Los Raiders adquieren terrenos para aumentar el número de estacionamientos cerca del Estadio de Las Vegas

El Director de Operaciones de Las Vegas Stadium Co., Don Webb, declaró que los Raiders están en el tramo final de completar un plan de transporte integral que aumentará significativamente el estacionamiento disponible.

Webb no proporcionó detalles, pero agregó que el plan de estacionamiento y transporte se completará el próximo mes y luego se dará a conocer al público.

La compañía del Estadio Raiders recientemente adquirió bienes raíces cerca del estadio de 1.8 mil millones de dólares con 65 mil asientos, notificó Webb en la reunión de la junta de autoridades del estadio del jueves.

“Hemos estado adquiriendo activos de forma frecuente cerca del estadio, los cuales pretendemos desarrollar y dedicar a estacionamientos”, afirmó. “Una de esas adquisiciones actuales duplicará el estacionamiento que actualmente controlamos”.

El número que Webb aludió a la duplicación está vinculado a dos mil 725 lugares en el sitio del estadio. El año pasado, se identificaron 11 mil 925 espacios adicionales a través de cuatro estacionamientos satelitales, lo que elevó el número total de lugares planificados a 14 mil 650 espacios, mil 600 menos que los 16 mil 250 que el Condado de Clark requiere para el proyecto.

Duplicar el número en el sitio haría que el proyecto cumpla con los requisitos del condado.

El presidente de los Raiders, Marc Badain, señaló que el equipo está bajo un acuerdo de confidencialidad en ese espacio y aún no puede proporcionar detalles.

Además, la compañía del estadio ha ejecutado los contratos de arrendamiento y está terminando de fijar los términos de los contratos de arrendamiento con los propietarios para abrir opciones adicionales de estacionamiento por satélite, indicó Webb.

Además de rentar una propiedad para estacionar, los funcionarios del estadio buscan establecer una cooperativa de estacionamiento con empresas adyacentes, añadió Webb. Sería gestionado por la empresa del estadio.

“Al unirnos con empresas vecinas que desean participar, nuestro objetivo es que tenga un aspecto y una apariencia uniforme para el mercadeo, los precios y la seguridad, y todo eso, es lo que se convertirá en una experiencia perfecta para el fan de los Raiders o el asistente a un concierto”, manifestó.

El director de la autoridad del Estadio, Steve Hill, puntualizó que estaba complacido de que los Raiders estén tratando de incluir a los negocios cercanos en el plan, ya que había preocupaciones de que la participación en el área podría ser difícil de conseguir desde el principio.

“Ha sido una preocupación para todos, incluidos los Raiders”, notificó Hill. “Tener un esfuerzo coordinado para el estacionamiento disponible en la zona es una forma innovadora de pensar en hacer eso”.

Modos de transporte

Se espera que hasta 25 mil fans caminen al estadio desde Las Vegas Boulevard a través de Hacienda Avenue, que se convertirá en un puente peatonal para los días de eventos, los funcionarios están trabajando con el Condado de Clark y MGM Resorts para crear una experiencia mejorada en el tramo que corre entre el Luxor y Mandalay Bay, apuntó Webb.

“MGM tiene algunas ideas muy creativas sobre cómo ayudarnos a activar eso”, dijo. “Nuestro objetivo no solo es proporcionar medios seguros para que la gente camine hasta el estadio desde el Strip … sino que también queremos que sea una experiencia de primera clase para ellos”.

Para aquellos que desean llegar al estadio en algo más que su vehículo personal, la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada ha estado trabajando con los Raiders en diferentes formas en las que podrían transportar personas al área del estadio.

Con un estimado del 40 por ciento de los visitantes del estadio que se espera que sean de fuera de Las Vegas, la directora ejecutiva de la Comisión de Transporte (RTC, por su sigla en inglés), Tina Quigley, mencionó que la Comisión de Transporte tiene varias opciones posibles para ayudar a esas personas ir y venir del estadio.

Uno es mejorar la capacidad del servicio de autobuses que ya opera en las proximidades del estadio, lo que aumenta los tiempos de ruta durante los días de eventos en el corredor.

La RTC también buscará ejecutar un servicio de autobús express similar al de uno de los juegos de los Golden Knights en T-Mobile Arena. Bajo ese servicio, las áreas de estacionamiento designadas alrededor del valle permiten a los fans estacionar sus autos y subirse a los autobuses para ir y venir del estadio por una tarifa fija.

La tecnología también podría entrar en juego, incluido el actual programa piloto de viaje, Trip to Strip, que la RTC inició a principios de este mes. A través de un teléfono inteligente, los pasajeros pueden tomar un paseo en camionetas Ford Sprinter que pueden acomodar hasta 11 personas y viajar entre destinos establecidos.

“Muchas personas buscarán formas de ser transportadas al estadio”, señaló Quigley. “Estamos comprometidos a ayudar”.

Mirando hacia el futuro unos años después de que el estadio esté abierto, un sistema de transporte de personas subterráneo recientemente aprobado, encabezado por Boring Co., fundada por Elon Musk y programado para ser utilizado en el Centro de Convenciones de Las Vegas, también podría desempeñar un papel en el transporte de eventos, comentó Hill.

“Tenemos un acuerdo con ellos (Boring Co.) que mientras esto funcione, trabajaremos con el destino para expandirnos en los destinos”, acordó Hill, quien también es presidente de la Autoridad de Visitantes y Convenciones de Las Vegas.

Eso, dijo, tiene la capacidad de activar todos los sitios de estacionamiento a lo largo de una ruta desde el Centro de Convenciones hacia Las Vegas Boulevard.

“Estoy seguro de que son 100 mil puntos o menos y los hace realmente una extensión de cada una de las propiedades en el Strip. Cualquier lugar tiene acceso a un poco de estacionamiento”, subrayó Hill. “Al igual que el concepto de uso compartido de pasajeros, se obtiene el mismo concepto de estacionamiento compartido debido a un sistema como ese”.