Trabajadores turísticos de Las Vegas podrían perder estatus de inmigración protegida

Victor Mora, un beneficiario de estatus protegido temporal de El Salvador, en su casa de North Las Vegas, el martes, 7 de noviembre de 2017. Erik Verduzco Las Vegas Review-Journal @Erik_Verduzco

Víctor Mora cumplirá 53 años en marzo, un día después de que la Casa Blanca deba decidir si renueva el estatus de protección temporal para los salvadoreños, una clasificación de inmigración que les permite vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos.

Todo lo que quiere para su cumpleaños es un permiso de trabajo.

No está claro si será elegible para uno, ya que la administración de Trump está revisando los países en el programa, que protege a los inmigrantes indocumentados de países donde sus vidas podrían estar en peligro si se vieran forzados a regresar. Anunció a principios de esta semana que no renovaría el estatus de protección temporal, o TPS, para los nicaragüenses y difirió la decisión sobre los hondureños que residen en los Estados Unidos.

Para el 9 de marzo, la administración debe decidir si renueva el TPS para casi 200,000 salvadoreños, incluido Mora.

Impacto potencial en Las Vegas

Una decisión en contra de la renovación podría afectar a las industrias del juego y el turismo de Las Vegas, que emplean a un gran porcentaje de poseedores locales de TPS, incluidos muchos salvadoreños, dicen los defensores de la inmigración.

“Tenemos miembros, que han estado trabajando durante 20 años ahí”, dijo Geocanda Argüello-Kline, secretario-tesorero de Culinary Local 226, que representa a 57,000 trabajadores de Nevada.

Mora es uno de esos trabajadores. Con documentos de autorización de trabajo obtenidos a través de su estado de TPS, Mora se gana la vida como un portero de servicios públicos en el Bellagio, limpiando pisos y quitando cera.

“Me ayudó a criar a mis hijos”, dijo Mora, quien dijo que huyó de El Salvador a los 25 años al final de la guerra civil del país. Un cartel del Bellagio, iluminado por la noche con sus famosas fuentes en cascada, cuelga en el muro de la sala de Mora, en reconocimiento del negocio que pone comida en su mesa.

El TPS se otorga a personas que residían en los Estados Unidos en el momento en que su país era considerado inseguro para reingresar debido a condiciones temporales como un conflicto armado, un desastre ambiental o una epidemia. TPS otorga al solicitante autorización de trabajo y protección contra la deportación, pero no es una ruta hacia la ciudadanía.

Un estimado de 5,700 poseedores de TPS en Nevada provienen de El Salvador, según el Centro para Progreso Americano, un tanque de pensamiento liberal. Otros 600 provienen de Honduras y Haití, que también están incluidos en el programa pero se encuentran bajo revisión.

Cerca de un tercio de los salvadoreños que residen en Nevada trabajan en la industria de alojamiento y servicios alimenticios, según estimaciones del comité de expertos.

Los críticos dicen que el estado de protección temporal tenía la intención de ser solo eso: temporal. El Secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la Secretaria Interina del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine Duke, poco antes de su decisión de poner fin al TPS para los nicaragüenses, afirmando que las condiciones habían mejorado lo suficiente en Centroamérica y Haití como para rescindir la protección.

Otra crítica: los que recibieron el estatus de protección no estaban en sus países de origen en el momento de un evento, de todos modos.

“Creo que una de las críticas que escucho mucho es que las personas que se benefician de los TPS no siempre se ven directamente afectadas por ciertas condiciones del país”, dijo Gabrielle Jones, abogada de inmigración del Centro de Asistencia Legal del Sur de Nevada.

Medios de subsistencia amenazados

Aun así, deportar a muchos titulares de TPS significaría desarraigar vidas que han construido en los Estados Unidos durante décadas. Mora, quien se mudó aquí en 1992, posee terrenos en Arizona y una casa en North Las Vegas. Tiene tres hijos, de 17, 19 y 20 años, todos nacidos en los Estados Unidos, y ha sido padre soltero durante los últimos 12 años.

Sin estatus, los días de trabajo legal de Mora terminarían.

“Bajo las sombras, ¿cómo voy a poder trabajar?”, Dijo Mora.

Pero los defensores dicen que es poco probable que personas como Mora empacarán y se irán voluntariamente.

“Una de las razones por las que compramos tierras y viviendas aquí es porque queremos quedarnos aquí”, dijo Mora.

Vestía una camiseta gris de Adidas un martes por la tarde después del trabajo, una bandera de fútbol del FC Barcelona colgando detrás del sofá de su sala de estar. A pesar de que habla poco inglés, y haber dejado la escuela después del segundo grado para trabajar para su familia en El Salvador, se considera estadounidense.

Después de todo, él ha pasado más tiempo aquí que en su país de nacimiento.

“Creo que la mayoría de la gente se quedará aquí sin documentos”, dijo Jones. “No hay nada a lo que puedan regresar”.

