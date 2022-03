Esfuerzos de reclutamiento del CCSD se centraron en personas talentosas y empleados actuales en “crecimiento”

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD, por sus siglas en inglés) ha lanzado una nueva campaña de reclutamiento, “When You Grow, We All Grow” (Cuando tú creces, todos crecemos), enfocada en la contratación de personas diversas y talentosas comprometidas con el éxito de cada estudiante. Además, la iniciativa promueve oportunidades para que los empleados actuales crezcan en sus carreras y se conviertan en maestros.

marzo 10, 2022 - 9:00 am

[CCSD]

“Valoramos a nuestro personal y su dedicación para brindar excelencia en la educación de nuestros estudiantes”, dijo el superintendente del CCSD, Dr. Jesús F. Jara. “A medida que nuestro personal se comprometa con nuestra misión y visión, brindaremos oportunidades de movilidad profesional ascendente a través de ‘When You Grow, We All Grow’ al reconocer el papel vital que desempeña nuestro personal en los resultados exitosos de los estudiantes y apoyarlos en consecuencia”.

-“Growing Our Own”: Oportunidades de avance para el personal actual del CCSD

El Distrito comprende el valor de brindar movilidad ascendente y oportunidades de crecimiento a quienes actualmente sirven al CCSD y a los estudiantes todos los días.

El CCSD ha trabajado para crear caminos para que los empleados actuales puedan continuar sirviendo a los estudiantes mientras desarrollan y persiguen sus pasiones por la educación. El CCSD está comprometido con el crecimiento de los empleados, de los estudiantes y de la comunidad en general.

En asociación con el Departamento de Educación de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), el Distrito ha desarrollado dos caminos para que los interesados puedan convertirse en maestros: Un programa de camino para “paraprofesionales” con el objetivo de apoyar al personal actual; y un programa de ruta alternativa acelerada para la licencia, que ayuda a aquellos con una licenciatura.

-“Growing Our Own”: Caminos de enseñanza para estudiantes actuales del CCSD

El Distrito también está mirando más adelante y ha desarrollado caminos para que los estudiantes descubran su amor por la enseñanza. Los estudiantes pueden inscribirse en el Programa de Educación Técnica y Profesional de Enseñanza y Capacitación (CTE, por sus siglas en inglés) para comenzar su camino para convertirse en maestros del CCSD mientras completan su diploma de escuela preparatoria.

CCSD actualmente tiene 30 escuelas preparatorias que ofrecen programas de enseñanza con más de 4,000 estudiantes inscritos en clases de enseñanza y capacitación.

-“When You Grow, We All Grow”: Reclutamiento dentro de la comunidad

El Distrito siempre está buscando maestros con licencia para las áreas de necesidades críticas de matemáticas, ciencias, educación especial y educación primaria. Además, el CCSD también está buscando posibles empleados que tengan una licenciatura en otra área, y estas personas tendrán la oportunidad de convertirse en maestros con licencia a través de la Academia de Maestros con Licencia Acelerada (ALTA, por sus siglas en inglés).

CCSD también ofrece horarios flexibles para aquellos que buscan puestos de maestros sustitutos.

El estado de Nevada ahora permite que las personas con un diploma de escuela preparatoria se conviertan en maestros sustitutos si pasan por el proceso de capacitación adecuado y obtienen una licencia de sustituto del estado.

Cualquiera que esté interesado en obtener más información sobre todas las oportunidades del CCSD, puede visitar teachvegas.ccsd.net o comunicarse con la División de Recursos Humanos del CCSD, llamando al (702) 799-5427.

El Distrito también continúa contratando durante todo el año para una serie de oportunidades en puestos profesionales de apoyo y con licencia, que incluyen asistentes de enseñanza, maestros suplentes, conductores de autobuses y empleados de servicios de alimentos.

Para obtener más información sobre el Distrito Escolar del Condado Clark, visite: www.ccsd.net