Más de 1,300 estudiantes latinos celebraron su graduación de preparatoria

Alejandra González y sus compañeras de la preparatoria Valley celebraron su participación en el Baccalaureate Hispano 2018. 27 de mayo de 2018 en Thomas & Mack Center. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los estudiantes de la preparatoria Bonanza, María, Patricia, Ángel, Gerardo y Alex se mostraron felices por llegar a su graduación. 27 de mayo de 2018 en Thomas & Mack Center. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Isain Morgan, de Tijuana, México, celebró con su familia su graduación de la preparatoria. 27 de mayo de 2018 en Thomas & Mack Center. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Cerca de 1,300 estudiantes latinos se graduaron de la preparatoria en este 2018. 27 de mayo de 2018 en Thomas & Mack Center. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

El Baccalaureate Hispano es un evento anual organizado por la Asociación de Educadores Hispanos de Nevada. 27 de mayo de 2018 en Thomas & Mack Center. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Con grandes muestras de entusiasmo se llevó a cabo el Baccalaureate Hispano 2018, evento que se realiza cada año para celebrar a cientos de estudiantes latinos de todo el valle que han logrado graduarse de la preparatoria.

Esta ceremonia acontecida el 27 de mayo en el Thomas &Mack Center reunió a cientos de estudiantes hispanos y sus familias originarios de distintos países como México, El Salvador, Colombia, Guatemala, Perú, Puerto Rico, Cuba, entre otros; quienes juntos demostraron una vez más la importancia de tener una preparación académica adecuada.

Una de las estudiantes graduadas fue María Quintero, quien tiene 18 años de edad y es originaria de Nayarit, México. La joven hispana culminó sus estudios de la preparatoria Bonanza.

“Soy primera generación y me siento orgullosa de lograr todo esto, obviamente sin mis papás no lo podría haber hecho, me siento muy contenta de conocer a todos estos estudiantes hispanos y estar unidos en un solo lugar. Es un privilegio participar en todo esto”, dijo Quintero.

María reconoció que graduarse de la preparatoria fue un poco difícil para ella, principalmente por el idioma inglés. “Yo me trabo con muchas palabras, me es difícil entender algunas y poder expresarme. Con ayuda de los maestros fue un logro que pude cumplir”. Ahora la estudiante se prepara para estudiar la carrera de Negocios en UNLV.

Lograr cualquier meta en la vida requiere de sacrificios, y eso lo tiene presente la joven Alejandra González, quien es originaria de Jalisco, México y pese a las dificultades personales que compartió con El Tiempo, consiguió terminar sus estudios en la preparatoria Valley.

“Llevo viviendo en Estados Unidos dos años y medio, estoy muy orgullosa de graduarme con diploma avanzado. Es una de las etapas más conmovedoras de mi vida, porque llegué a este país sin saber nada de inglés, pero aquí lo he aprendido. Simplemente quiero que mis papás estén orgullosos de mí, me han costado lágrimas, pero aquí estoy”, comentó la estudiante de 17 años de edad.

Alejandra tiene una historia como la de muchos jóvenes inmigrantes que vienen a Estados Unidos, sin embargo, esos factores no le han impedido prepararse y ahora fijarse la meta de estudiar Enfermería en CSN.

“La verdad, fue muy difícil, me vine aquí sin mis papás, vivo con mis cuatro hermanos, soy como la ‘ama de casa’. Llegaba de la escuela, hacia la comida y mi tarea, pero gracias a Dios ha valido la pena. A todos los hispanos les digo que sí se puede, luchen por sus sueños”, expresó González con lágrimas en los ojos.

De acuerdo con la Asociación de Educadores Hispanos de Nevada, organizadores del evento, aproximadamente 1,300 estudiantes de distintas escuelas del Distrito Escolar del Condado Clark, escuelas privadas y escuelas Charter estuvieron presentes para recibir su reconocimiento.

El estudiante Isain Morgan acudió con su familia y al término de la ceremonia comentó que, “me siento muy feliz, orgulloso de mí mismo por tener esta oportunidad de graduarme aquí en Estados Unidos. La verdad no fue tan difícil, lo más complicado fue en la primaria aprender inglés pero después se me facilitó”.

Morgan de 17 años de edad y originario de Tijuana, México aseguró que su siguiente meta es cursar una carrera en ingeniería para poder desempeñarse en el ámbito de la mecánica o tecnología, los cuales son trabajos de su agrado.

“A los estudiantes les digo que le echen más ganas para que puedan graduarse algún día”, concluyó Morgan.