¿Más plexiglás en las salas de casino?

La sala de póquer de Bellagio está repleta después de haber sido equipada con escudos y protocolos de saneamiento actualizados el jueves, 18 de junio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La sala de póquer de Bellagio está repleta después de haber sido equipada con escudos y protocolos de saneamiento actualizados el jueves, 18 de junio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La sala de póquer de Bellagio está repleta después de haber sido equipada con escudos y protocolos de saneamiento actualizados el jueves, 18 de junio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La sala de póquer de Bellagio está repleta después de haber sido equipada con escudos y protocolos de saneamiento actualizados el jueves, 18 de junio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

La sala de póquer del Bellagio subió la apuesta el jueves cuando reabrió con la aprobación para ofrecer juegos de seis manos.

La instalación de divisores de plexiglás entre los jugadores dio al Bellagio una ventaja sobre las otras salas de póquer abiertas en Las Vegas, que han sido sede de juegos de cinco manos, según las directrices de la Junta de Control de Juegos del Estado. Los divisores también significan que los jugadores en Bellagio sólo se les sugiere usar cubrebocas, mientras que en las otras salas su uso entre los clientes es obligatorio.

Los juegos de póquer de casino suelen tener nueve o diez jugadores en la mesa.

Las otras salas están trazando diferentes elementos en respuesta. Una está instalando sus propios divisores para permitir juegos a seis manos, otro se está ciñendo a los de cinco manos, y otro espera ser aprobado para los juegos a seis manos sin divisores.

Independientemente de cuántos jugadores estaban en las mesas, las salas de póquer no tuvieron escasez de acción durante el fin de semana.

“Estamos muy contentos de estar abiertos”, mencionó el director de operaciones de póquer de Bellagio, Mike Williams. “Definitivamente hemos tenido una respuesta positiva”.

La sala operó al menos 15 juegos durante el sábado, y a veces más de 20. Está abierta las 24 horas del día.

Bobby’s Room, el área de apuestas altas del salón de póquer de Bellagio, que alberga algunos de los juegos más grandes del mundo, estaba vacía el sábado. Williams comentó que esperaba ver juegos con mayor participación y que la sala estaba lista cuando los jugadores lo estuvieran.

The Orleans, que reabrió el 4 de junio, está preparado para igualar el plexiglás de Bellagio. El gerente de la sala de póquer, Garrett Okahara, escribió en un correo electrónico que la sala ya había ordenado los divisores y esperaba tenerlos instalados y listos para las partidas de seis manos para el jueves o el viernes.

The Orleans estuvo operando más de 20 juegos durante un largo tramo de la tarde del sábado hasta la noche. Está abierto de 8 a.m. a 4 a.m. diariamente.

“Aunque asumí que habría una demanda acumulada en la apertura, ha excedido mis expectativas hasta este punto”, confesó Okahara. “¡Sólo puede mejorar con seis jugadores también!”

Caesars Palace, que reabrió el jueves, está en pie. Ryan Bishop, un ejecutivo que dirige la sala, comentó que no vio la necesidad de instalar los divisores.

“Estamos recibiendo mucha participación sin ellos”, reveló. “Los jugadores están contentos”.

Caesars estuvo operando de 10 a 15 juegos durante todo el sábado. Está abierto de 10 a 2 a.m. de jueves a domingo.

South Point, que reabrió el 4 de junio, quiere llegar a seis manos pero sin divisores. El gerente de la sala de póquer, Jason Sanborn, escribió en un correo electrónico que el casino ha puesto una solicitud para ir a seis manos, alegando que el nuevo requisito obligatorio de cubrebocas (que sólo se sugería antes) niega la necesidad de plexiglás.

“La Junta de Control señaló que los cubrebocas tienen la misma función que el plexiglás por la forma en que redactaron las nuevas directrices, así que sentimos que tenemos un buen caso para poder meter seis manos en una mesa”, argumentó.

South Point estuvo operando más de 15 partidos durante la mayor parte del sábado. Está abierto las 24 horas del día.

“La demanda de póquer ha sido grande, y los torneos tradicionales ni siquiera se han vuelto a incluir en el programa aún”, dijo Sanborn.

Venetian se convirtió en la primera sala en traer de vuelta los torneos multimesa cuando ofreció 250 dólares de compra en eventos de 80 personas de tiro el viernes y el sábado. En ese formato, los 80 jugadores se repartieron en 16 mesas de cinco manos. Cada mesa se redujo a un ganador, y los 16 ganadores se colocaron en cuatro mesas de cuatro manos. Los cuatro ganadores avanzaron a la mesa final.

Las 80 plazas se agotaron antes de que el torneo comenzara ambos días. Venetian publicó en Twitter que ofrecería el mismo formato el próximo viernes y sábado con la compra aumentada a 300 dólares (aún con un máximo de 80 jugadores).

Venetian, que reabrió el 5 de junio, no confirmó si instalaría plexiglás. Estuvo operando 20 partidos durante la mayor parte del sábado y está abierto de 9 a.m. a 1 a.m. diariamente.

Los intentos de contactar a las salas de póquer más pequeñas de Golden Nugget y Sahara Las Vegas no tuvieron éxito.

Golden Nugget, que reabrió el 6 de junio, estuvo operando ocho juegos la mayor parte del sábado. Está abierto las 24 horas del día. Sahara, que reabrió el jueves, tuvo un puñado de juegos el sábado por la noche. Está abierto de 6 p.m. a 2 a.m. diariamente.

Las Vegas Review-Journal / El Tiempo es propiedad de la familia del presidente y CEO de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson