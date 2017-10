Programa de simulacro de UNLV otorga a estudiantes su día en la corte

La estudiante de la UNLV, Julia Herrington, toma el puesto de testigo durante una competición de prueba simulada el jueves 29 de septiembre de 2017 en Thomas y Mack Moot Court en Las Vegas. Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Jamie McInelly, senior de la UNLV, le dice a un jurado de estudiantes que está buscando una acusación de intento de asesinato.

Afortunadamente para el acusado, la batalla ficticia de la sala de audiencias es una actividad para el equipo simulador de la UNLV.

“Pensé que quería ir a la escuela de derecho, pero no fue hasta que me uní al equipo que me di cuenta de que este es un gran sueño y es lo que quiero hacer con mi futuro”, dijo McInelly.

El equipo de prueba simulada compite contra los equipos de otras universidades, y los equipos reciben el mismo expediente de caso para analizar antes de que comience la competencia. Este año, los equipos recibieron un caso en torno a un intento de asesinato de una mujer cuyo marido estaba teniendo un romance con el posible asesino.

Los casos se elaboran para garantizar que la defensa o la acusación pueda ganar.

“Si realmente está tratando de probar su caso como fiscalía, ¿qué necesita para que 12 personas lo vean a su manera?”, Preguntó Jason Mitchell, el entrenador del equipo. “Si estás … tratando de defender a alguien, ¿qué necesitas para refutar; ¿qué es lo que necesita para poner una duda razonable en la mente de los miembros del jurado?

Los compañeros de equipo de McInelly llamaron a los testigos al estrado, a veces luchando para trabajar a través de los pasos procesales de la corte.

Este es el tercer año del programa en la UNLV, dijo Mitchell. Está abierto para cualquier estudiante de licenciatura, y el club practica en clase, así como dos veces por semana fuera de clase.

El equipo da la bienvenida a estudiantes de cualquier especialidad, no sólo a aquellos que buscan ir a la escuela de leyes, dijo el director del programa Joel Lieberman.

“Algunas veces solo es realmente genial ver a los estudiantes que son tímidos y realmente tienen gran dificultad con hablar en público aprenden a desarrollarse como una persona y ganar esa confianza para poder subir en una situación adversaria y defender su terreno”, dijo .

El equipo competirá en cinco o seis torneos a partir de octubre, dijo Lieberman, y la UNLV organiza el torneo Rebel-Trojan del 21 al 22 de enero. Después de esas competiciones, 25 torneos regionales se llevan a cabo en todo el país, según la American Mock Trial Association.

UNLV participará en un torneo regional en Tempe, Arizona, en febrero. Los ocho mejores equipos pasan a uno de los ocho eventos de la Serie de la Ronda de Apertura en todo el país, en Fresno, California, en marzo. Los seis mejores equipos de cada uno de los ocho torneos del campeonato se enfrentarán del 20 al 22 de abril en Minneapolis.

Comuníquese con Diego Mendoza-Moyers en dmendozamoyers@viewnews.com o llame al 702-383-0496. Sigue a @dmendozamoyers en Twitter.