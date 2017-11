Niño testifica en Las Vegas en juicio de hombre acusado de asesinar a su madre y hermana

Bryan Clay es escoltado fuera del tribunal durante el receso de su juicio de pena de muerte en el Centro de Justicia Regional en Las Vegas, el jueves 2 de noviembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Bryan Clay escucha el testimonio durante su juicio de pena de muerte en el Centro Regional de Justicia en Las Vegas, el jueves 2 de noviembre de 2017.

Cristopher Martínez despertó esa mañana en abril de 2012 y descubrió que su hermano menor tenía la nariz ensangrentada. Fue a tomar un pañuelo y abrió la puerta de su habitación.

“Acabo de ver un charco de sangre”, Cristopher, ahora de 15 años, le dijo al jurado el jueves, deteniéndose para secarse las lágrimas cuando recordó la mañana del 15 de abril que se volvió hacia el pasillo y vio a su madre en el suelo. Su padre estaba parado sobre ella, sangrando visiblemente en su cabeza y sin poder hablar. Su hermana también estaba muerta.

Cristopher ocupó el estrado de los testigos durante el juicio de pena de muerte contra Bryan Clay, acusado de violar y matar a Ignacia “Yadira” Martínez, de 38 años, y a Karla, la hija de 10 años de la pareja.

Mientras el adolescente hablaba, Clay, vestido con una camisa y corbata de color lavanda, se sentó junto a sus abogados en el lado derecho de la sala del tribunal. Miró al testigo mientras las lágrimas amortiguaban el testimonio de Cristopher.

“¿Me dices cuándo estás listo, está bien?”, Preguntó el juez de distrito Douglas Herndon, pasando al niño una caja de pañuelos.

Cristopher testificó que su padre, Arturo Martínez, vomitó periódicamente y se desmayó durante todo el día ese domingo. Se durmió en el sofá y en el piso de las habitaciones de sus dos hijos.

“Él me abrazó, y eso es todo. Él solo me abrazó “, dijo Cristopher. “Estaba tratando de preguntarle qué pasó y quién hizo esto, pero no pudo responder”.

En ese momento, la familia no tenía un cable para cargar sus teléfonos celulares y pedir ayuda, declaró. Cristopher regresó a su habitación.

“Fue entonces cuando me di cuenta de que esto era real, y comencé a llorar”, dijo. Le dijo a su hermano menor que su madre y su hermana estaban muertas. “Realmente no entendió. Solo tenía 4 años.

A la mañana siguiente, Cristopher, que entonces tenía 9 años, le dijo a su hermano que no caminara a su preescolar. Se preparó para la escuela y caminó a la Escuela Primaria Hoggard, donde su maestra de cuarto grado lo vio sollozando y le preguntó qué le pasaba.

“Mi mamá y mi hermana están muertas”, le dijo. “Han sido asesinadas”.

Un oficial de policía se llevó a Cristopher a su casa, donde la policía descubrió la sangrienta escena. Arturo Martínez, quien luchó contra el atacante, sufrió daño cerebral severo y fue llevado al Centro Médico de la Universidad. Él no pudo hacer declaraciones inmediatamente.

En las semanas transcurridas desde que comenzó el juicio, los fiscales argumentaron que Clay irrumpió en la casa familiar en Robin Street a primeras horas de la mañana y usó un martillo para atacar a los dos, junto con Arturo Martínez, mientras los niños dormían durante la pesadilla.

Clay, ahora de 27 años, fue arrestado en un lapso de 10 días, luego de que los detectives rastrearon los registros telefónicos que lo vinculan con un teléfono robado luego de una agresión sexual que ocurrió a menos de una milla de, y en cuestión de horas, de los asesinatos.

Le dijo a la policía que estaba ebrio y con éxtasis y PCP en ese momento y que no recordaba los asesinatos.

Sus abogados, Tony Sgro y Chris Oram, han desafiado las huellas dactilares mínimas relacionadas con Clay, la falta de huellas de zapatos ensangrentadas y si la víctima de agresión sexual de 50 años de edad eligió la foto correcta de una alineación.

El jueves, Oram sugirió que la disputa continua de la familia con sus vecinos, quienes a veces estacionaban su auto frente al camino de entrada de Martínez y lo hicieron la noche de los asesinatos, podría ser otro motivo para los asesinatos.

El detective Dean O’Kelley del Departamento de Policía Metropolitana testificó que era una disputa vecinal en curso, una que sería desproporcionada al crimen cometido.

“Has visto a personas matar por lo que podría caber en un tubo de crack, ¿verdad?”, Le preguntó Oram el jueves. “Probablemente has pasado bastante tiempo sacudiendo la cabeza, diciendo ‘Dios mío, ¿por una bolsa de hierba de $20? Es por eso que alguien murió. “El asesinato no tiene sentido, ¿no?”

O’Kelley respondió: “A veces sucede”.

Oram reprendió a O’Kelley por no analizar el ADN en un tejido sangriento o un condón encontrado fuera del hogar, o el por qué no investigó más la razón por la que el bulldog americano de la familia, que Cristopher Martínez testificó era un cachorro enfermo y encerrado en ese momento, no le ladró al intruso.

Argumentó que no había señales de entrada forzada y cuestionó si todas las puertas de la casa estaban cerradas, y señaló que Cristopher testificó que uno de los cerrojos de la puerta principal estaba desbloqueado cuando se despertó, y que no sabía cómo.

La fiscal de distrito del condado de Clark, Pam Weckerly, argumentó que eso no marcaba la diferencia.

“Si sabemos que las puertas estaban cerradas, ¿cambiaría eso el hecho de que los analistas le dijeron que el esperma de Clay había sido encontrado en las dos víctimas de homicidio?” Le preguntó a O’Kelley.

“No”, respondió.

El juicio continúo al mediodía del viernes en el Centro de Justicia Regional en Las Vegas.

