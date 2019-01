Los oficiales de policía transgénero de Henderson trabajan para cerrar la brecha LGBT

La oficial de policía de Henderson, Bridget Ward, temía que su transición se percibiera en una cultura policial machista. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal / El Tiempo) @vegasphotograph

La oficial de policía de Henderson, Bridget Ward, temía que su transición se percibiera en una cultura policial machista. (Richard Brian / Las Vegas Review-Journal / El Tiempo) @vegasphotograph

La oficial de policía de Henderson, Bridget Ward, estaría despierta, aterrorizada de que su secreto saliera a la luz y lo perdería todo. El oficial Asher Walter esperó hasta estar seguro de que su sistema de apoyo no desaparecería.

Como miembros de dos grupos que a menudo han estado en conflicto – oficiales de policía y miembros de la comunidad transgénero – su inquietud por salir no fue un error. En entrevistas de gran alcance con el Las Vegas Review-Journal, Ward y Walter discutieron el proceso de encontrar sus identidades de género y los diferentes caminos que tomaron para expresar quiénes son realmente.

Ward, de 33 años, dijo que ambos grupos son igualmente importantes para su identidad. “Soy una mujer trans primero y un oficial de policía primero”, dijo Ward. “No hay nadie antes que el otro”.

Ward se sentía incómoda en el cuerpo en el que nació desde que era una niña pequeña. En la década de 1990, los problemas de las personas transgénero no se destacaron, y durante su adolescencia y sus 20’s, ella guardó su secreto muy de cerca.

Ella dejó su hogar en el sur de California para ir a Nevada y siguió una carrera en la aplicación de la ley porque quería hacer una diferencia para su comunidad. Mientras aún se presentaba como hombre, Ward fue contratado por el Departamento de Policía de Henderson en 2008.

Después de investigar las protecciones contra la discriminación, Ward decidió emerger de las sombras en 2016 saliendo a la ciudad de Henderson. Ella dijo que no quería comenzar a tomar hormonas sin revelarlo a su empleador porque los medicamentos vienen con cambios físicos, mentales y emocionales. “Fue aterrador, pero fue como si un gran peso fuera removido de mis hombros”, dijo.

“Una tremenda cantidad de peso. Una cantidad indescriptible de peso es lo que se sentía”. La portavoz de la ciudad, Kathleen Richards, aplaudió la decisión de Ward de compartir la historia de su transición. Richards dijo que la ciudad apoya la diversidad y la inclusión, y que está comprometida a garantizar un lugar de trabajo seguro y justo para todas las personas. Walter no deseaba ser un pionero en venir a la ciudad, pero dijo que vio una respuesta positiva en la forma en que la ciudad manejó la transición de Ward. La ley estatal protege a las personas contra la discriminación en la vivienda, el empleo y las instalaciones públicas, independientemente de la identidad o expresión de género.

Según el Transgender Law Center, las protecciones de personas transgénero de Nevada se encuentran entre las más sólidas del país. Sin embargo, Ward temía cómo se percibiría su transición en la cultura de la policía machista. Le preocupaba que otros en el departamento la percibieran como inefectiva para llevar a cabo el trabajo y que se la forzara a salir.

Servir y proteger, esas preocupaciones no estaban completamente fuera de lugar, dijo Ward, y agregó que tuvo algunos encuentros desagradables en el trabajo que se negó a discutir en detalle. Pero ella también encontró apoyo entre sus compañeros oficiales. “Voy en la dirección opuesta de lo que es el estereotipo de la profesión”, dijo.

Ward dijo que está frustrada de que los grupos conservadores que son pro-policía tienden a estar en contra de las personas transgénero, y otros en los círculos transgénero pueden ser anti-policía. El portavoz de ACLU de Nevada, Wesley Juhl, dijo que la relación entre la aplicación de la ley y las personas LGBT tiene una larga y tensa historia.

Los vínculos dinámicos se remontan al movimiento por los derechos de los homosexuales que estalló en los disturbios de Stonewall en 1969, cuando una redada policial de un club gay en la ciudad de Nueva York dio lugar a varios días de manifestaciones. Ward conoce la historia, pero dijo que muchos de los problemas entre la comunidad trans y la policía se reducen a malentendidos.

