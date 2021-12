Los viajes navideños en la zona de Las Vegas se verán ralentizados por las inclemencias del tiempo

Es probable que el mal tiempo sea un problema para los viajeros durante el próximo fin de semana largo de Navidad, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se prevé una temperatura máxima de 55º F en Las Vegas el lunes y de 59º el martes.

Se espera que las condiciones sean secas y frías hasta que comience una probabilidad de chubascos el miércoles por la noche y se mantenga en el pronóstico en diversos grados hasta el domingo.

❄️🏔️🎄Tis the Season – for holiday travel! The forecast by the middle of next week looks active, with rain and mountain snow which could slow down those reindeer sleighs! Stay tuned! #nvwx #cawx #azwx #vegasweather ❄️🏔️🎄 pic.twitter.com/Tu1ykG3Qkt

