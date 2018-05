Los fideicomisarios escolares del condado de Clark esperan elegir un nuevo superintendente – LIVESTREAM

mayo 2, 2018 - 10:38 am

Los finalistas para el puesto de superintendente del Distrito Escolar del Condado de Clark son, arriba, desde la izquierda: Mike Barton, Don Haddad, Shonda Huery Hardman, y abajo, desde la izquierda, Jesús Jara, Jesse Welsh y Eva White. (Las Vegas Review-Journal)

Se esperaba que los fideicomisarios escolares del Condado de Clark seleccionaran a un candidato para el mejor puesto del distrito entre seis finalistas durante una sesión de trabajo que comenzó el miércoles por la mañana.

La discusión de la superintendencia comenzó con un comentario de la fiduciaria Deanna Wright, en respuesta a los rumores de que tiene un conflicto de intereses debido a su estrecha relación con Mike Barton, el director académico del distrito escolar, y Eva White, quien se retiró como La Oficial Financiera Interina del Distrito Escolar del Condado de Clark (CCSD) en agosto para trabajar en su estado natal de Minnesota. Wright negó que existiera algún conflicto.

“En ambos casos, mi juicio no se ve afectado por las relaciones amistosas con estas dos personas”, señaló.

Los administradores abrieron un período de comentarios públicos, que comenzó con numerosos oradores que respaldaron a Barton para el puesto.

Pero otros hablaron tarde a favor de otros finalistas y cuestionaron si la marea de apoyo para Barton indicaba que la gente había tomado una decisión.

“Eso no es justo para usted y eso no es justo para los niños en este distrito”, declaró Slyvia Lazos, profesora de derecho de la Universidad de Nevada, Las Vegas. “… No se trata de popularidad, sino de quién puede manejar el distrito”.

Los finalistas están en carrera para reemplazar al superintendente saliente: Pat Skorkowsky. Los finalistas fueron entrevistados públicamente por la junta la semana pasada y participaron en reuniones comunitarias para responder preguntas del público.

Después del período de comentarios públicos, los fideicomisarios comenzaron a presentar sus puntos de vista sobre los candidatos.

Los fideicomisarios pueden avanzar para comenzar las negociaciones del contrato con uno de los candidatos o pueden optar por tomar otras medidas, según la agenda del miércoles.

Los candidatos son:

– Mike Barton, el director académico de CCSD. Barton afirma que se centró en la necesidad de construir confianza y moral en el distrito. Si bien es cordial por fuera, Barton insiste en que ha tomado decisiones difíciles en su carrera y puede seguir haciéndolo.

– Don Haddad, quien dirige el distrito escolar de St. Vrain Valley en Longmont, Colorado. Haddad tiene una reputación entre sus colegas como un pensador independiente. La experiencia de Haddad se encuentra en un distrito de una décima parte del tamaño de CCSD.

– Shonda Huery Hardman, quien aporta la experiencia del distrito escolar urbano de Boston, Houston y Chicago, le comentó a los miembros de la junta que el apoyo básico por alumno del estado de 5 mil 779 dólares no es suficiente.

– Jesús Jara, superintendente adjunto de las Escuelas Públicas del Condado de Orange en Orlando, Florida, tiene experiencia en batallas políticas de su época como líder de un distrito escolar más pequeño que estaba sumido en problemas.

– Jesse Welsh, superintendente asociado de currículo y desarrollo profesional de CCSD, quiere arreglar las finanzas del distrito, continuar con la reorganización, restaurar el enfoque en lo académico y crear una voz y una decisión más fuerte para los padres.

– Eva White, quien se jubiló de CCSD el año pasado para trabajar en Minnesota, ayudó a lanzar los presupuestos estratégicos de CCSD y apoya el concepto central de la reorganización, el empoderamiento escolar con un enfoque hiperlocal en las necesidades de los niños.

Esta es una historia en desarrollo. Vuelva más tarde para consultar las actualizaciones.