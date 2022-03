Los rivales de Lombardo dicen que se esconde de la campaña

Pam Bennets, a la izquierda, y Judy Leslie, en el centro, sostienen recortes del candidato republicano a gobernador de Nevada y del alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, que dicen "No Show Joe", mientras los candidatos republicanos debaten el martes 8 de febrero de 2022, en Henderson. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, habla con el Review-Journal el martes 1º de febrero de 2022, en la sede de la Policía Metropolitana de Las Vegas. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El candidato republicano a gobernador y alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, llegó a un debate en Reno a principios de enero del brazo de una de sus rivales.

Más bien, sostenido por ella.

Lombardo no estuvo allí en persona: declinó asistir al debate. Otra candidata, la concejala de Las Vegas Michele Fiore, llevó una pancarta con una foto casi de tamaño natural de él que había traído en avión desde Las Vegas. Escrito en el recorte: “No Show Joe”.

“Le pagué el boleto de avión. Fueron 75 dólares. Está justo ahí, detrás de mi mesa”, dijo Fiore burlonamente durante el debate, cuando alguien del público gritó: “¿Dónde está Lombardo?”.

Es una pregunta que hacen habitualmente no solo los rivales republicanos de Lombardo, sino también los demócratas del estado, que esperan que el actual gobernador Steve Sisolak gane un segundo mandato este año. También los periodistas se han quedado colgados del teléfono. La campaña de Lombardo se negó a que estuviera disponible para ser entrevistado para este reportaje, alegando su completa agenda, y envió en su lugar una declaración suya.

Los demócratas crearon un sitio web sarcástico en torno a la cuestión del paradero de la campaña de Lombardo, criticándolo por eludir tres debates desde principios de año y por no responder -en al menos 10 ocasiones, según sus cuentas- a las preguntas formuladas por los periodistas para las noticias.

En su ausencia en el escenario de los debates, sus oponentes republicanos han sido fulminantes en sus ataques. Mientras el partido intenta encontrar al votante republicano normalmente más conservador que se postule a las primarias, los rivales de Lombardo también han intentado presentarlo como un RINO -un “Republicano Solo de Nombre”- cuyo mandato como alguacil se ha caracterizado por apartarse de la línea conservadora en todo, desde la inmigración hasta las vacunas contra COVID y la posesión de armas.

“Cualquiera menos Sisolak o Joe Lombardo, ¿de acuerdo?”, dijo otro aspirante a gobernador del GOP (Partido Republicano), el abogado de Reno Joey Gilbert, en el debate de Reno. “No necesitamos a un Sisolak con una placa”.

Entonces, ¿por qué Lombardo recibe tantas críticas y por qué parece evitar la contienda?

La respuesta corta es porque va por delante, y porque puede.

Liderando la carrera

A unos 100 días de las primarias del 14 de junio, Lombardo se ve liderando cómodamente la carrera por la nominación republicana, lo que lo convierte en el candidato que sus rivales adoran odiar. Los demócratas lo tienen en el punto de mira porque representa el desafío potencialmente más duro para Sisolak en las elecciones generales, en virtud de su acopio de dinero para la campaña y su reconocimiento del nombre en la parte más poblada del sur del estado, donde también reside la fuerza de Sisolak.

La reticencia de Lombardo a debatir no es nueva. Recibió críticas por no debatir al principio de su primera postulación como alguacil del Condado Clark en 2014, pero finalmente tomó parte en cuatro debates, según su campaña y una revisión de las noticias de ese periodo. En 2018 no tuvo que hacerlo, ya que ganó la reelección con un gran éxito. Pasar desapercibido es una estrategia que suelen adoptar los aspirantes a la presidencia con sus oponentes, para obligarlos a esforzarse y evitar sus propios errores no forzados.

