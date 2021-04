Los tres casos en Nevada de la variante brasileña de COVID se dieron en el Condado Clark

Oficinas del Southern Nevada Health District (Las Vegas Review-Journal).

Los tres casos conocidos en Nevada de una cepa de coronavirus brasileña que se cree que es resistente a las vacunas se dieron en residentes del Condado Clark, según reveló a última hora del lunes el Distrito de Salud del Sur de Nevada.

El primer caso reportado surgió el mes pasado en un hombre de unos 20 años que no requirió hospitalización y que declaró haber recibido una dosis de la vacuna, según un comunicado de prensa del distrito. No está claro cómo pudo infectarse el hombre ni por qué el distrito no reveló el caso antes. El distrito de salud no respondió a las peticiones de más información.

Otro caso fue el de un hombre de unos 40 años sin antecedentes de viaje que no fue hospitalizado y no se había vacunado. El tercer caso de la cepa a menudo denominada P.1. se produjo en un hombre de unos 30 años sin antecedentes de viaje que no había sido hospitalizado ni vacunado. Tampoco estaba claro si alguno de estos casos estaban relacionados entre sí.

Los funcionarios de salud pública están rastreando nuevas cepas o variantes del coronavirus porque algunas pueden ser más contagiosas, más letales o resistentes a las vacunas actuales. Los nuevos brotes de la enfermedad en otras partes del mundo se atribuyen al aumento de las variantes más peligrosas, así como a las bajas tasas de vacunación.

La P.1 es una de las “variantes preocupantes”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que citan los primeros indicios de que los anticuerpos desarrollados a través de la vacunación o la infección previa pueden ser menos eficaces para neutralizarla. También hay indicios de que puede ser más fácilmente transmisible y menos sensible a las terapias con anticuerpos monoclonales.

Como informó por primera vez el Review-Journal el viernes, el primer caso de la variante brasileña, en un hombre de 26 años, fue detectado a finales del mes pasado por el Nevada State Public Health Laboratory en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno. El laboratorio lleva a cabo la secuenciación o el análisis genético de aproximadamente el tres por ciento de las pruebas positivas de COVID-19 del estado.

Los otros dos casos fueron notificados a finales de la semana pasada por los CDC, que realizan análisis de muestras seleccionadas de todo el país.

“El distrito de salud ha entrevistado a estas personas y ha llevado a cabo investigaciones de contacto para identificar a los contactos cercanos. Se aconseja a los contactos de estos casos que se autoaislen y vigilen su salud para detectar síntomas”, señala el comunicado de prensa.

Se han detectado unos 500 casos de la variante P.1 en los 50 estados, según el sitio web de los CDC, que aún no se ha actualizado para mostrar los casos de Nevada.

El descubrimiento de la variante P.1 “no es inesperado”, señaló el doctor Fermín Leguen, director de salud del distrito.

“Las variantes son un recordatorio de que debemos seguir estando atentos para prevenir la propagación del COVID-19 tomando todas las medidas de las que hemos hablado durante un año, como llevar máscaras en público y cuando se está cerca de otras personas, hacerse pruebas, quedarse en casa si se está enfermo y, ahora, vacunarse”, declaró en el comunicado de prensa.