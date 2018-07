Más robots de hospitalidad están llegando al Strip de Las Vegas

julio 11, 2018 - 11:29 am

Fetch y Jett son dos robots Relay responsables de entregar bocadillos, artículos diversos e incluso productos de spa directamente a las suites de huéspedes de Vdara. (MGM Resorts International)

Un robot de retransmisión es responsable de entregar bocadillos, artículos diversos e incluso productos de spa directamente a las suites de huéspedes en Vdara. (MGM Resorts International)

Más robots de hospitalidad están llegando al Strip, su nuevo hogar.

Vdara ha puesto en circulación un par de robots de 3 pies de alto para ofrecer servicios como la entrega de kits para afeitar y dentales, así como alimentos del café, informó la propiedad en un comunicado el lunes.

Vdara es al menos la segunda propiedad en Las Vegas que emplea los robots Relay, fabricados por Savioke, la nueva empresa de Silicon Valley. El Renaissance Hotel instaló dos modelos en enero antes de CES. Rising Star Hotel en Mesquite también ha incorporado un robot en su propiedad.

La industria de la hospitalidad está experimentando una ola de disrupción tecnológica que lo está alterando todo, desde la forma en que las personas se registran hasta cómo reciben la información y los servicios del hotel.

Los hoteles de Las Vegas han instalado Amazon Echoes y tablets en las habitaciones para mejorar la interacción de los invitados, configurar bots de chat para automatizar las solicitudes básicas de conserjería y lanzar un check-in móvil que permite a los huéspedes usar su teléfono celular como la llave de su habitación.

Los hoteles de alto nivel, como Vdara, que lideran este impulso pueden estar haciendo tanto para reforzar su imagen como para mejorar la eficiencia, señaló Michael McCall, profesor de hospitalidad en la Universidad Estatal de Michigan.

“Lo que es interesante es que la conexión del consumidor, si se quiere, es vincular esta experiencia robótica a una experiencia de lujo, no simplemente una de funcionalidad. No logra nada que no se pueda lograr de otras maneras, pero busca presentarlo con clase”, detalló McCall.

Cuando un invitado ordena servicios, un empleado carga los artículos en el Relay, cierra la tapa e ingresa el número de la habitación del huésped en la tableta del robot. El Relay está configurado para conectarse a los sistemas de comunicaciones del hotel y puede operar el ascensor de forma autónoma.

Los sensores en el robot le permiten maniobrar alrededor de personas y obstáculos. Cuando el Relay llega a la sala, llama a los invitados. La tapa del robot se abre una vez que se abre la puerta de la habitación.

Demora menos de cinco minutos para completar una entrega dentro del Vdara de 57 pisos, según la propiedad.

Además de realizar entregas, Relay puede detectar e informar conexiones débiles de Wi-Fi y bandejas a medida que vaga por los pisos.

Vdara había estado probando el robot desde diciembre. En mayo, la propiedad lanzó entregas desde su cafetería con dos robots Relay. Cada uno de los dos realiza en promedio unas 20 carreras al día, informó la propiedad.

Más de 100 robots de retransmisión están en operación en alrededor de 70 hoteles en todo el mundo, según Savioke. Fuera de Nevada, los robots Relay se pueden encontrar en lugares de los EE.UU. Como el Hilton Garden Inn en Gilroy, California; Hotel Interurban en Tukwila, Washington, y Luba Hotel en Times Square.

Savioke afirma que los estudios demuestran que sus robots tienen un impacto directo en la ocupación hotelera y los ingresos por habitación disponible. El relevo evita a los invitados la necesidad de dar propina.

La mayoría de los hoteles alquilan su Relay por alrededor de $2 mil por mes, según la compañía. Los robots pueden funcionar las 24 horas del día con carga intermitente.

Los trabajadores de la unión culinaria en Las Vegas ganan alrededor de $23 por hora, incluidos beneficios tales como atención médica y pensiones. El costo mensual de la mano de obra de 24 horas en un hotel sindicalizado en Strip sería de alrededor de $16 mil 500, basado en ese salario por hora.

La gerente general de Vdara, Mary Giuliano, dijo que el robot es una adición al personal de trabajo del hotel. El Relay “liberará tiempo” para que los empleados se centren en las solicitudes que requieren un “mayor nivel de servicio”, aseguró en el comunicado.

McCall agregó que si bien muchos trabajos de hotelería eventualmente serán reemplazados por nuevas tecnologías, él no prevé que Relay sea una amenaza.

Savioke fue fundada en 2013 por ingenieros robóticos con capital de los principales inversores de la industria, incluidos Intel Capital y Google Ventures.

La compañía recaudó el mes pasado 13.4 mdd adicionales para expandir el Relay al mercado hospitalario.