada “.

Mientras caminaba por el Strip descalza con sus tacones altos en la mano, notó que los autos también se habían ido. Las luces del patrullero todavía estaban destellando, pero no escuchó un sonido mientras caminaba de la mano con su amiga.

“Fue como caminar hacia el apocalipsis”, dijo. “Realmente lo era.”

– Blake Apgar

‘Tengo que llegar a casa con mi hijo’

Allison Gurley y su esposo, Mike, pasaron tres noches en Las Vegas para celebrar su cumpleaños número 46 el 1° de octubre.

Estaban en su habitación del tercer piso en Mandalay Bay y se enteraron de los disparos por la madre de Gurley en Boston, quienes llamaron alrededor de las 11 p.m. después de verlo en las noticias.

Gurley no escuchó ningún disparo. Ella mantuvo las luces apagadas y evitó la ventana. Afuera ella podía ver helicópteros.

Su hermana envió mensajes de texto informando del tiroteo. Más tarde, su hermana le informó que el tirador estaba dentro del Mandalay Bay.

Las llamadas de Gurley a la recepción del hotel y al servicio de habitaciones no obtuvieron respuesta. Todo lo que consiguió fue la música de espera en el fondo.

“En retrospectiva, estoy seguro de que todos se fueron a casa o estaban ocupados ayudando”, dijo. “Lo que daba miedo era no saber lo que estaba pasando”.

Para mantenerse en silencio, mantuvo apagada la televisión. Miró Twitter y encontró tweets sobre un coche bomba en el Luxor. Pensó en los ataques del 11 de septiembre de 2001 y en el maratón de 2013 en Boston, donde vivía en ese momento.

Le preguntó a su esposo una y otra vez cuándo terminaría. Le preocupaba que el edificio explotara. Revisaron la ruta de evacuación. ¿Se quedan? ¿Se van? ¿Ayudan?

“Tengo que llegar a casa con mi hijo”, pensó.

Escucharon sirenas. Ella se sobresaltó por el encendido del aire acondicionado.

Alrededor de las 3:30 a.m. del lunes, los oficiales vestidos con equipo militar irrumpieron en la habitación.

“Mi esposo dijo más tarde: ‘Nunca he estado tan feliz de ver un arma’”, dijo.

– Wade Tyler Millward

‘Los domingos por la noche no suelen ser así’

Cabbie Dustin Webster acababa de llevar a algunos turistas de Mandalay Bay al Aeropuerto Internacional McCarran cuando los primeros informes de disparos llegaron por la radio en su taxi y las computadoras de mano que llevaban los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana frente a la Terminal 3.

Los oficiales le dijeron que se mantuviera alejado del Mandalay Bay, pero de todos modos corrió allí para ver cómo estaban los demás conductores y los porteros que él conocía.

El conductor y supervisor de Desert Cab dijo que podía escuchar los disparos mientras se alejaba del aeropuerto. Regresó al complejo justo cuando las dos últimas ráfagas llovieron desde el piso 32.

La escena fuera del vestíbulo era extrañamente tranquila: personas fumando cigarrillos y mirando sus teléfonos inteligentes, un portero subiendo huéspedes en un taxi.

Luego, el personal de seguridad del hotel se presentó y ordenó a todos que ingresaran al edificio, solo para ser reemplazados segundos después por oficiales de Metro que dijeron que el tirador estaba adentro y les dijeron a todos que se fueran.

Webster dejó que tres porteros se amontonaran en su taxi y se alejó del resort, girando hacia el sur por Las Vegas Boulevard.

“Fue entonces cuando todos los policías estaban iendo y viniendo desde todas partes”, dijo, algunos de ellos en autos sin identificación que se dirigían a la escena por el lado opuesto de la carretera.

Webster se detuvo en una tienda de conveniencia en los bulevares Warm Springs y Las Vegas, donde los porteros compraron un poco de cerveza. Luego el taxista llevó a los hombres a sus casas y volvió a trabajar.

Su primer servicio fue en el aeropuerto, donde recogió a algunos turistas y los entregó a The Venetian, solo para encontrar el complejo cerrado y su camino de entrada bloqueado por barreras de metal.

“Terminé dejándolos en la acera con su equipaje”, dijo Webster. “El resto de la noche terminó siendo super ocupado. Los domingos por la noche no suelen ser así “.

– Henry Brean

‘Algo estaba realmente mal’

Kevin Nelson, de Fort Worth, Texas, planeó una escapada a Las Vegas con su novia, Heather Cooper, su hijo de 9 años, Brady, su hija de 14 años, Ashton, y el mejor amigo de Ashton, de 15 años – Taylor Tuttle. El viaje fue para ver un par de shows temáticos de Michael Jackson: “MJ Live” en el Stratosphere el 30 de septiembre y “Michael Jackson ONE” de Cirque du Soleil en Mandalay Bay el 1° de octubre.

Las mini vacaciones fueron una sorpresa para los niños. Los adultos les dejaron notas como pistas sobre a dónde iban. Una decía: “Algo que veas en este viaje será muy ‘malo’”.

“Estaba usando el título de la canción como pista, y ahora, por supuesto, tiene un significado completamente diferente”, dijo Nelson.

El espectáculo se detuvo durante el número de “Billie Jean”. La audiencia fue informada que habría una demora. El espectáculo nunca se reanudó.

“Los niños voltearon, buscando algo que sucediera en el programa, porque hay mucha participación del público”, dijo Nelson. “Pero después de ocho o 10 minutos, la gente comenzó a darse cuenta mirando sus teléfonos que algo estaba realmente mal, y había un tirador arriba en el hotel”.

Durante muchos minutos, los miembros de la audiencia se cubrieron en las filas y pasillos del teatro y esperaban instrucciones de los agentes de seguridad del hotel y de la policía que llegaban.

Aproximadamente a la 1:30 a.m., se permitió que el primer grupo de miembros de la audiencia dejara el teatro para ir al Centro Thomas & Mack, donde enviaban a los desplazados por el incidente. Debido a los menores en el grupo, la familia de Nelson estaba en el primer autobús.

“The only thing I can compare it to is that final scene in ‘Titanic,’ walking through all of the survivors trying to get to lifeboats,” Nelson said. “People in the lobby were shoulder-to-shoulder, waiting to get out. … It was the first time in my life where I felt I could not guarantee my own children’s safety. We were all just in react mode.”