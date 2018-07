Manifestante de la Estatua de la Libertad debe comparecer ante el tribunal

julio 5, 2018 - 10:09 am

En esta imagen tomada de un video, una manifestante se apoya en las túnicas de la Estatua de la Libertad en Liberty Island, mientras un oficial de policía intentaba convencer a la mujer para que bajara. (PIX11 a través de AP)

NUEVA YORK – Un funcionario federal reportó que una mujer que subió a la base de la Estatua de la Libertad e incitó la evacuación de la isla el 4 de julio le dijo a la policía que protestaba por la separación de niños inmigrantes de sus padres que cruzan la frontera de Estados Unidos con México ilegalmente.

El funcionario identificó a la mujer como Therese Okoumou. Él no estaba autorizado para hablar sobre Okoumou y habló bajo la condición del anonimato.

Un mensaje dejado en un posible número de teléfono para la mujer no ha sido devuelto.

Un grupo que organizó una protesta en la estatua el miércoles mencionó que ella participó en el despliegue de una pancarta en el pedestal de la estatua que pedía la abolición de la agencia principal de control de inmigración del gobierno federal. Pero el grupo comenta que nadie más sabía que escalaría la base.

Al menos seis personas fueron arrestadas en la manifestación de la pancarta.

Okoumou fue escoltada por la policía después de un enfrentamiento de aproximadamente cuatro horas que obligó a la evacuación de Liberty Island.

Después de que dos agentes del Departamento de Policía de Nueva York subieran a la base y la alcanzaran, un video del helicóptero les mostró a ella y a los agentes que se movían con cuidado a lo largo del borde de las túnicas de la estatua hacia una escalera que la policía había instalado.

Bajó unos 25 pies (8 metros) hasta el punto de observación de la estatua, con otro oficial descendiendo delante de ella.

Anteriormente, varias personas en el pedestal de la estatua colgaron una pancarta con un mensaje sobre la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y fueron arrestados.

El grupo de protesta, Rise and Resist, destacó anteriormente que la escalada no estaba conectada a la demostración de la pancarta. El grupo ahora dice que la escaladora estuvo involucrada en la demostración, pero que subir no era parte del plan.