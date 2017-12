Mandalay Bay lucha para encontrar apoyo después del tiroteo en Las Vegas

Alrededor del anochecer de un día entre semana de fines de noviembre, cientos de personas caminaron por Mandalay Bay, pasando por restaurantes vacíos justo al salir del casino y hacia el enorme centro de convenciones.

Los empleados de CarMax, el mayor concesionario de autos usados del país, se habían reunido aquí desde muchos lugares de los Estados Unidos para asistir a la gala anual President’s Club de la compañía, una ceremonia de premiación para reconocer a los mejores talentos.

Dificilmente 4,500 personas llenaron el centro de convenciones para comer, bailar y codearse con la alta gerencia de CarMax. Muchos empleados se quedaron en el hotel.

“Es un viaje de negocios. No elegimos el Mandalay Bay, ya había sido elegido para nosotros desde el año pasado “, dijo Felicia Green, empleada de CarMax.

Visitando desde Fayetteville, Carolina del Norte, Green dijo que no se habría quedado en el Mandalay Bay si pudiera elegir. El tiroteo masivo del 1° de octubre que ocurrió en el hotel todavía estaba demasiado fresco en su mente. En esa noche del domingo, un invitado VIP se quedó en el piso 32 ennegreciendo la imagen del Mandalay Bay cuando destrozó las ventanas de su habitación para rafaguear a miles de asistentes al concierto sobre el Boulevard Las Vegas, matando a 58 personas.

El tiroteo generó preguntas sobre cómo el hotel de 3,211 habitaciones sobrellevaría el estigma del tiroteo masivo. ¿La gente querría apostar, festejar y dormir donde uno de los peores asesinos en masa en la historia de Estados Unidos llevó a cabo sus crímenes?

Para Jayson Baboolal, un turista de placer, la respuesta que no ahora.

Al visitar Las Vegas desde Miami, Florida, Baboolal dijo que “probablemente” se quedaría en el Mandalay Bay en algún momento en el futuro, pero para este viaje eligió quedarse en New York-New York.

“So many people died there (at the Las Vegas Village festival grounds, across from Mandalay Bay),” he said. “You just get the chills going in there.”