Tramo de terreno cerca de Las Vegas Strip ahora en el mercado por $ 40 millones

diciembre 20, 2017 - 11:39 am

Los letreros de venta se colocan en la entrada de un lote vacío en la esquina de Paradise Road y Flamingo Road el miércoles 13 de diciembre de 2017 en Las Vegas. Un desarrollador chino está tratando de vender 12 hectáreas al este del Strip por más de $ 40 millones. Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal @bizutesfaye

Una porción de terreno cerca del Strip, que alguna vez fue propiedad de los dueños del Hard Rock Hotel, está en el mercado por más de $ 40 millones.

El desarrollador chino Weike Zhang está tratando de librarse de cerca de 12.1 acres entre Hard Rock y Flamingo Road, aproximadamente a una milla al este de The Strip, por una suma que incluso su representante dice es demasiado cara.

Los terrenos vacantes sobre Las Vegas Boulevard y justo al este del corredor de los casinos se han vendido en los últimos años, pero en general el mercado para esos terrenos ha sido lento. Aun así, los posibles compradores han examinado la propiedad de Zhang para el desarrollo de departamentos, dijo el corredor de bolsa Mark Anthony Rua de ERA Brokers Consolidated.





Dijo la semana pasada que el terreno, listado por casi $ 42.3 millones, salió al mercado a mediados de septiembre y que recibió “varias consultas”. Una oferta fue menor a la que quería el vendedor, dijo Rua.

El representante de los propietarios, Eddy Chao, de Asia Pacific Capital Co., con sede en Los Ángeles, dijo el lunes que no cree que los vendedores puedan obtener lo que están pidiendo. No es solo un poco caro, dijo, sino “sustancialmente” demasiado caro.

El terreno está listado en $ 3.5 millones por hectárea, pero Chao calcula que el precio de mercado es de $ 2.5 millones a $ 3 millones por hectárea.

La propiedad, al igual que muchas parcelas vacías alrededor del valle, ha cambiado de manos varias veces y tiene una historia volátil: en este caso, una superventas seguida de una mala venta con la ejecución hipotecaria y luego la quiebra.

Morgans Hotel Group Co. adquirió el terreno- o al menos parte de él – en 2007 como parte de la compra de $ 770 millones del Hard Rock Hotel, según los registros. En 2011, Eastern Real Estate, con sede en Massachusetts, adquirió al menos parte de él a través de una “escritura en lugar de una ejecución hipotecaria”, un proceso en el que los bienes raíces cambian de manos al tiempo que permiten que el propietario anterior evite el proceso de recuperación.

Eastern vendió el terreno al grupo de Zhang en la primavera de 2014 por $ 20 millones. Pero los compradores, bajo el nombre de Aqua Blue Estate, presentaron una declaración de quiebra para su propiedad un año después.

De acuerdo con una demanda judicial presentada por Eastern, los compradores pagaron $ 10 millones en efectivo por el terreno y debieron $ 10 millones en préstamos a Eastern. Pero incumplieron con parte de su deuda y presentaron el Capítulo 11 días antes de una venta de ejecución hipotecaria programada, afirmó Eastern, deteniendo las acciones de los acreedores contra la propiedad.

El “único propósito” de la quiebra fue “retrasar y obstaculizar” los esfuerzos de Eastern para ejecutar y recuperar deudas, y el comprador “intentó anticiparse … con excusas sobre el dinero proveniente de China”, dijo el documento.

El caso de bancarrota fue despedido pronto, pero el terreno no fue incautado mediante ejecución hipotecaria, según los registros.

Chao dijo que los dueños pagaron su deuda con Eastern. También dijo que la quiebra fue presentada para “solo retrasar la fecha de vencimiento” y que no es un proceso simple traer fondos de China.

Un intento de hablar con Eastern no tuvo éxito.

En otoño de 2015, el grupo de Zhang cambió parte de sus terrenos al Hard Rock por un terreno vacío cercano, dijo Michael Parks, del grupo CBRE, quien negoció la venta a Zhang en 2014.

Póngase en contacto con Eli Segall en esegall@reviewjournal.com o 702-383-0342. Sigue a @eli_segall en Twitter.