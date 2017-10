Un día después de la masacre, el Mandalay Bay permanece misteriosamente silencioso

Una ambulancia y un auto de la policía se ven fuera de la entrada principal de Mandalay Bay temprano en la mañana del martes, 3 de octubre de 2017. (Todd Prince para el Review Journal)

Una ambulancia fuera de Mandalay Bay temprano en la mañana del martes, 3 de octubre de 2017. (Todd Prince for Review Journal)

Los turistas regresan a sus hoteles durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017, después de una situación de tirador activo que dejó 59 muertos y más de 500 heridos el domingo por la noche en el Strip de Las Vegas. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Los turistas regresan a sus hoteles durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017, después de una situación de tirador activo que dejó 59 muertos y más de 500 heridos el domingo por la noche en el Strip de Las Vegas. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Un hombre digiere la escena fuera de los terrenos del festival de la Ruta 91 durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017, después de una situación de tirador activo que dejó 59 muertos y más de 500 heridos el domingo por la noche en el Strip de Las Vegas. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una vista hacia a lo largo del Las Vegas Boulevard durante las primeras horas del lunes, 2 de octubre de 2017, después de una situación activa del tirador que dejó 59 muertos y sobre 500 heridos el domingo por la noche en el Strip de Las Vegas. Chase Stevens Las Vegas Review-Journal @csstevensphoto

Una parte del Las Vegas Boulevard South podría permanecer cerrada la mayor parte de la semana mientras los investigadores continúan buscando en a escena de crimen donde 59 personas murieron el domingo fuera del Mandalay Bay. (Todd Prince / Revista de Las Vegas Review)

Una parte del Las Vegas Boulevard South podría permanecer cerrada la mayor parte de la semana mientras los investigadores continúan buscando en a escena de crimen donde 59 personas murieron el domingo fuera del Mandalay Bay. (Todd Prince / Revista de Las Vegas Review)

Se podía oír un alfiler caer fuera de las 3,635 habitaciones del Mandalay Bay Resort y Casino el lunes por la noche.

Y no era mucho más ruidoso a lo largo de la propiedad del Strip.

Normalmente bullicioso, con asistentes a convenciones, que beben, juegan y socializan, hoy el Mandalay Bay se sentía como un casino recién abierto que pocos conocían.

Cerca de un centenar de personas estaban jugando en juegos de mesa y en máquinas tragamonedas alrededor de la medianoche en el salón del casino de 135,000 pies cuadrados, un espacio lo suficientemente grande para acomodar dos campos de fútbol.

El número de empleados del casino – distribuidores, seguridad y meseras – parecía ser sólo un poco menos que el de los huéspedes.

Los gritos de excitación de la mesa de dados se tomaron la noche libre. En su lugar, se podía oír el sonido de la bola saltando alrededor de la ruleta, donde algunas personas estaban jugando.

Justo 26 horas antes, el mismo piso del casino estaba lleno de vida hasta que cientos – o incluso miles – de balas lloviendo sobre los asistentes al concierto desde el piso 32 del hotel.

Las balas se paralizarían unos 20 minutos más tarde, dejando al menos 59 muertos y 525 heridos.

Escondiéndose debajo de la mesa

Ayumu Shimizu estaba tomando una cerveza en un bar del casino el domingo por la noche cuando la banda de repente dejó de tocar.

El especialista en informática japonés entendió que algo andaba mal. Entonces oyó que había alguien apuñalando a la gente en un hotel vecino.

Continuó bebiendo su cerveza hasta que vio policías armados y seguridad pasar por la enorme sala y decirle a la gente que se fuera.

“No sabía lo que estaba pasando. Había mucha policía y gritaban por querer salir “, dijo Shimizu con un fuerte acento mientras fumaba un cigarrillo con otros especialistas japoneses de TI el lunes por la noche.

Más tarde fue puesto en un autobús y enviado al Thomas & Mack Center, donde voluntarios, incluyendo una niña. le dieron comida, agua y donas.

“Fue muy conmovedor”, dijo de los jóvenes voluntarios.

Ikue Amase también estaba bebiendo en Mandalay Bay en el momento en que comenzó el tiroteo. Al igual que Shimizu, ella no sabía lo que estaba pasando y primero fue hacia las puertas de salida con otros, incluyendo el personal.

Cuando vieron a la policía entrar a la propiedad con armas, se dieron media vuelta y regresaron corriendo. Amase primero se encontraría refigiándose debajo de una mesa en un restaurante, antes de seguir al personal a un teatro.

Ella permanecería allí hasta las 7 de la mañana.

“Miré mi Twitter y vi que algunos francotiradores mataron a personas”, dijo mientras estaba junto a Shimizu. “Alguien en el teatro comenzó a llorar y me sentí asustado”.

Los dos dijeron que les gustaría regresar a Las Vegas, pero no están seguros de que sus compañías los enviarán el próximo año a la conferencia anual de NetApp Insight en vista de lo sucedido.

Brian Wildy era una de las pocas personas dentro de Mandalay Bay jugando en las tragamonedas el lunes por la noche.

Había llegado por la mañana desde Delaware con un grupo de colegas para unas vacaciones de cuatro días, su primer viaje a Las Vegas.

Habían venido a celebrar el final de la intensa temporada turística de verano en la costa este con un poco de juegos de apuesta y visitando lugares.

” Mi mamá no quería que me fuera, estaba un poco preocupada ”, dijo el hombre de 30 años con gafas, jugando a las tragamonedas solo. ” Pero no quiero que nadie arruine nuestros planes ”.

Camino cerrado

La atmósfera desolada persistió por toda la planta principal.

En el check-in principal justo al lado del Las Vegas Boulevard, sólo tres personas se encontraban en el mostrador de unos 30 pies de largo, hablando en silencio con una recepcionista.

Fuera de la entrada principal a la izquierda, tres agentes de policía de Henderson estaban de pie junto a una ambulancia, uno de los varios recordatorios del atroz crimen ocurrido el domingo por la noche.

La cinta amarilla de la policía se extendía detrás de la ambulancia a través de la puerta vehicular, señalando a los huéspedes que el extremo sur del Las Vegas Boulevard, desde Tropicana a Russel Road todavía estaba fuera de los límites.

Y todavía podría serlo por varios días.

Los agentes de policía dijeron que fueron asignados a un puesto de calle durante la semana mientras que los investigadores continúan estudiando la escena del crimen.

Póngase en contacto con Todd Prince en tprince@reviewjournal.com o al 702-383-0386. Sigue @toddprincetv en Twitter.