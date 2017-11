Pequeño avión se estrella en campo de golf del noroeste de Las Vegas

Un pequeño avión terminó en un estanque durante un aterrizaje de emergencia la noche del jueves en un campo de golf privado en el noroeste de Las Vegas, dijo la policía.

Los primeros socorristas fueron llamados alrededor de las 5:40 p.m. sobre el aterrizaje en el campo de golf Painted Desert Golf Club, en el 5555 de Painted Mirage Road, cerca de Lone Mountain Road y US Highway 95.

El vocero de la FAA Allen Kenitzer dijo que un avión de Beechcraft Travel Air “aterrizó” en el campo de golf. “El avión estaba en la aproximación final al aeropuerto de North Las Vegas cuando informaron que habían perdido su motor n°1”, dijo Kenitzer en un correo electrónico.

Dos ocupantes fueron reportados ya fuera del avión en el campo, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Las Vegas, Tim Szymanski. Señaló que el accidente ocurrió durante una hora ocupada del día, y a los pilotos se les enseña a aterrizar sus aviones donde pueden hacer la menor cantidad de daño en situaciones de emergencia, como carreteras o campos.

“Este fue probablemente el mejor lugar en el que pudieron haber derribado este avión, y es un trabajo meritorio lo que hicieron”, dijo Szymanski.

Los dos sufrieron heridas leves y fueron llevados al Centro Médico de la Universidad, dijo el vocero del Departamento de la Policía Metropolitana, Jay Rivera.

Más tarde, Szymanski tuiteó que el piloto informó que el motor había fallado y que el avión iba a realizar un aterrizaje de emergencia, y luego el piloto informó que estaban en el agua. Dijo que los dos ocupantes salieron solos y se reunieron con paramédicos en una dirección cercana.

Un testigo, Joe Ippolito, dijo a Las Vegas Review-Journal que vio a dos hombres nadar alejándose del avión.

Dijo que escuchó “algún tipo de chisporroteo, un pequeño ruido sordo” mientras estaba de pie en su entrada. Luego vio la cola del avión entrar en el estanque en el campo.

“Y digo, ‘¿Dónde está el resto del avión?’”, Recordó Ippolito diciéndose a sí mismo.

Dijo que esperaba que la cola estuviera unida al avión en lugar de partes del avión que se hubieran despedazado en el aire.

Ippolito, de 68 años, dijo que vio lo que parecía ser marcas de neumáticos y escombros en el camino cerca del estanque antes de que se pusiera el sol el jueves por la noche.

Un puñado de personas se reunieron en un puente de Lone Mountain Road sobre la carretera estadounidense 95 para mirar boquiabiertos la escena. Entre ellos estaba Pablo Durán, de 38 años, vecino que estaba sentado en la orilla con las piernas colgando sobre el costado.

Durán no vio el choque, pero escuchó el sonido, que describió como un ruido sordo en la carretera.

“La única diferencia es que no escuchamos ningún neumático”, dijo Durán.

No estaba claro el jueves por la noche desde donde venía el avión.

Las carreteras no se vieron afectadas por el accidente, dijo la policía.

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán el incidente.

Póngase en contacto con Mike Shoro en mshoro@reviewjournal.com o al 702-387-5290. Sigue a @mike_shoro en Twitter.

Small aircraft DOWN in a lake off golf corse PAINTED DESERT at US95/Ann Rd, 2 occupt's OUT minor inj's being treated by @LasVegasFD PIO1

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) November 3, 2017