En términos de partidismo y presión, la carrera para gobernador apenas se parece a las dos carreras anteriores de Lombardo, de perfil más bajo, para el cargo de alguacil no partidista. Permanecer distante, dicen sus críticos, significa que no se arriesga a hablar mal en una entrevista -como hizo cuando confirmó prematuramente su candidatura a un reportero el pasado mayo- o, lo que es potencialmente más perjudicial, en el escenario del debate.

En cambio, lo que los votantes ven de Lombardo procede casi exclusivamente de los anuncios televisivos, muy bien diseñados, y eso es así, según otro candidato que dice conocer la estrategia porque los consultores que una vez trabajaron para él ahora forman parte del personal de la campaña de Lombardo.

“Conozco muy bien su campo. Son engreídos y arrogantes”, dijo el ex senador de Estados Unidos Dean Heller, uno de los principales rivales de Lombardo para la candidatura del GOP. “Creen que lo único que importa en la campaña no es hablar con los votantes, sino recaudar la mayor cantidad de dinero. Y eso me lo dijeron de plano el año pasado”.

Posición en el debate

La campaña de Lombardo no quiso hablar de la estrategia de su campaña para este reportaje. Sobre la cuestión de la participación en los debates, Lombardo ha sido coherente y claro, y ha dicho que solo participaría en los debates una vez cerrado el periodo oficial de presentación de candidaturas. El periodo de presentación de candidaturas comienza el lunes y se extiende hasta el 18 de marzo.

“Mi campaña tomó la decisión desde el principio de que solo consideraríamos las invitaciones a los debates tras el cierre del plazo de presentación de candidaturas en Nevada”, dijo Lombardo en una declaración facilitada para este reportaje. “En lugar de dedicar nuestro tiempo a hablar con otros candidatos y políticos de carrera, dedicamos nuestro tiempo a viajar por todo el estado para hablar con los votantes personalmente”.

En cuanto a las acusaciones de que se esconde, su campaña respondió que solo en febrero Lombardo hizo apariciones en Ely, Eureka, Austin, Yerington, Virginia City, Carson City, Incline Village, Reno y Las Vegas. Se reunió con voluntarios de base y apareció en las tradicionales cenas del Día de Lincoln del GOP, y se ha comprometido a participar en un foro de candidatos el 23 de marzo en Las Vegas, patrocinado por la Keystone Corporation.

Mientras que otros candidatos republicanos se negaron o tardaron en responder, la semana pasada Lombardo se apresuró a comentar sobre un incidente ocurrido el domingo en Las Vegas, en el que Sisolak y su esposa fueron agredidos en un restaurante mexicano por un hombre que profirió blasfemias e insultos contra el gobernador y lo amenazó con “colgarlo de un poste”.

Lombardo, al igual que otros críticos de Sisolak, caminó por la cuerda floja en su declaración, diciendo que entendía “la frustración con el gobernador Sisolak y sus políticas de izquierda”, pero añadiendo que “el abuso verbal y las amenazas violentas no tienen cabida en nuestro sistema político”.

Lombardo tiene el lujo aparente de ser el favorito en la carrera republicana. Ha recaudado mucho más dinero que sus oponentes republicanos, pero Sisolak lleva una cómoda ventaja en la general. Las encuestas publicadas, aunque escasas hasta ahora, también muestran a Lombardo muy por delante en la carrera republicana. Un sondeo realizado a finales de enero por OH Predictive Insights para el Nevada Independent reveló un 28 por ciento de apoyo a Lombardo, con todos los demás candidatos en un solo dígito. (En la misma encuesta, Sisolak mantenía una ventaja de más de cuatro puntos sobre Lombardo, con un 52.2 por ciento frente a un 47.8 por ciento).

Cambiando a la derecha

Lombardo se ha movido constantemente hacia la derecha desde que anunció su candidatura, y en algunos temas ha provocado una disonancia cognitiva respecto a sus declaraciones y posiciones anteriores. Por citar algunas:

■ Cuando le preguntaron sobre la integridad de las elecciones de Nevada de 2020 en junio, Lombardo le respondió al Review-Journal que “no veía ninguna prueba de fraude”. Pero sus comentarios sobre la integridad de las elecciones han evolucionado, y en el sitio web de su campaña pregona un “paquete de reformas electorales que protege la integridad de nuestras elecciones”.

