Martes, último día para la votación anticipada en las asambleas demócratas de Nevada

febrero 18, 2020 - 10:21 am

Preston Ribeiro-Salavea, de 10 años, de Henderson ayuda a su padre Scott Ribeiro, de 56 años, a dejar su boleta durante la votación anticipada en los caucus demócratas de Nevada en el Anthem Center de la comunidad de Sun City Anthem en Henderson el lunes, 17 de febrero de 2020. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La votación primaria en las asambleas demócratas de Nevada (caucus) termina el martes, con sitios abiertos en todo el Condado Clark.

Los votantes pueden llenar una credencial de preferencias de caucus en cualquier lugar del condado, pero deben elegir al menos tres opciones y hasta cinco candidatos para que su credencial sea contada el día del caucus. Sin embargo, seleccionar “no comprometido” para algunas o todas esas opciones también es una opción.

Si no votas hoy temprano, tendrás que participar en el día de caucus votando el sábado en tu distrito electoral. Puedes encontrar la ubicación del día del caucus haciendo clic aquí.

Aquí están los sitios que están abiertos en el Condado Clark el martes, junto con sus horarios:

Las Vegas

– Mercado Cárdenas, 2545 S. Eastern Ave., Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Chinatown Plaza Mall, 4205 Spring Mountain Road, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Doolittle Community Center, 1950 J. St., Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– UNLV Student Union Room 205, 4505 S. Maryland Parkway, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Centennial YMCA, 6601 N. Buffalo Drive, Las Vegas: 2 p.m. a 8 p.m.

– Biblioteca Enterprise, 25 E. Shelbourne Ave., Las Vegas: 10:30 a.m. a 7 p.m.

– Campus de Charleston del CSN, vestíbulo B, 6375 W. Charleston Blvd., Las Vegas: de 8 a.m. a 8 p.m.

– Biblioteca Sahara West, 9600 W. Sahara Ave., Las Vegas: 10:30 a.m. a 7 p.m.

– Culinary Workers Local 226, edificio C, 1630 S. Commerce St., Las Vegas: 10 a.m. a 8 p.m.

– Temple Sinai, 9001 Hillpointe Road, Las Vegas: 10 a.m. a 6 p.m.

– IBEW Local 357, 808 N. Lamb Blvd., Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– UAW Local 3555, 4310 Cameron St., No. 11, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Heat and Frost Local 135, 4316 E. Alexander Road, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Smart Local 88, 2560 Marco St., Las Vegas: 8 a.m. a 6 p.m.

– Palo Verde High School, 333 S. Pavilion Center Drive, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Asociación de Educación del Estado de Nevada, 3511 E. Harmon Ave., No. C, Las Vegas: 8 a.m. a 6 p.m.

– American Legion Post 10, 1905 H. St., Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Veterans Village II, 50 N. 21st St., Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Sierra Vista High School, 8100 W. Robindale Road, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– SEIU Nevada Local 1107, 2250 S. Rancho Drive, Ste. 165, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

Henderson

– Centro Comunitario Sun City Anthem, 2450 Hampton Road, Henderson: 9 a.m. a 6 p.m.

– Campus CSN Henderson, vestíbulo C, 700 College Drive, Henderson: 8 a.m. a 8 p.m.

– Edificio federal de la AFL-CIO, 1891 Whitney Mesa Drive, Henderson: 8 a.m. a 8 p.m.

– Coronado High School, 1001 Coronado Center Drive, Henderson: 8 a.m. a 8 p.m.

– Las Vegas Indian Center, 2300 W. Bonanza Road, Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Steelworkers Local 4856, 47 S. Water St., Henderson: 8 a.m. a 8 p.m.

North Las Vegas

– Lounge de estudiantes del campus del CSN North Las Vegas, 3200 E. Cheyenne Ave., North Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Legacy High School, 150 Deer Springs Way, North Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

– Cheyenne High School, 3200 W. Alexander Road, North Las Vegas: 8 a.m. a 8 p.m.

En otras partes del Condado Clark

– Biblioteca Laughlin, 2840 Needles Highway, Laughlin: 10 a.m. a 6 p.m.

– Campus Jimmie Hughes, Edificio Mesquite Deuce, 150 N. Yucca St., Mesquite: 2 p.m. a 8 p.m.

– Centro Comunitario Moapa Valley, 320 N. Moapa Valley Blvd., Overton: 3 p.m. a 8 p.m.

– Garrett Junior High School, 1200 Avenue G, Boulder City: 8 a.m. a 8 p.m.

Eventos de candidatos

Mientras la votación temprana se lleva a cabo, los candidatos están haciendo su último esfuerzo en Nevada, aquí están los eventos programados para el martes:

– 2:30 p.m.: Rally Get Out the Caucus con Pete Buttigieg, Centro Comunitario de Durango Hills, 3521 N. Durango Drive, Las Vegas. El público puede confirmar su asistencia aquí.

– Rally Get Out the Early Vote con Bernie Sanders, en el centro académico de la UNLV, 4505 S. Maryland Parkway, Las Vegas. Antes del rally, los músicos suecos Miike Snow y Lykke Li tocarán. El público puede confirmar su asistencia aquí.