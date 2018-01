Revisión general del Distrito Escolar del Condado de Clark probablemente no se cumplirá en fecha límite

El edificio de administración del Distrito Escolar del Condado de Clark ubicado en el 5100 de West Sahara Ave. en Las Vegas (Las Vegas Review-Journal

Se espera que el Distrito Escolar del Condado de Clark sea encontrado en violación de la ley estatal el 15 de enero ya que los funcionarios del distrito continúan luchando con su revisión de las prácticas presupuestarias ya de mucho tiempo para transferir más dinero a las escuelas.

El distrito no enfrentará sanciones ni multas si, como se espera, se incumple la ley que ordena la reorganización del quinto distrito más grande de la nación. En cambio, se espera que Steve Canavero, Superintendente de Educación del estado, emita un plan de medidas correctivas, con plazos de 30, 60 y 90 días, para tratar de que el distrito siga el rumbo.

Aprobada por los legisladores en 2015 y reafirmada en 2017, la ley, comúnmente referida por el número de factura, AB469, tiene como objetivo transferir el presupuesto y la toma de decisiones a las comunidades escolares. Las disposiciones de la ley requieren que los administradores transfieran la mayoría de los fondos no restringidos a los presupuestos escolares y lejos de las operaciones centrales, y que la próxima fecha límite sea un hito importante.

“Al final del día, estoy obligado a hacer cumplir la ley”, dijo Canavero en una reunión de diciembre sobre la reorganización. “No anticipo que cumplirán” el 15 de enero.

Canavero podría encontrar el distrito en violación de varias disposiciones presupuestarias de la ley, pero un problema en particular, conocido como “ahorro por deserción”, se ha convertido en un pararrayos para los legisladores que supervisan la reorganización.

Cuando los funcionarios escolares no pueden encontrar un empleado calificado para ocupar un puesto vacante, pueden contratar un sustituto a un costo menor. La diferencia en el costo entre el empleado permanente a tiempo completo y el sub se llama atricion.

Históricamente, el dinero se ha utilizado para apuntalar el presupuesto del distrito. Pero bajo la reorganización, se supone que debe ir directamente a las escuelas.

Sin ahorros este año

“Queremos que esos ahorros permanezcan en las escuelas. Quiero que todos entiendan antes de irnos hoy “, dijo el Senador Michael Roberson, Republicano de Henderson, presidente de un comité asesor legislativo, en la reunión de diciembre.

Roberson dijo que después de un intercambio con el superintendente de las escuelas del Condado de Clark, Pat Skorkowsky, en la reunión, pensó que las escuelas recibirían cualquier ahorro por desgaste acumulado durante el año 2017-18 antes del comienzo del próximo año escolar.

Pero la semana pasada, el distrito le dijo a Las Vegas Review-Journal que las escuelas no recibirían ningún ahorro por atrición hasta después del año escolar 2018-19.

“Lo haremos para el primer ciclo presupuestario completo que se produce después de la aprobación de la AB 469, que es el presupuesto para 2018-19”, dijo la portavoz del distrito, Kirsten Searer.

El año 2017-18 es el primer año que el distrito debe cumplir con la ley. Aunque la ley se aprobó por primera vez en 2015, las normas elaboradas para llevar a cabo la reorganización fueron impugnadas por el distrito escolar. La ley de 2017, aprobada con apoyo bipartidista, redactó las regulaciones impugnadas en la ley, lanzando completamente el proceso.

Roberson dijo que las garantías de Skorkowsky en diciembre lo llevaron a creer que los ahorros de atrición se distribuirían a las escuelas antes del año escolar 2018-2019.

“Me gustaría decir que estoy sorprendido, pero no lo estoy”, dijo Roberson. “Le dicen al comité una cosa cuando se les hacen preguntas puntuales en el registro, pero luego no se cumplen”.

Pero Searer, la portavoz del distrito, dijo que Roberson aparentemente estaba confundido por las referencias de Skorkowsky a un proceso de reconciliación diferente que devuelve dinero no gastado para suministros y programas a las escuelas.

“Hemos dicho consistentemente que estamos trabajando en un proceso para proporcionar ahorros por atrición a las escuelas a partir del año escolar ‘18-19 ‘”, dijo.

Un largo camino hacia el cumplimiento

La ley exige que el 80 por ciento de los fondos no restringidos deben estar en los presupuestos escolares, con un 20 por ciento restante en la unidad administrativa central, durante el primer año de la reorganización. La división cambia a 85-15 a partir del año siguiente.

A principios del año pasado, el distrito informó que se encontraba en una división de 88-12, aunque solo el 55 por ciento del dinero no restringido estaba en los presupuestos de las escuelas.

El distrito aún no ha dicho dónde quedará la división para el año 2018-19, pero se espera que establezca un objetivo en la reunión del 11 de enero.

A pesar de un progreso prometedor, Skorkowsky rechazó a los legisladores que acusaron al distrito de demorarse en la reunión de diciembre, diciendo que los empleados están trabajando “hasta el final” tratando de lograr la reorganización.

“No podemos hacer todo a la vez, y si lo hacemos mal, entonces nuestros hijos van a sufrir”, dijo. “Así que en este momento se trata de cómo ponemos sistemas y estructuras en su lugar”.

Pero el consultor Glenn Christenson, quien presidió un consejo de implementación comunitario sobre la reorganización, dijo que todavía hay algunos empleados del distrito que no creen que la reorganización sea real y que durará. Esas personas, dijo, están impidiendo que el distrito cumpla con su obligación.

“A pesar del gran progreso que hemos logrado a lo largo del año, aún no todos han aceptado el concepto de la reorganización, y algunos siguen debilitándolo activamente”, dijo. “Tenemos que llegar a un punto en el que los no creyentes sean creyentes”.

La asambleísta Dina Neal, Demócrata de North Las Vegas, dijo que los legisladores también tienen cierta responsabilidad por la renuencia a adoptar la iniciativa porque han introducido nuevas iniciativas de educación, las han impulsado durante algunos años y luego las han dejado en el camino.

“Nuestro mayor problema es que nunca somos consistentes en nuestro comportamiento, nunca somos consistentes en nuestras políticas”, dijo. “Hacemos 15 experimentos diferentes, hay entre 25 y 30 cosas diferentes que hemos forzado a los maestros y a esta organización a hacer, pero sin fidelidad”.

Pero otros legisladores señalan a la Junta de Fideicomisarios, que votó en contra de una propuesta piloto en noviembre que permitiría a un pequeño subconjunto de escuelas emplear contratistas externos para servicios de intendencia, una prueba de toma de decisiones a nivel escolar.

En cambio, las escuelas tendrán dólares para intendencia en sus presupuestos de 2018-19, pero no podrán contratar fuera del distrito esos servicios, que según los críticos va en contra de la intención de la ley.

“Simplemente no he visto mucha evidencia de que hayamos visto progreso en eso”, dijo John Vellardita, jefe del sindicato de docentes. “El dinero (de intendencia) se transfirió a las escuelas, pero se implementó el mismo modelo central. No se hizo nada “.

El síndico Kevin Child dijo que la junta no quería subcontratar empleados y correr el riesgo de afectar negativamente a los empleados del distrito.

“La ley no dice que tengamos que subcontratar”, dijo. “(Dice) devolver el dinero a la escuela para que tomen la decisión”.

Comuníquese con Meghin Delaney al 702-383-0281 o mdelaney@reviewjournal.com. Sigue a @MeghinDelaney en Twitter.