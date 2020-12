LVCVA “hará explotar” el 2020 en la víspera de Año Nuevo

Trip, izquierda, y Jess Barrios caminan por el Strip el martes, 31 de diciembre de 2019, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal via AP)

La Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA) hará estallar el 2020 en la víspera de Año Nuevo.

Un evento virtual que será transmitido en vivo en el sitio web de la LVCVA, en la página de Facebook y en el canal de YouTube, contará con un DJ en vivo, una cuenta regresiva hasta el 2021, una demolición explosiva en tiempo real de un cartel del 2020 y un concurso para que la gente gane un viaje a Las Vegas.

“Sabemos que celebrar la Nochevieja en Las Vegas es una tradición de larga data”, dijo Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la LVCVA. “Aunque muchos visitantes de todo el país y del mundo no podrán unirse a nosotros en persona para cambiar el calendario, este evento virtual nos permitirá compartir nuestro entusiasmo y emoción con los fans de Las Vegas cerca y lejos mientras miramos hacia un 2021 más brillante”.

Un comunicado de la organización indica que cuando un reloj de cuenta regresiva llegue a cero justo antes de la medianoche del 31 de diciembre, habrá un estallido de colores y sonido mientras el 2020 se desvanece y el 2021 es recibido. Un cartel del 2020 se iluminará y luego se hará estallar. Un DJ de Tao Group Hospitality comenzará el año nuevo con una celebración de música cuando se revele un enorme cartel del 2021 iluminado por LEDs junto con una erupción de confeti, serpentinas y fuegos artificiales.

Se espera que el evento virtual dure de 12 a 15 minutos.

Un video de 15 segundos con la música de “The Blue Danube Waltz” muestra porciones de videos de implosión de New Frontier, Stardust, Landmark y Dunes con la frase “out with the old, in with a boom, we feel the same about 2020”.

La junta directiva de la LVCVA liberó un avance del video el martes durante su reunión de diciembre.