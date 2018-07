¡López Obrador se adjudica histórica victoria presidencial en México!

CIUDAD DE MÉXICO – Furiosos por la espiral de corrupción y violencia, los votantes mexicanos desencadenaron el domingo un terremoto político al elegir a un político izquierdista como presidente y darle un amplio mandato para derrocar al sistema político y gobernar para los pobres.

Un rápido recuento oficial nocturno de las autoridades electorales pronosticó que Andrés Manuel López Obrador ganaría con entre 53% y 53.8% de los votos, un margen notable que no se ha visto en el país por muchos años. Una encuesta de salida prominente predijo que sus aliados del partido estaban listos para anotar grandes victorias en el Senado y la cámara baja, posiblemente mayorías absolutas en ambos.

López Obrador, quien hizo campaña por los votos para transformar a México y derrocar a la “mafia del poder” que gobierna el país, expandió coraje en los civiles que votaron al estar descontentos con el gobernante Partido Revolución Institucional (PRI) del presidente Enrique Peña Nieto y ha liderado encuestas de opinión desde el comienzo de la campaña.

El PRI, que dominó la política mexicana durante casi todo el siglo XX y recuperó la presidencia en 2012, sufrirá fuertes pérdidas no solo por la presidencia, sino también en las elecciones por el voto abajo.

‘Elevar la grandeza’

En breves declaraciones en un hotel en el centro de la Ciudad de México, López Obrador pidió la reconciliación después de una campaña polarizadora y prometió cambios profundos que respetan la ley y el orden constitucional.

“Confieso que tengo una ambición legítima: quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”, declaró López Obrador, quien ganó después de las derrotas en las dos elecciones anteriores. “Deseo con toda mi alma elevar la grandeza de nuestro país a lo más alto”.

El presidente en turno dedicó gran parte de su discurso a apelar a los ciudadanos de todo tipo y tratar de tranquilizar a quienes han visto su candidatura nerviosamente.

“Este nuevo proyecto nacional buscará establecer una democracia auténtica y no tenemos la intención de establecer una dictadura”, afirmó López Obrador. “Los cambios serán profundos, pero de acuerdo con el orden establecido”.

El conservador Ricardo Anaya, de una coalición de derecha y José Antonio Meade, del PRI, reconoció la derrota poco después de que las urnas cerraran en todo el país. El recuento rápido los tenía alrededor del 22 por ciento y el 16 por ciento, respectivamente.

“La tendencia favorece a Andrés Manuel López Obrador. … Reconozco su triunfo”, manifestó Anaya en un discurso a sus seguidores.

“Por el bien de México, le deseo el mayor éxito”, destacó Meade unos minutos antes.

Las celebraciones comienzan

Los partidarios de López Obrador comenzaron salvajes celebraciones en la Ciudad de México, recorriendo el bulevar Paseo de la Reforma haciendo sonar bocinas con la melodía de “¡Viva México!” y ondeando banderas mexicanas desde las ventanas de los automóviles, techos y terrazas.

Miles de personas entraron en la extensa plaza principal conocida como el Zócalo, donde el ex alcalde de 64 años había llamado a sus partidarios para que se unieran. Muchos bailaron al trino de la música de mariachi.

López Obrador habló a la multitud alrededor de la medianoche y dijo entre aplausos: “Hoy ha terminado una etapa y vamos a comenzar otra: ¡vamos a transformar a México!”

La maestra jubilada Susana Zúñiga sonrió y expresó que el país estaba viviendo un momento similar a la Revolución mexicana de hace un siglo.

“La gente está harta”, señaló Zúñiga. “Eso es lo que nos trajo a esto”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, tuiteó felicitaciones: “Espero con ansias trabajar con él. ¡Hay mucho por hacer que beneficiará tanto a Estados Unidos como a México!”

Congratulations to Andres Manuel Lopez Obrador on becoming the next President of Mexico. I look very much forward to working with him. There is much to be done that will benefit both the United States and Mexico!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 2, 2018