Votantes del sur de Nevada se quejan por conducta de quienes solicitan destitución

Nicole Cannizzaro, Patricia Farley, y Joyce Woodhouse. fotografía de archivo.

Un grupo de residentes del sur de Nevada emitió el lunes una carta en la que acusaba a los solicitantes de destitución de hostigar a los votantes y tergiversar las destituciones en un esfuerzo por obtener firmas.

La carta fue enviada a los presidentes de tres comités que supervisan los esfuerzos de destitución de tres senadores estatales: Joyce Woodhouse, D-Henderson; Nicole Cannizzaro, D-Las Vegas; y Patricia Farley, I-Las Vegas, y los respectivos presidentes de los comités, Stephen Silberkraus, Claire Roth y Annalise Castor.

Dijeron que algunos representantes electorales fueron agresivos y se negaron a irse cuando los votantes los rechazaron, acusaron a Cannizzaro de “embolsarse dinero de sus electores” sin pruebas y trataron de decirles a los votantes que están firmando una petición “anti destitución” que apoya a los tres senadores, y referencias escritas, ejemplos anecdóticos de los constituyentes.

“Por la presente exigimos que sus representantes electorales dejen de dedicarse inmediatamente a la conducta descrita; de lo contrario, nos veremos obligados a emprender acciones legales adicionales según lo justifique la situación “, dice la carta.

La carta fue firmada por un combinado de 10 residentes de los tres distritos del Senado donde se realizan los esfuerzos de destitución.

Los presidentes de los comités, Silberkraus, Roth y Castor, no pudieron ser contactados para hacer comentarios el lunes por la noche, y no han devuelto varias solicitudes anteriores de comentarios del Review-Journal. Los números de teléfono enumerados en dos de las tres solicitudes de destitución presentadas al Condado de Clark y al Secretario de Estado de Nevada parecen haber sido desconectados, y un tercero va a un correo de voz, que no se configura y luego se cuelga.

Los demócratas han estado trabajando en una contra-campaña de destitución llamada “Declina firmar” desde los primeros días de los esfuerzos.

El lunes, el grupo anti-destitución ganó un extraño compañero de cama: el asambleísta Ira Hansen, quien durante años ha estado en las voces más conservadoras de la Legislatura.

Hansen tuiteó que las destituciones son “infracciones flagrantes” y agregó que “no están justificadas aquí”.

“Justicia sobre partidismo”, decía el tweet de Hansen. “Permita que los votantes se escuchen en las urnas”.

Carta para comités de destitución por Las Vegas Review-Journal en Scribd

