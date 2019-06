“Mantén a Estados Unidos Grande”, nuevo lema del presidente Trump

En Nevada se realizaron distintos eventos para observar el inicio de campaña del presidente Trump, uno de ellos aconteció en el este de Las Vegas con presencia de latinos. Martes 18 de junio de 2019 en la oficina de MGS. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Ante miles de su seguidores reunidos en el Amway Center de Orlando, Florida y acaparando la atención de millones de habitantes en toda la nación, el martes 18 de junio el presidente Donald Trump lanzó oficialmente su campaña de reelección rumbo a las votaciones del 2020. Ahora su lema pasó de ser “Make America Great Again” a “Keep America Great”.

Durante su discurso, el presidente Trump aseguró que la economía del país ha mejorado bajo su administración y dijo que una de sus promesas de campaña en 2016 se está consolidando, refiriéndose a la construcción de un muro en la frontera sur, del cual comentó que ha sido más barato de lo que se pensaba y que será “fuerte y resistente”.

A nivel local, el Partido Republicano de Nevada llevó a cabo múltiples eventos llamados “MAGA Meet Up”, en los cuales políticos, activistas, voluntarios y habitantes se reunieron para presenciar el inicio de la campaña y al mismo tiempo mostrar apoyo al actual presidente estadounidense.

De acuerdo con información del Partido Republicano, en los 50 estados del país, además de Puerto Rico, Guam y Samoa Americana, se realizaron más de 700 eventos y alrededor de 30 fueron en Nevada, teniendo una participación de más de 12,000 simpatizantes –sin contar el evento principal en Florida-.

“Los latinos son un voto muy importante, en la elección pasada el presidente Trump ganó el 30 por ciento del voto latino. A pesar de que se le acusaba de que estaba en contra de los hispanos, tuvo un buen porcentaje. Ahora se habla de que ese porcentaje ha aumentado porque muchos latinos se dieron cuenta de que el presidente está haciendo buenas políticas, en la economía por ejemplo, tenemos el desempleo más bajo en la historia para los hispanos”, comentó el analista republicano, Jesús Márquez, después de un evento realizado en el este de Las Vegas.

Donald Trump perdió la elección en Nevada del año 2016, y en las votaciones generales de 2018 casi todas las contiendas importantes fueron ganadas por el Partido Demócrata, solamente la Secretaría de Estado quedó en dominio de los republicanos. Esto indica que el “Estado de Plata” ha tenido tendencia liberal en los últimos años y que no será fácil para el presidente lograr las preferencias en esta entidad.

“Los casi 25 demócratas que están corriendo para la presidencia no tienen, ninguno de ellos, un plan para mejorar al país, toda su campaña es criticar al presidente, pero no tienen ni un solo plan que sea bueno y que se deba considerar. La gente no va a caer, el pueblo de Estados Unidos, incluyendo a los hispanos, no van a caer en la mentira de los demócratas que no ven opciones con ellos”, afirmó Márquez.

Para el integrante de la Asamblea Hispana Republicana, Bryan Baltazar, lo importante es que el presidente Trump está fortaleciendo la economía del país. “Mi familia vino de México, de pobreza, en este país hemos tenido la oportunidad de crecer y tener negocios para apoyar a nuestras familias”, dijo.

La firmeza que el mandatario ha mostrado para referirse a temas como la seguridad nacional o la inmigración ha provocado que muchas personas lo califiquen como “racista”. Al respecto, Baltazar consideró que: “La verdad no considero que el presidente sea racista, él nunca nos enseñó ese tipo de características antes de ser presidente. Les pido que le den la oportunidad, que se enfoquen en los valores y en qué ofrece al país, no solamente en lo que unos están diciendo. Como hispanos nos importan sus políticas sobre ese tema (inmigración), la verdad hemos tenido varios años que los políticos nos han dicho una cosa u otra. Él nos está dando algo fijo para enfocarnos, no nos cambia la plática en cada instante, a veces es un poco agresivo pero siento que es necesario porque en verdad se tiene que arreglar este problema y buscar una solución”.

Sin embargo, también hay opiniones en desacuerdo con el discurso del presidente Donald Trump. A través de un comunicado, la subdirectora de America’s Voice, Pili Tobar, opinó que “mientras Trump pregona su éxito, niños siguen siendo arrancados de sus familias, migrantes que buscan refugio son enjaulados, y hombres, mujeres y menores de edad están muriendo. Mientras la situación empeora, el gobierno de Trump se apoya en las mismas y desgastadas políticas de disuasión que crean situaciones peligrosas, y no hace nada para resolver la violencia y el peligro que obligan a los migrantes a huir”.

Lo cierto es que en menos de 24 horas –posteriores al inicio de campaña-, el presidente Trump recaudó casi 25 millones de dólares, superando por casi cuatro veces más a cada uno de sus contrincantes demócratas en el mismo periodo de tiempo. La información fue vertida en Twitter por la presidente del Partido Republicano, Ronna McDaniel, quien declaró que “el entusiasmo en todo el país por este presidente es incomparable y diferente a todo lo que hemos visto”.

