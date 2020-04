Matan a conductor durante parada de tránsito

Un detective de pandillas de la policía de Las Vegas disparó y mató a una persona el miércoles por la noche durante una detención de tránsito al noreste del valle.

El Departamento de Policía Metropolitana (LVMPD) reportó que alrededor de las 8:40 p.m., el detective estaba en una patrulla policial sin etiquetas y vio un vehículo conduciendo “erráticamente” por la Interestatal 15 en dirección norte cerca de la Avenida Cheyenne. El detective siguió al vehículo y le pidió a otra patrulla con etiquetas que realizara la detención.

El detective del vehículo sin etiquetas siguió al coche hasta el lejano valle noreste, donde se salió de la autopista y entró en Apex Road, agregó la policía.

Here is the scene as media can see of an “officer-involved” shooting tonight. No details at all. I am at Apex Road west of I-15. LVMPD says there will be a news briefing. pic.twitter.com/WU45tb9d2O

— Dalton LaFerney 🤖 (@daltonlaferney) April 30, 2020