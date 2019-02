López Obrador llama a garantizar elecciones limpias y libres en Puebla

febrero 1, 2019 - 7:30 am

Archivo. Cedral, SLP., 29 Ene 2019 (Notimex-José Pazos).- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el anuncio del fortalecimiento de la canasta básica que crecerá a 40 productos que incluyen proteína animal en beneficio principalmente de las personas que más lo necesiten, en compañía del gobernador de la entidad, Juan Manuel Carreras, durante una gira de trabajo en el municipio de Cedral, San Luis Potosí.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llamó a los poblanos a procurar que las elecciones extraordinarias en la entidad para elegir gobernador sean limpias y libres, y “que se demuestre que en Puebla es posible escoger de manera democrática a las autoridades”.

Demandó que “ya se acabe la práctica de la entrega de despensas, que ya no se trafique con la pobreza de la gente”, además de que no se utilice el dinero del presupuesto para favorecer a ningún partido o candidato, “y se destierre de una vez y para siempre el fraude electoral, y que se respete la voluntad del pueblo”.

Señaló que en el marco de la autonomía, con el que actúan las autoridades federales, solicitará tanto a la fiscalía general como a la fiscalía electoral que cuiden dicho proceso comicial y que no se permita ninguna irregularidad.

En este marco el Ejecutivo federal deseó éxito al gobernador interino del estado, Guillermo Pacheco Pulido, quien estará por un periodo en tanto se convocan a nuevas elecciones, que le vaya muy bien y que cuente con el respaldo y apoyo de todos.

Al encabezar la entrega de apoyos como parte de los Programas Integrales de Desarrollo reiteró su compromiso de combatir la corrupción y que “no haya ‘huachicoleo’ ni arriba ni abajo; se acaba la corrupción”, para lo cual se empleará dinero del presupuesto en diversos apoyos para que la población no tenga necesidad de dedicarse a actividades ilícitas.

También pidió a la población “que nos ayuden a orientar a los que por necesidad se dedicaban a estas prácticas del robo de combustible, pues aseguró que “hay forma de que tengan opciones, tengan alternativas, que nosotros los vamos a apoyar, que no los condenamos, entendemos por qué tuvieron que meterse a esa actividad.

“Pero ahora con el cambio de gobierno hay opciones, hay alternativas y que todos caminemos con rectitud, que se prefiera dejar a los hijos pobreza pero no deshorna, tenemos que fortalecer los valores”, expresó López Obrador ante habitantes de este municipio de la sierra norte de Puebla.

Detalló que con el combate a la corrupción se ahorrará mucho y éste se destinará al bienestar del pueblo, “va a haber justicia, les pido nada más que no perdamos la fe, las esperanzas y que me tengan un poco de paciencia, porque me dejaron estos muy enredado todo y un cochinero que tenemos que limpiar”.

El mandatario federal abundó que pronto se comenzarán a notar los cambios, pues ya se cuenta con el esquema general para la distribución de los apoyos, entre ellos el destinado a los jóvenes para que se capaciten para el empleo con un tutor, con lo que recibirán una beca mensual de tres mil 600 pesos.

Asimismo tendrán becas para el estudio como las destinadas a los universitarios de familias de escasos recursos por dos mil 400 pesos mensuales y a los alumnos de preparatoria y de familias humildes de educación básica de mil 600 pesos cada dos meses.

Mencionó que a las personas adultas mayores se les entregará una pensión universal de dos mil 550 pesos cada dos meses, lo mismo que a las personas con alguna discapacidad, y se darán apoyos a los productores del campo y tendrán más los que menos tierra tienen

El presidente de México también indicó que se comenzará a comprar la cosecha de diversos productos en los almacenes de Diconsa, en donde al productor se les pagará en promedio dos mil pesos más por kilo “para que vea recompensado su esfuerzo”.

Agregó que en esta región también se impulsará el programa de siembra de árboles frutales y maderables en el que se dará el dinero para que los productores puedan pagar un jornal justo a quienes colaboren con ellos, además de la propia planta.

Recordó que se emprenderá el programa de tandas para el bienestar con lo que los pequeños empresarios podrán tener un crédito de seis mil pesos, el cual pagarán sin intereses a lo largo del año y luego de cumplir podrán solicitar una cantidad mayor de dinero.

Por su parte el gobernador interino Guillermo Pacheco Pulido refrendó su compromiso de colaborar con el gobierno federal así como con las distintas fuerzas políticas para avanzar en los trabajos de seguridad para la entidad.

En su gira de trabajo por este municipio, López Obrador encabezó, en la escuela primaria “Carlos I. Betancourt” la entrega de los beneficios sociales de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión para Adultos Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.