Los Intaglios de Bythe son otra opción para salir a conocer

noviembre 23, 2021 - 10:26 am

Has visto fotos aéreas de geoglifos en Perú y Chile o incluso de los ubicados en Gran Bretaña y Australia, pero nosotros tenemos tesoros culturales equivalentes aquí en Estados Unidos. Un geoglifo se define como “un gran diseño producido en el suelo por elementos duraderos del paisaje, como piedras, fragmentos de piedra, grava o tierra”. En el Suroeste se han encontrado más de 600 geoglifos del tipo específico llamado “intaglios”, creados mediante el grabado en la superficie del desierto.

Entre los más conocidos e interesantes están los intaglios de Blythe, a menos de cuatro horas de Las Vegas, cerca del bajo río Colorado, al este de California. Estas gigantescas obras de arte se ven mejor desde arriba, pero sin una máquina voladora a su disposición, una visita en coche y con zapatos también puede ser satisfactoria.

Los intaglios fueron hechos presumiblemente por el hombre hace mucho tiempo, grabando, apisonando y raspando el pavimento natural del desierto, lo que dejó al descubierto los suelos más ligeros y la grava que había debajo. Estos intaglios son tan grandes que no fueron perceptibles para los no indígenas hasta 1932. Ese año, el piloto George Palmer se fijó en ellos mientras volaba de Las Vegas a Blythe, California. Su descubrimiento llevó a que el Natural History Museum of Los Angeles County realizara un estudio de la zona.

Hay seis intaglios en este lugar, en tres ubicaciones sobre dos mesas. Los intaglios se clasifican por sus formas, como antropomorfos (de aspecto humano), zoomorfos (de aspecto animal) y diversas formas geométricas. El antropomorfo más grande de este yacimiento mide 171 pies de la cabeza a los pies. Uno de ellos, llamado Figura Humana, tiene los brazos extendidos y los pies girados hacia fuera y mide 105.6 pies de punta a punta, con una extensión de brazos de 91.8 pies. Las rodillas y los codos son evidentes. Por alguna razón, los antropomorfos descubiertos hasta ahora se encuentran todos cerca del río Colorado.

En este yacimiento también hay zoomorfos que parecen ser una serpiente de cascabel y un animal que se cree que representa un puma o quizás un caballo. Hay carteles interpretativos con fotos aéreas, quizá la perspectiva desde la que los artistas esperaban que se vieran sus obras.

De hecho, muchos suponen que se tratan de figuras religiosas, ya que están dispuestas para que los seres sobrenaturales las vean desde el cielo. Los científicos no se ponen de acuerdo sobre la edad exacta de estos geoglifos, pero la mayoría cree que fueron realizados por las tribus Mohave y Quechan hace entre 450 y dos mil años. Sin embargo, ninguno de estos pueblos, que viven cerca en el Colorado, afirma haberlos hecho.

Aun así, estas obras son consideradas sagradas por los nativos americanos. Están inscritas en el Registro Nacional de Lugares Históricos, y ahora se encuentran en el Big Marias Area of Critical Environmental Concern, designada en 1987 para proteger los recursos culturales y naturales de la región, como estos intaglios, el arte rupestre de la zona, el cactus cola de zorro de Alversons, el cactus barril y la vida animal silvestre, como el borrego cimarrón del desierto.

Por desgracia, los intaglios de Blythe no se vallaron hasta 1974, por lo que sufrieron daños causados por los humanos del siglo XX y sus vehículos. Este ejemplo debería servir de advertencia a los que amamos el campo. Aunque se han identificado otros yacimientos de calcografía en nuestra región, se cree que aún hay más, todavía sin identificar y, por tanto, sin proteger. Si estás hurgando en el desierto y te topas con lo que podría ser un yacimiento, respétalo. Asegúrate de no perturbarlo de ninguna manera y rodéalo. Conducir sobre él puede arruinar el geoglifo para siempre. Sobre todo, no añadas nunca tu propio diseño, ya que esto compromete el sitio y cambia los significados previstos por las personas que lo crearon hace mucho tiempo.

Para más información, ponte en contacto con la Bureau of Land Management’s Yuma Field Office, en Yuma, Arizona, 928-317-3200, o visita www.blm.gov.

Si vas

Desde Las Vegas, toma la U.S. 95 hacia el sur, unas 100 millas, pasando por Searchlight. Gira a la izquierda en la I-40 este/U.S. 95 sur durante unas 10.7 millas. Toma la salida 144 de la U.S. 95 sur hacia Blythe. Conduce unas 75 millas y gira a la derecha en la carretera de acceso de grava señalizada.