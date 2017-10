Una estudiante de Las Vegas es arrestada tras amenazas a la escuela preparatoria

Una estudiante de 18 años de edad, estudiante de la Escuela Preparatoria Centennial estuvo bajo custodia el jueves después de presuntamente amenazar con un tiroteo en masa a la escuela en las redes sociales.An 18-year-old female Centennial High School student was in custody Thursday after allegedly threatening a mass shooting at the school on social media.

Toni Strickland (Distrito Escolar del Condado de Clark a través del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas)

Toni Strickland enfrenta cargos por amenaza terrorista y amenaza de bomba, informó el jueves el capitán de la policía, Ken Young.

Una captura de pantalla de una conversación de mensajes de texto que circuló entre los estudiantes en las redes sociales incluyó el mensaje “Estamos disparando a su escuela mañana nadie seguro” después de preguntar al destinatario si asistieron a la Escuela Preparatoria Centennial.

La policía vio varias imágenes y capturas de pantalla de diferentes plataformas de medios sociales, todas con información similar. Después de hablar con los padres y estudiantes que vieron algunas de las imágenes, los investigadores fueron capaces de rastrear a Strickland, dijo Young.

La policía no cree que Strickland intentara llevar a cabo la amenaza, diciendo que no había pruebas creíbles.

“En este punto, no hay ningún motivo claro, aparte del mal juicio”, dijo.

Strickland fue arrestada y llevada bajo custodia de su residencia alrededor de las 11:30 p.m. del miércoles, dijo Young. Anteriormente, más de 300 llamadas fueron atendidas por el Departamento de Policía Metropolitana y la policía escolar.

El distrito escolar dijo el miércoles que al parecer hubo amenazas similares en cinco estados esta semana y que el distrito escolar estaba trabajando con la policía local en una investigación más amplia.

Some of you have reached out about an unsubstantiated threat that has been circulating online about a possible school shooting this week — CCSD (@ClarkCountySch) October 5, 2017

We are working with local law enforcement partners to investigate this threat. It appears similar threats have been made in 5 other states — CCSD (@ClarkCountySch) October 5, 2017

At face value, we don’t believe the threat to be credible. We are working with local law enforcement to expedite the investigation. — CCSD (@ClarkCountySch) October 5, 2017