Make-A-Wish proporciona una casa de juegos para niño de North Las Vegas

Sultan Bouras Souissi, de 6 años, juega en el foso de pelotas en su nueva casa de juegos en North Las Vegas el lunes 26 de noviembre de 2018. Sultan tiene espina bífida, una enfermedad que afecta su sistema inmunológico y le dificulta jugar afuera. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Sultan Bouras Souissi, de 6 años, mira su nueva casa de juegos en North Las Vegas el lunes 26 de noviembre de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Sultan Bouras Souissi, de 6 años, mira su nueva casa de juegos en North Las Vegas el lunes 26 de noviembre de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Sultan Bouras Souissi, de 6 años, con su padre, Mohammed Bouras Souissi, y su madre, Nezha Bouras Souissi, sonríen ante las cámaras en su nueva casa de juegos en North Las Vegas el lunes 26 de noviembre de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Sultan Bouras Souissi, de 6 años, y su padre, Mohammed Bouras Souissi, hablan ante el Review-Journal en su nueva casa de juegos en North Las Vegas el lunes 26 de noviembre de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Un mural muestra a Sultan Bouras Souissi como Spiderman en su nueva casa de juegos en North Las Vegas el lunes 26 de noviembre de 2018. Sultan tiene espina bífida, una enfermedad que afecta su sistema inmunológico y le dificulta jugar afuera. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

La nueva casa de juegos de Sultan Bouras Souissi en North Las Vegas el lunes 26 de noviembre de 2018. Rachel Aston Las Vegas Review-Journal @rookie__rae

Desde su diminuta silla de ruedas, bajo la sombra de una pérgola de patio, el pequeño Sultan Bouras Souissi apenas podía contener su emoción.

Un sistema inmunológico comprometido mantiene al niño de 6 años en el interior porque los gérmenes de los patios de recreación públicos y el peligroso calor del desierto pueden devastar su piel sensible.

Pero el lunes, docenas de voluntarios de Make-A-Wish le trajeron la luz del sol, sin el calor

– para él en forma de una nueva casa de juegos con aire acondicionado junto a la piscina de su familia.

“¡Wow!”, exclamó el niño cuando fue llevado adentro por primera vez, digiriendo todo lentamente, “¡Genial!”

La estructura en el patio trasero de Sultan está equipada con ventanas de piso a techo y dos grandes tragaluces para que pueda disfrutar de la luz del día de manera segura mientras ve televisión, juega en un pozo de pelotas o realiza sesiones de terapia física.

Sultan también tiene escoliosis y espina bífida, un defecto de nacimiento que lo deja poco o nada de sentir sus piernas.

Antes de la nueva casa de juegos, el niño solo podía salir afuera en las mañanas muy temprano o en las tardes cuando el sol está por desaparecer. Su padre a veces lo atrapaba esforzándose para mirar por las ventanas de su casa, mirando con nostalgia a otros niños jugando en la calle.

“Él quiere ir al parque, quiere salir”, comentó el padre del niño, Mohammed Bouras Souissi, al Las Vegas Review-Journal. “Entendemos eso, pero es muy difícil para nosotros sacarlo porque sabemos que esa noche la vamos a pasar en el hospital”.

La nueva casa de juegos “va a cambiar su vida”, afirmó el padre.

Dentro de la estructura, rodeado por la multitud de voluntarios que ayudaron a diseñarla y construirla, Sultan gritó “¡Gracias a todos!”

Su padre lo ayudó a meterlo en el hoyo de la bola, donde lanzó algunas bolas de plástico a los espectadores, riendo.

“Subirse y salir de allí es realmente una tarea enorme para él”, dijo la terapeuta física de Sultan, Amy Brewster. “Y cuando se está moviendo a través de las bolas, es una resistencia, haciéndolo más difícil”.

Pero con el tiempo, dijo Brewster, la fortaleza que Sultan construye le permitirá entrar y salir de su silla de ruedas solo, lo que lo hará más independiente.

“Es por eso que esta hermosa habitación es tan increíble, porque tiene que ser un lugar donde vamos a jugar, donde vamos a hacer cosas que lo benefician, pero que no serán aburridas”, describió Brewster. “No lo sabrá hasta que tenga 15 o 16 años, que alguna vez estuvimos trabajando”.

Mientras Sultan recorría la casa de juegos sonriendo, varios voluntarios señalaron sus muchas características únicas, incluido el mural de Sultan como Spider-Man, que se paseaba por un paisaje urbano.

“Sultán, mira”, dijo una mujer, señalando uno de los tragaluces. “Aquí es donde se puede ver el cielo y observar los aviones”.

“¡Whoa!” gritó el chico, mirando hacia arriba.

Pequeños aviones de juguete también colgaban del techo.

James Gentry, quien diseñó el espacio interior, comentó que pasó los últimos meses con Sultan y sus padres durante los últimos meses, aprendiendo sus colores favoritos y viendo sus videos favoritos de YouTube.

A veces, cuando venía a trabajar en la casa de juegos, caminaba en silencio por la puerta del patio trasero para no molestar a la familia. Pero Sultan siempre lo oiría de todos modos, y pronto Gentry oiría al niño gritar desde dentro de la casa, “¡Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy!”

“Ahora voy a extrañar escuchar eso”, agregó Gentry, deteniéndose mientras una lágrima o dos brotaban de sus ojos. “Él es realmente increíble”.

A medida que la multitud disminuía, disfrutando de algunos refrescos en la cocina de la familia, el padre de Sultan dijo que estaba agradecido por el proyecto y el equipo que lo hizo realidad.

“Significa mucho para nosotros”, expresó Bouras Souissi. “Estamos aquí, solo yo, mi esposa y él, no tenemos a nadie además de nuestro trabajo, no tenemos muchos amigos porque no salimos, no vamos a casinos, no bebemos, no hacemos nada porque le dedicamos todo nuestro tiempo”.

“Ahora”, dijo, “¡tenemos una familia, una gran familia!”

Una vez más, Sultan gritó: “¡Gracias a todos!”