“Mantenerse fuertes”: Trabajadores herreros

Miembros y simpatizantes del sindicato Iron Workers International, Local 433, se manifestaron en Las Vegas. Viernes 8 de abril de 2022. [Foto Nevada State AFL-CIO, vía Mike Dempsey / Iron Workers International]

El sindicato Iron Workers International, Local 433, llevó a cabo un mitin en Las Vegas, el cual tuvo como finalidad informar a los trabajadores herreros sobre distintos derechos y beneficios laborales. El evento aconteció el viernes 8 de abril.

“El objetivo es luchar por la gente que no tiene beneficios, que tienen sueldos bajos, sea con sindicato o no. Pienso que un sindicato les brinda un contrato que los beneficia, donde no les pueden bajar el pago. Estamos para informar a la gente, si quieren un sindicato o no, está bien. De mí parte, veo beneficio”, comentó Eliseo González, organizador de Iron Workers International, en una conversación telefónica posterior al evento.

De acuerdo con los organizadores, este sindicato fue creado en 1896 y actualmente cuenta con más de 5,000 miembros en la jurisdicción del Local 433, la cual abarca Las Vegas y Los Ángeles. Además, en la actualidad la mayoría de los integrantes son de origen hispano.

“Aquí hay compañías que están trabajando sin sindicato, hemos hablado con la gente y el propósito del mitin fue animarlos. En Las Vegas, que la gente hispana vea el apoyo”, agregó González.

Los organizadores indicaron que además de impulsar un salario justo, el sindicato también busca que los trabajadores tengan un fondo de ahorro para el retiro y seguro médico personal y familiar, además de recibir las prestaciones que merecen.

Al respecto, el organizador Víctor López compartió que “trabajé sin un sindicato, entonces cuando veo a cada trabajador, sé que pudiera estar en su posición. Afortunadamente un representante del sindicato llegó conmigo y habló sobre los beneficios, fue cuando entré. Cada trabajador que veo quiero que tenga los mismos beneficios”.

Ante la grave inflación que se vive actualmente en Estados Unidos, donde el “sueño americano” parece alejarse cada vez más de las familias trabajadoras debido a los altos precios que el gobierno no ha podido controlar, los organizadores de Iron Workers International exhortaron a las personas a tomar conciencia de la situación a presente y futuro.

“Ellos ven que todos los precios están subiendo, pero lo que no sube son nuestros salarios y si no hacemos nada se va a quedar igual. Hay que hacer algo para el futuro, si uno se lastima en el trabajo nos dejan como basura, solo somos números, y no tenemos un retiro ni nada”, dijo López.

Por su parte, González concluyó que “pienso, y para ser sincero, que la gente no está bien informada. Lo que estamos haciendo es informar sobre los derechos y lo que se puede perder si uno no sigue luchando. Muchas veces quieren tomar los beneficios del sindicato, pero no quieren luchar con el sindicato… En la comunidad, todos tenemos el poder para superarnos”.