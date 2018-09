Los precios de las casas en Las Vegas no son suficientes para que Kingman sea una ciudad cercana

Kingman no está rugiendo con crecimiento hoy, y pese a los precios de la vivienda en rápido aumento de Las Vegas, parece poco probable que Kingman se convierta en una ciudad de cercanías pronto.

KINGMAN, Ariz. – En el extremo norte de esta pequeña ciudad, se suponía que la subdivisión de Win Win Avenue tenía docenas de casas. 12 Años después de que comenzó, el proyecto fallido ahora parece ruinas arqueológicas.

Tiene caminos y cajas de herramientas, pero no una sola casa. Los lotes vacíos están cubiertos de matorrales de malezas, las paredes que bordean los sitios de origen están reventadas y brotan barras de refuerzo oxidadas, y las cajas de madera están esparcidas.

La construcción está mejorando en Kingman, Arizona. Pero el proyecto abandonado en Win Win es un recordatorio de que la ciudad está muy lejos de sus días de actividad.

El mercado fue “muy agitado” durante los años de la burbuja, pero solo “grillos y plantas rodadoras” fueron los habitantes durante la recesión, expresó la alcaldesa Mónica Gates.

Kingman, aproximadamente a 100 millas al sudeste de Las Vegas con aproximadamente 29 mil residentes, fue una vez visto como un remoto suburbio de la capital de los casinos en Estados Unidos, y ocasionalmente la ciudad recibe atención nacional por todas las razones equivocadas. Comparado con Las Vegas, la población aquí es más vieja, más blanca y más pobre.

Kingman no está rugiendo con el crecimiento de hoy, y pese a los precios de la vivienda en rápido aumento de Las Vegas, parece poco probable que Kingman, menos costoso, se convierta pronto en una ciudad de cercanías.

“¿Podría pasar? Claro”, afirmó Dennis Smith, fundador de Home Builders Research, con sede en Las Vegas. “¿Va a suceder? Lo dudo.”

‘Mucha exageración’

Atraídos por tierras más baratas y envalentonados por dinero fácil para compradores y constructores por igual, los desarrolladores de Las Vegas se aventuraron a zonas rurales y periféricas durante los años de la burbuja para nuevos proyectos, a menudo masivos. Por lo general, planeaban vender casas por menos dinero de lo que la gente estaba pagando en Las Vegas.

El área de Kingman no fue una excepción al frenesí: se dice que Jim Rhodes, desarrollador original de la comunidad Rhodes Ranch de Las Vegas, preparó planes para 131 mil viviendas en varias comunidades en el noroeste de Arizona.

El corredor de Kingman, Dwayne Patterson, propietario de RE/MAX Prestige Properties, destacó que la noción del área de Kingman como un puesto de avanzada era un gran argumento de venta por parte de los desarrolladores durante los años de auge.

Mucha gente pensó que los trabajadores de Las Vegas se mudarían, dijo, incluidos los inversores que pagaron “enormes precios” por la tierra.

“Hubo mucha exageración”, determinó.

Vendió algunas casas a viajeros de Las Vegas en aquel entonces, pero imaginó que no había masas de personas que se movían aquí para ir y venir.

El viaje promedio al Condado de Clark es de aproximadamente 24 minutos, según muestran los datos federales, pero Kingman está a una hora y media de distancia, incluso con la nueva sección de la carretera Interestatal 11 conocida como Boulder City Bypass. Los altos precios de las casas y la aglomeración de la población han hecho que los viajes diarios sean normales en muchas ciudades, pero la fuerza de trabajo de Las Vegas no está acostumbrada a hacer largos viajes todos los días.

El viaje entre Las Vegas y Kingman es más seguro y fácil de lo que solía ser, pero sigue siendo un viaje largo, admitió la Alcaldesa Gates.

“¿Acaso veo esto como una comunidad dormitorio? Probablemente no”, declaró ella.

En Las Vegas, el mercado está mostrando algunos signos de retroceso, pero los precios de las casas subieron un 13 por ciento en junio con respecto al año anterior, más del doble del promedio nacional, según el índice más reciente de S&P CoreLogic Case-Shiller.

Durante esos períodos de expansión, los cazadores de casas “considerarán todas sus opciones”, incluidos los barrios urbanos más asequibles de Las Vegas o los puestos avanzados más distantes, aseguró Brian Gordon, copropietario de la firma consultora de Las Vegas Applied Analysis.

El precio de venta medio en el área de Kingman-Golden Valley fue de $144 mil en julio, en comparación con $290 mil para viviendas unifamiliares de propiedad anterior en el área de Las Vegas ese mes, según las asociaciones locales de agentes inmobiliarios.

