Oficial de policía de Las Vegas aclamado como héroe después del tiroteo en el Strip

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump se reunen con el oficial Casey Clarkson, a la izquierda, y otros primeros en responder en el cuartel general del Departamento de Policía Metropolitana en Las Vegas el miércoles 4 de octubre de 2017. Clarkson, quien estaba trabajando en el festival de música Route 91 Harvest el domingo por la noche , se le atribuye haber salvado vidas. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Tara y Casey Clarkson

El agente de policía de Las Vegas, Casey Clarkson, llegó a casa a las 5 de la mañana del lunes, con sangre seca en el cuello de su camiseta blanca y un vendaje cuadrado por debajo de su mejilla izquierda.

“Hola cariño”, dijo su esposa, Tara.

“Hola bebé.”

“¿Estas bien?”

-Sí, estaré bien.

Ella lo abrazó suavemente.

“Casi me derrumbo”, dijo más tarde a Las Vegas Review-Journal, “porque no pensé que iba a ser capaz de hacer eso. Medio me derretí en sus brazos.

Estaba tan contenta de estar con el hombre al que amaba que ella tomó un selfie y lo compartió con un amigo.

El miércoles, el oficial de la unidad de pandillas de 32 años, que había estado trabajando horas extras en el festival de música country Route 91 Harvest estaba sentado en silencio junto a la primera dama Melania Trump en una conferencia de prensa dentro de la sede de la policía.

Tara Clarkson observó con orgullo en la televisión.

Un día antes, una mujer que la pareja no conocía había visto el selfie en las redes sociales y quería saber el nombre de un héroe silencioso de una noche ensordecedora.

“Salvó la vida de tantos”, Nicole Steiner-Yerushalmi publicó en Facebook, junto con la imagen del oficial y su esposa. “Él se puso sobre mi muy buena amiga para protegerla y fue herido en el cuello, estamos esperando que haya salido vivo el domingo. Por favor compartan y ayúdenos a encontrarlo para que todos podamos abrazarlo y hacerle saber que por él 7 niños pequeños están despertando a sus mamás esta mañana “.

Tara Clarkson había tomado la foto mientras la pareja se sentaba en silencio en su sofá, tomándose de las manos. Sus dos hijos, Madison, de 6 años, y Bronson, de 4 años de edad, estaban con un amigo de la familia.

En la oscuridad de la noche anterior y temprano en la mañana, Tara aprendió que su marido de 7 años y medio fue herido en el cuello, lo que le hizo imaginar lo peor.

Inmediatamente se metió en su coche para ir al Valley Hospital Medical Center, donde estaba siendo tratado, pero un oficial del Departamento de Policía Metropolitana llamó y le dijo que era demasiado pronto, que debería regresar a casa.

¿Va a morir? ¿Va a estar paralizado? “Se preguntó.

Ella se quedó despierta, viendo imágenes de la masacre en noticias de televisión. Se suponía que era un cambio divertido para el veterano de casi 12 años de la fuerza. Tara Clarkson, una terapeuta respiratoria en Desert Springs Hospital Medical Center, ama la música country y deseaba poder haber estado en el concierto, también.

Hacia la multitud del festival, las balas llovieron desde el piso 32 del Mandalay Bay, matando a 58 espectadores. Cientos más sobrevivieron a la masacre gracias a personas como Casey Clarkson, cuya herida no tan profunda desde entonces ha sido suturada y se espera que sane.

“Definitivamente es algo que nunca queremos volver a revivir”, dijo su esposa. “Oré literalmente y agradecí al Señor que estuviera a salvo, una y otra y otra vez”.

Les dijeron a sus hijos lo que había sucedido, y los niños le dieron un gran abrazo.

“Les dejamos saber lo que está pasando porque sabemos que se hablará en nuestra casa”, dijo.

Los compañeros de primer grado de Madison se enteraron de la tragedia y de las acciones de su papá, así que hicieron tarjetas, que se encontraban sentadas en una bolsa en la casa de Clarkson mientras él estaba con el presidente.

Otros que conocen a la pareja hicieron contacto también.

“Somos muy bendecidos de ser parte de esta comunidad y parte de la familia Metro”, dijo Tara Clarkson. “En momentos como este, todos nos reunimos y mostramos nuestros verdaderos colores y lo increíble de Las Vegas”.

Steiner-Yerushalmi, la mujer que quería encontrar al héroe desconocido, más tarde actualizó su entrada en Facebook.

“Lo encontramos !!!!! ¡Muchas gracias a todos!”

Póngase en contacto con David Ferrara en dferrara@reviewjournal.com o al 702-380-1039. Sigue a @randompoker en Twitter.