Padre de víctima de tiroteo en Las Vegas presenta una demanda por muerte injusta.

Los horribles momentos finales de la vida de una mujer de 28 años en el festival Route 91 Harvest se detallan en una demanda presentada el martes en Los Ángeles.

Andrea Castilla “escuchó disparos y gritó a sus amigos y familiares” ¡abajo! “Antes de que una bala la golpeara en la cabeza, de acuerdo con la primera denuncia de muerte injusta presentada en relación con la masacre.

“Lo que es lamentable es que este incidente fue completamente evitable”, dijo el abogado Richard Bridgford, quien presentó la demanda en nombre del padre de la mujer, Gus Castilla.

La demanda denomina MGM ResortsInternational, Live Nation Entertainment, la empresa de seguridad Contemporary Services Corp., el productor de protuberancias para armas Slide Fire Solutions LP y la propiedad del pistolero Stephen Paddock como acusados.

La masacre del 1° de octubre dejó 58 muertos en los conciertos e hirió a cientos de otros.

Apuntando al “reino del terror” de 11 minutos de Paddock, la demanda se refiere a un “lugar lleno y cerrado”, en el que las autoridades han dicho que disparó usando un dispositivo de bache que convirtió un arma semiautomática en un arma completamente automática.

“Durante este tiempo, las luces en el lugar al aire libre se encendieron, dando al acusado Paddock, quien tenía una vista panorámica del festival de música, más visibilidad”, dice la demanda. “Disparos continuaron lloviendo durante este tiempo”.

La familia y los amigos de Andrea Castilla la llevaron hacia el límite del terreno del festival, levantándola sobre una valla y dentro de la plataforma de un buen samaritano, según la demanda.

“Los testigos con los que hemos hablado afirman que las salidas fueron insuficientemente marcadas y que hubo caos absoluto y realmente ninguna asistencia de ningún tipo de sistema de anuncios públicos”, dijo Bridgford.

Su hermana presionó su herida mientras fue trasladada al Hospital y Centro Médico Sunrise, “respirando y tarareando durante el viaje”. En el hospital, ella fue separada de amigos y familiares, quienes supieron al día siguiente que ella había muerto.

La demanda alega negligencia contra la compañía hotelera, así como la agresión y la inflicción intencional de angustia emocional contra el patrimonio de Paddock, y la negligencia grave y la responsabilidad del producto contra Slide Fire.

Entre las puntos en la denuncia: MGM no pudo vigilar a las personas que ingresaban y salían del hotel, no se dieron cuenta de que Paddock llevaba armas a su suite, no revisó la habitación por tres días después de que se colgó un letrero de “no molestar” en la puerta , y no respondió al tiroteo del oficial de seguridad de Mandalay Bay, Jesús Campos.

“No puedo imaginar eso, en una era donde los casinos han sido identificados como objetivos débiles para tiroteos y ocurrencias terroristas”, agregó Bridgford, “de que el hotel pudiera permitir que el tirador accediera a un concierto en vivo a través de un vidrio rompible”.

A través de una empresa de relaciones públicas, MGM ha publicado la siguiente declaración:

“El trágico incidente que tuvo lugar el 1° de octubre fue un acto absurdo y meticulosamente mal planeado. A medida que nuestra empresa y nuestra ciudad trabajan a través del proceso de curación, nuestro principal objetivo y preocupación es tomar medidas para apoyar a las víctimas y a sus familias, a nuestros huéspedes y empleados y cooperar con las fuerzas del orden.

“Agradecemos a todos los que acudieron a la ayuda de las víctimas esa noche, incluidos nuestros empleados, socorristas, la policía y los ciudadanos que actuaron en innumerables formas de ayuda”, continuó la declaración. “Por respeto a las víctimas, no vamos a llevar este caso en el dominio público y daremos nuestra respuesta a través de los canales legales adecuados”.