“No lo olvides (Stonewall), pero no te aferres a él como si hubiera sucedido ayer”, dijo. “Úsalo en un grito de guerra, pero úsalo como un grito de guerra para un cambio reconciliable”. Rick McCann, director ejecutivo de la Asociación de Oficiales de Seguridad Pública de Nevada, dijo que no ha escuchado a oficiales en el departamento hablar negativamente de Ward o Walter. “Son parte de la familia de agentes de la ley que tiene un objetivo principal: servir y proteger”, dijo. “Eso nunca ha cambiado”.

“Lanzan insultos” Ward dijo que su vida fuera del trabajo a veces ha sido oscurecida por la discriminación.

Ella ve a la gente mirando fijamente cuando sale. Ella escucha cuando usan palabras como “eso” y “eso” para describirla. No quieren estrecharle la mano. No quieren respirar su aire. Ella encuentra obstáculos en las cosas que otros hacen sin pensar mucho, como usar un servicio de viaje compartido. “Te sientas, te miran y luego te preguntan a dónde vas y, desafortunadamente, tengo una voz muy profunda, abrí la boca y empiezo a hablar y explicar a dónde voy”.

Entonces de repente es: “Oh no, eso es demasiado lejos. No puedo llevarte Necesitas salir. Salgan ahora“, dijo. No dicen nada sobre su género, pero ella sabe de qué se trata. Ella dijo que también ve algo de crueldad cuando se pone el uniforme, obligándose a mantener una cara de piedra cuando los miembros del público ridiculizan su transición.

“Son muy confrontadores”, dijo Ward. “Ellos lanzan insultos. Los oficiales de policía en general tienen que lidiar con los insultos con bastante frecuencia.

Desafortunadamente, tengo mi propia marca especial que corta muy profundo“.

A pesar de ser bienvenida por la ciudad y el departamento cuando salió, Ward ha acusado a la agencia de discriminación. De acuerdo con una queja presentada en noviembre ante la Junta de Relaciones de Gestión de Empleados, a Ward se le negó un trabajo en una unidad de investigación por “representar valores sociales claramente contrarios y un estilo de vida que entra en conflicto con los valores religiosos promocionados por (el Jefe LaTesha Watson) en todo el (Departamento)”.

Ward no discutió el asunto en profundidad, pero dijo que respalda las acusaciones. De acuerdo con un informe de investigación obtenido por el Review-Journal, un bufete de abogados contratado por la ciudad para investigar la queja encontró que la identidad de género de Ward no jugó un papel importante en que ella no obtuviera el trabajo.” Sólo una evolución” Walter, de 44 años, cuenta una historia muy diferente sobre su transición. Dijo que era una mujer abiertamente gay durante unos 20 años y que estaba satisfecho con su vida antes de salir como transgénero.

Walter decidió salir después de encontrar la aceptación absoluta de la mujer que se convertiría en su esposa.

“Hay una diferencia significativa entre OK y donde estoy ahora”, dijo Walter. “

Ahora es simplemente excepcional”.

Walter supo desde muy joven que era masculino. Quería jugar con los niños, usar ropa de niño y asumir roles masculinos de niño. Mantuvo esos sentimientos hasta los 40 años. Walter dijo que no usa la palabra “transición” para describir los cambios que experimentó. “Tenía que hacer algunas cosas adicionales, si así lo deseas, para combinar en el espejo lo que veo en mi propia cabeza y en mi propio corazón”, dijo.

“Y eso es sólo una evolución”. Dijo que no ve la tensión entre la comunidad trans y la policía como otros pueden, pero entiende dónde reside la desconfianza. “El sentimiento está justificado en la comunidad trans”, dijo. No afecta a su patrulla diaria, dijo, pero reconoció que hay espacio para mejorar. La responsabilidad es con los oficiales de policía entender la historia de esa relación y responder adecuadamente. Walter ha trabajado con el Departamento de Policía para cerrar la brecha entre las personas LGBTQ y la aplicación de la ley, trabajando en el stand de la agencia en Genderfest durante los últimos dos años para conectarse con el público que protege. “Siento que tengo la responsabilidad de ser parte del proceso de una manera positiva”, dijo.