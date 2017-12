Turismo de Las Vegas tropieza en noviembre y extiende cadenas de declinaciones

Ashish Mehta toma una foto de su esposa Ami y sus hijos Arnav, de 14 años, y Veda, de 7, en el Strip de Las Vegas, el lunes 17 de julio de 2017. La familia estaba de visita desde Illinois. Patrick Connolly Las Vegas Review-Journal @PConnPie

La gente juega en las máquinas tragamonedas en el hotel-casino de Main Street Station en el centro de Las Vegas el martes 26 de mayo de 2015. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal Chase Stevens @csstevensphoto

La gente camina sobre un puente peatonal que conecta el Wynn Las Vegas con el Palazzo on the Strip el martes 26 de diciembre de 2017. Richard Brian Las Vegas Review-Journal @vegasphotograph

Menos turistas acudieron en masa a Las Vegas en noviembre, extendiendo la racha de descensos mensuales consecutivos a seis, la más larga en ocho años.

Las visitas de noviembre disminuyeron un 3.7 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior, llevando la disminución del año hasta la fecha al 1.6 por ciento o aproximadamente 645,000 personas, según cifras publicadas el jueves por la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas.

Las visitas anuales se dirigen a su primer declive anual desde 2013 y la primera caída a gran escala desde 2009, la profundidad de la Gran Recesión. Las visitas en 2013 disminuyeron en solo 59,000 debido a un día menos en comparación con 2012, año bisiesto.

Si no hay crecimiento en diciembre, Las Vegas podría ver menos visitantes este año que incluso en el 2015. La LVCVA espera que un poco menos de turistas visite la ciudad para la celebración del Año Nuevo.

La LVCVA culpó parte de la disminución a una reducción en el inventario de habitaciones causada por los casinos que iniciaron extensas renovaciones de propiedad. El inventario de habitaciones de Las Vegas disminuyó en noviembre en un 0.5 por ciento, o en 800 habitaciones, a 148,690.

Varios casinos importantes, como Monte Carlo, The Palms, Harrah’s Las Vegas, Bally’s, The Cosmopolitan of Las Vegas y Caesars han llevado a cabo renovaciones de habitaciones en algún momento de 2017.

Brian Gordon, economista de Applied Analysis, dijo que la falta de habitaciones disponibles en la mayoría de los días en Las Vegas subraya la salud de la economía local.

“En general, los fundamentos parecen estables”, dijo Gordon. “Los niveles de ocupación continúan rondando el 90 por ciento en todo el año, lo que sugiere que la demanda sigue siendo relativamente fuerte”.

Las caídas se aceleran

Las caídas en las visitas se aceleraron en octubre y noviembre en comparación con el verano, lo que sugiere que las muertes por tiroteo del 1° de octubre de 58 personas en el Strip tuvieron un efecto significativo. Las visitas de junio a septiembre disminuyeron entre solo 1 por ciento y 2.5 por ciento.

El analista de juegos de Fitch Ratings Alex Bumazhny dijo que ve el crecimiento de Las Vegas continuar en los próximos años a un ritmo lento y cree que la fuerte caída en los últimos dos meses se puede atribuir a las preocupaciones a raíz de la masacre.

“A más largo plazo, esperamos que las visitas a Las Vegas disminuyan un poco dado que los indicadores como las visitas a las convenciones, la capacidad aérea, las tarifas de las habitaciones y la ocupación de las habitaciones están en su mayor nivel previo a la recesión”, dijo Bumazhny. “Sin embargo, la sólida perspectiva económica y la confianza del consumidor pueden darle más alas a la recuperación “. Por lo tanto, es difícil atribuir la desaceleración reciente a algo más allá del tiroteo “.

De hecho, las visitas en octubre y noviembre de este año apenas superaron las de 2014.

Ingresos de juego caen

Las noticias sobre los ingresos mensuales del juego tampoco trajeron alegría a los casinos.

Las Vegas

Los ingresos brutos del Strip disminuyeron en noviembre debido a que los apostadores tuvieron suerte en el baccarat y el blackjack, liderando una caída en todo el estado durante el mes.

Los ingresos por juego en el strip cayeron un 6 por ciento, a $ 486 millones, desde $ 517 millones en el mismo período del año anterior, según un comunicado del jueves de la Junta de Control de Juegos.

La ganancia del Baccarat cayó un 25 por ciento a $ 63.2 millones en noviembre, ya que el porcentaje de ganancia fue del 10 por ciento frente al 14 por ciento del año pasado.

Los ingresos de Blackjack disminuyeron 14.5 por ciento a $ 63.7 millones, con un porcentaje de ganancia disminuyendo a 13 por ciento desde casi 15 por ciento en el mismo periodo del año anterior. El Blackjack y el Baccarat representan más de un cuarto de los ingresos del Strip.

Los ingresos en el Strip de tragamonedas resistieron la tendencia del juego de mesa, aumentando un 4.7 por ciento en el mes a $ 270 millones. Sin embargo, la ganancia en los deportes en el strip cayó un 75 por ciento a $ 2.7 millones, impulsada por el béisbol, que registró una pérdida de $ 6.1 millones en noviembre.

Los ingresos del Strip han disminuido dos meses seguidos, la primera vez que ocurre desde noviembre y diciembre de 2016. Los ingresos del Strip disminuyeron un 6.1 por ciento en octubre.

En todo el estado, los ingresos brutos por juego disminuyeron el mes pasado un 2.3 por ciento a $ 909 millones. El centro de la ciudad se mantuvo fuerte, con un aumento en los ingresos por juego de 6.8 por ciento a $ 54.2 millones.

Póngase en contacto con Todd Prince en tprince@reviewjournal.com o al 702-383-0386. Sigue @toddprincetv en Twitter.