Madre de un hombre asesinado por la policía de Las Vegas: “No lo quería muerto”

Samantha Squires sostiene una fotografía de su hermano Joshua, en Storeyville Manufactured Home Community el martes, 11 de agosto de 2020, en Las Vegas. La policía de Las Vegas reveló que dispararon y mataron a Joshua Squires después de que tomara a su madre como rehén el lunes. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Samantha Squires, izquierda, habla de su hermano Joshua, que fue asesinado por la policía después de tomar a su madre como rehén, durante una entrevista con el Review-Journal mientras su madre, Toni, y su marido, José Magana, están presentes en Storeyville Manufactured Home Community el martes, 11 de agosto de 2020, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Toni Squires sostiene una fotografía de su hijo Joshua, en la Storeyville Manufactured Home Community el martes, 11 de agosto de 2020, en Las Vegas. La policía de Las Vegas dijo que dispararon y mataron a Joshua Squires después de que tomara a su madre como rehén el lunes. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Samantha Squires llora al hablar de su hermano Joshua que fue asesinado por la policía después de tomar a su madre como rehén, durante una entrevista con el Review-Journal en la Storeyville Manufactured Home Community el martes, 11 de agosto de 2020, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @bizutesfaye

Un hombre al que la policía de Las Vegas disparó mortalmente después de tomar a su madre como rehén, era un esquizofrénico paranoico que luchó contra el abuso de sustancias durante años, declaró su familia el martes.

“Luchó contra su enfermedad mental y la adicción”, dijo Samantha Squires sobre su hermano, Joshua. “No era mala persona, simplemente se perdió”.

La policía de Las Vegas informó que mataron a Joshua Squires, de 32 años, el lunes por la mañana después de que tomara a su madre, Toni, como rehén a punta de pistola en la residencia de la familia en la Storeyville Manufactured Home Community, ubicada en 3755 N. Nellis Blvd.

La madre, la hermana y el cuñado de Joshua Squires comentaron que el tiroteo policial puso fin a un viaje devastador en el que la familia navegó durante años para conseguirle asistencia de salud mental, sólo para verle negarse rotundamente a ello.

“Intentamos, intentamos e intentamos ayudarle”, dijo Toni Squires. “Simplemente no lo aceptaba”.

Los familiares hablaron de Joshua Squires frente a su casa rodante, que quedó muy dañada por la incursión de los agentes de SWAT del día anterior. La mayoría de las ventanas, y la puerta de entrada principal de la residencia, estaban cubiertas por madera contrachapada.

Toni Squires dijo que su hijo fue diagnosticado como esquizofrénico a los 20 años y agregó que hubo lapsos en los que tomó medicinas y pareció ayudar.

“Él funcionaba bien”, comentó ella. “Podías tener una buena conversación con él”.

Pero cuando dejó su tratamiento, su madre dijo: “No era la misma persona”.

“Hablaba con la gente en su cabeza todo el tiempo”, recuerda Toni Squires. “Hablaba consigo mismo y yo le preguntaba: ‘¿Con quién estás hablando?’”

“Gente en mi cabeza”, respondía Joshua.

La familia lo vio caer lentamente en una espiral descontrolada debido a su enfermedad y al abuso de drogas. Una reciente mala relación con una mujer tampoco ayudó, dijeron los familiares. Estaba a punto de ser desalojado de la casa de su familia al momento del tiroteo.

El lunes temprano, la policía identificó a Joshua Squires como sospechoso en una serie de incidentes de vandalismo en un lote de negocios cercano y en otro parque de casas rodantes a las afueras de Nellis. Lo rastrearon hasta la casa de su madre.

La policía notificó que Joshua Squires blandió un arma de fuego, incitando a un oficial a dispararle, pero el tiro falló. El hombre entonces se atrincheró en la casa rodante y mantuvo a su madre como rehén.

Un equipo SWAT de la policía irrumpió en la casa y le disparó a Joshua Squires mientras rescataba a Toni Squires.

La familia no discutió el relato de la policía, pero deseaban que no le hubieran disparado a su ser querido.

“No lo quería muerto”, dijo Toni Squires. “Era mi único hijo”.

Toni Squires comenta que cuando su hijo entró en la casa, con la policía fuera, no dijo nada. Entró en el dormitorio y se quedó allí un rato.

“Entonces iba de un lado a otro, de un lado a otro”, dijo su madre. “Querían que saliera, y él dijo: ‘¡No! Ella es mi rehén’, por eso hicieron lo que hicieron”.

Toni Squires comenta que nunca temió por su seguridad, añadió que su hijo nunca le haría daño.

“Ya estaban disparando sus armas cuando entraron”, relató la mujer. “Entraron, me agarraron y empezaron a disparar más. Yo estaba parada ahí, al lado en mi silla cuando rompieron mi ventana, mi puerta, salté y la policía entró. Me agarraron, me sacaron y luego estuve en una patrulla de policía el resto del día”.

Toni Squires afirma que no vio el tiroteo. Finalmente, su hija le informó que su hijo estaba muerto. La familia quiere que el público de Las Vegas sepa que Joshua Squires era una buena persona atormentada por una enfermedad mental.

“No se rindan con ellos”, sugirió Toni Squires sobre la gente con problemas de salud mental. “Necesitan su paciencia y su apoyo. No pude ayudarlo porque no tenía el conocimiento para ayudarlo. Él luchó contra algo de lo que yo no sabía nada”.