■ En cuanto a la inmigración, Lombardo, en respuesta a una sentencia de un tribunal de California en 2019, retiró a la Policía Metropolitana de una asociación con el Servicio Federal de Inmigración y Control de Aduanas para alertar a los funcionarios federales sobre los presos buscados para su deportación. La medida ha provocado que Heller y otros rivales lo etiqueten como “Sanctuary Joe” en sus ataques. Pero Lombardo también ha sido criticado por los activistas de la inmigración por su discreta política de notificar al ICE cuando un inmigrante ilegal bajo custodia estaba a punto de ser liberado, lo que permitía a los agentes tomarlo en custodia.

En la campaña electoral, Lombardo ha hablado de su papel en la deportación de 10 mil personas y ha tuiteado su apoyo a una “política de tolerancia cero” respecto a la inmigración ilegal.

■ El mes pasado, Lombardo anuló el mandato que impuso el pasado agosto de vacunar a los nuevos empleados de la Policía Metropolitana contra el COVID-19, alegando un descenso de los casos positivos en el departamento. Se opone a los mandatos de vacunación a nivel estatal, y los demócratas dicen que eliminó una foto en redes sociales en la que aparecía recibiendo una vacuna.

“Lo que tratan de hacer es ocultarlo y presentarle a la gente que es alguien que no es”, dijo Fiore en una entrevista la semana pasada, y añadió que Lombardo “montando su campaña estrictamente con base a los números de las encuestas”.

“Cada vez que los números de las encuestas bajan, cambian de estrategia”, dijo Fiore, que añadió que no confía en que Lombardo vaya a cumplir su compromiso de celebrar debates después del periodo de presentación de candidaturas.

Los demócratas dicen que Lombardo “tiene una razón clara para esconderse: se ha puesto de parte de ambos bandos en una serie de cuestiones”, dijo Mallory Payne, de Nevada Democratic Victory, un grupo formado para apoyar a los candidatos demócratas moderados después de que el año pasado su ala de extrema izquierda tomara el control del partido oficial del estado. “Y enfrentarse al público o responder a preguntas hace más difícil mantener su frente”.

“El mayor dinero”

Heller dijo que, antes de anunciar su propia candidatura, la campaña de Lombardo se dirigió a él para que presidiera la campaña de Lombardo en el norte de Nevada. Heller se negó, diciéndole a la campaña que Lombardo no era un conservador.

“Dijeron que eso no importaba, que él iba a tener más dinero”, dijo Heller. “Por eso no sale en público. Si te equivocas en todos los temas conservadores, ¿por qué vas a debatir? Y si crees que tienes más dinero, ¿por qué querrías debatir? ¿Por qué ir a un foro? ¿Para qué salir a hablar con la prensa?”.

Además de Heller y Fiore, el Review-Journal pidió comentarios sobre las tácticas de campaña de Lombardo a otros tres candidatos republicanos a gobernador. Gilbert, en una declaración característicamente sin tapujos, dijo que Lombardo se negaba a debatir con él por “un historial de cero logros” y porque intentaba encubrir que durante su mandato como alguacil había “permitido que la tasa de delitos violentos de Las Vegas aumentara exponencialmente”.

Guy Nohra, un capitalista de riesgo que vive en Reno, se mostró más moderado.

“Lo que los políticos como Joe Lombardo parecen olvidar es que los votantes nos entrevistan a todos por el honor de servirles como gobernadores”, dijo. “Soy un hombre de negocios, no un político, y creo que nada se te entrega, que tienes que salir y ganártelo”.

La campaña del alcalde de North Las Vegas, John Lee, no hizo ningún comentario.