El precio medio de la vivienda en Las Vegas alcanzó su punto máximo a mediados de 2006 con $315 mil, o más de $391 mil hoy ajustados por la inflación.

Smith, de Home Builders Research, no descartó la idea de que los altos precios de las casas empujarán a las personas a áreas más alejadas y más económicas. Pero él no cree que irán a Kingman, al menos no “en mi vida”.

‘Verdaderamente como Vegas’

El mercado de viviendas de Las Vegas fue quizás el más inflado del país durante la burbuja de mediados de la década de los 2000, y las comunidades rurales a una hora o más de distancia también explotaron con el crecimiento. En Kingman, la construcción aumentó, los precios de la tierra subieron, los inversionistas de fuera de la ciudad compraron casas a granel para voltear, y la gente compró casas sin ser vistas, afirman los lugareños.

“Verdaderamente era Vegas”, expresó el constructor de casas de Kingman, George Ripps.

Muy pronto, el mercado de la vivienda y la economía en general se colapsaron, y los proyectos en el área de Kingman, junto con innumerables desarrollos en Las Vegas y sus otras áreas periféricas, fracasaron.

Las constructoras de Kingman cerraron sus negocios en medio de la evaporación de las ventas, los desarrolladores se alejaron de las subdivisiones inconclusas, las ejecuciones hipotecarias se dispararon y las casas fueron abandonadas, afirman los lugareños.

Los prestamistas recuperaron 549 viviendas en Kingman en 2010, frente a solo 41 en 2006, según el rastreador de viviendas Attom Data Solutions.

Kingman constructor K.C. Orr anunció que cambió su enfoque principal de la construcción de viviendas a proyectos comerciales después de que el mercado se desplomó, y señaló que sus ingresos cayeron un 97 por ciento en 2009.

“Tuve algunas noches sin dormir”, comentó.

‘Más por tu dinero’

El corredor de terrenos e inversionista Bill Lenhart, fundador de Sunbelt Development & Realty Partners con sede en Las Vegas, posee alrededor de mil acres en Kingman y comentó que la ciudad “tiene el potencial de ser un centro industrial viable”, citando, en parte, su carretera y acceso de ferrocarril.

Inicialmente adquirió el terreno para la vivienda, pero dijo que “no está donde está la oportunidad ahora”.

“Estamos en un mercado bastante diferente”, determinó.

Pese a los cambios, los constructores de Kingman han estado edificando viviendas en subdivisiones que una vez fueron bolas de naftalina y encontrando compradores como William y Donna Lisek.

La pareja se mudó aquí desde Nueva Jersey el año pasado y eligió a Kingman porque, en comparación con Las Vegas, las casas son menos caras y tienen más terrenos, y Kingman tiene menos tráfico.

“Puede obtener más por su dinero en Kingman”, declaró William Lisek, de 68 años.

El constructor de Kingman, George Long, vendió más de 20 casas al año en la cima de la burbuja y luego “casi nada” después de que el mercado se desplomó. Él dejó de construir casas por un tiempo, pero ahora está poniendo de 10 a 13 anualmente.

“Todo lo que construyes ahora vende”, argumentó.

‘Eventualmente algo sucederá’

Pese al resurgimiento del mercado, al menos una subdivisión de la era del auge se mantuvo intacta desde el mes pasado: Eagle View Estates, en Win Win Avenue y Eastview Road.

El Consejo Municipal de Kingman aprobó los planes del proyecto a principios de 2006, según el gerente de servicios de planificación, Rich Ruggles. La construcción comenzó en varias casas, y algunas se usaron como modelos, pero el trabajo se detuvo en 2008 y la propiedad sufrió graves daños, informó el Kingman Daily Miner.

La propietaria de Ann Southwest Real Estate, Ann Pettit, una ex agente de bolsa del sitio y cuyo letrero “For Sale” cubierto con graffiti todavía estaba allí recientemente, enunció el mes pasado que las casas se convirtieron en “un refugio de vida silvestre”. Estaban tan dañadas y “llenas de pájaros” y águilas” que los funcionarios de la ciudad querían que fueran derribadas.

Nadie vivió allí antes de que las casas fueran demolidas, “bueno, ya sabes, no legalmente”, confesó Pettit.

Ruggles comentó que se ha reunido con varios desarrolladores a lo largo de los años que estaban interesados en el proyecto, pero luego “nunca volvemos a saber de nadie”.

“Eventualmente algo sucederá allí”, recalcó.