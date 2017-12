Se espera que multitud de víspera de Año Nuevo sea un poco más pequeña este año

La gente camina a lo largo de Fremont Street Experience mientras se instalan barricadas en preparación para las celebraciones de la víspera de Año Nuevo en Las Vegas, el sábado 23 de diciembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Onay Green de Inglewood, California, 20, salta sobre los participantes a lo largo de Fremont Street Experience mientras se instalan barricadas para la celebración de la víspera de Año Nuevo en Las Vegas, el sábado 23 de diciembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @ jajuarezphoto

Alex Cardona de Santa Ana, Calif., 25 se recarga contra las barricadas instaladas en preparación para las celebraciones de la víspera de Año Nuevo a lo largo de Fremont Street Experience en Las Vegas, sábado, 23 de diciembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

Una persona camina a lo largo de Fremont Street Experience mientras se instalan barricadas en preparación para las celebraciones de la víspera de Año Nuevo en Las Vegas, el sábado 23 de diciembre de 2017. Joel Angel Juarez Las Vegas Review-Journal @jajuarezphoto

La gente camina sobre un puente peatonal que conecta el Fashion Show Mall con el Wynn Las Vegas en The Strip el martes, 26 de diciembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Una vista del Palazzo desde un puente peatonal que conecta el Fashion Show Mall con el Wynn Las Vegas en The Strip el martes 26 de diciembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

El martes 26 de diciembre de 2017 se exhibe una fuente de agua en el Wynn Las Vegas en The Strip. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente camina sobre un puente peatonal que conecta el Wynn Las Vegas con el Palazzo on the Strip el martes 26 de diciembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

La gente camina fuera del Palazzo en el Strip el martes, 26 de diciembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

a gente espera para cruzar la calle frente al Palazzo en el Strip el martes, 26 de diciembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Barreras de carretera en Spring Mountain Road se desplegarán en Noche vieja para detener el tráfico. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Es posible que haya menos personas que visiten Las Vegas para dar la bienvenida al nuevo año, pero esperan ver la misma ronda de cierres de caminos para dar paso a las celebraciones a gran escala.

Se espera que alrededor de 330,000 personas viajen desde fuera de la ciudad para recibir al 2018 en Las Vegas, un descenso del 1.2 por ciento desde la última víspera de Año Nuevo, según la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

El declive no se atribuyó a las preocupaciones de seguridad surgidas tras el tiroteo del 1° de octubre, sino a la pérdida de habitaciones de hotel debido a las renovaciones en Palace Station y la conversión del Monte Carlo a Park MGM, dijo la portavoz de LVCVA Maria Phelan.

Además, Phelan dijo que los viajeros pueden ser más conservadores este año porque la víspera de Año Nuevo cae en domingo.

“Incluso teniendo el próximo día libre, la gente viajará a casa más inmediatamente después de las vacaciones de este año”, dijo Phelan.

Se espera que esos visitantes gasten alrededor de $ 254.3 millones en comida, hoteles y juegos de azar en la víspera de Año Nuevo, también una disminución del 1.2 por ciento respecto del año pasado, dijeron funcionarios de LVCVA. De las 148,586 habitaciones de hotel disponibles en la región, el 97.5 por ciento será ocupado durante el fin de semana, dijo la autoridad.

Se espera que alrededor de 611,000 pasajeros de aerolíneas pasen a través de McCarran International desde el viernes hasta el 2 de enero, un 1 por ciento menos que en el mismo período del año pasado, dijo la portavoz del aeropuerto, Christine Crews.

Sin embargo, esa disminución estuvo relacionada con el hecho de que Consumer Electronics Show se celebró casi inmediatamente después del fin de semana festivo de 2016, dijo Crews. Este año, la convención con gran asistencia está programada para el 7 y 12 de enero.

Aunque la mayoría de los visitantes viajarán a Las Vegas este fin de semana, los vehículos no podrán viajar a lo largo de un tramo de tres millas del Strip en la víspera de Año Nuevo, según el Departamento de Transporte de Nevada.

Las Vegas Boulevard cerrará a las 5 p.m. el 31 de diciembre en ambas direcciones entre Mandalay Bay y SLS Las Vegas para dar paso a decenas de miles de juerguistas, dijo el portavoz de NDOT, Tony Illia.

Tropicana Avenue también se cerrará en ambas direcciones entre Koval Lane y Dean Martin Drive durante ese tiempo, junto con Flamingo Road en dirección este en Valley View Boulevard.

Las rampas de entrada y salida a la Interestatal 15 también cerrarán a las 5 p.m. en Nochevieja en Spring Mountain Road, Flamingo Road y Tropicana Avenue. Los conductores podrán ingresar y salir de la autopista en Sahara Avenue y Russell Road.

En el centro de Las Vegas, los cierres comienzan a las 7 a.m. en Nochevieja en Casino Center Drive, junto con las calles Main, First, Third y Fourth, entre las avenidas Ogden y Carson, para dar paso a los juerguistas y al entretenimiento en vivo en Fremont Street Experience, dijo la vocera de la ciudad Natasha Shahani.

Todas las restricciones de la carretera y la rampa de la autopista se levantarán gradualmente entre las 3 y las 6 a.m. el día de Año Nuevo.

Póngase en contacto con Art Marroquin en amarroquin@reviewjournal.com o al 702-383-0336. Encuentra @AMarroquin_LV en Twitter.