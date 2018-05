‘Me acaban de disparar’: Sobreviviendo al tiroteo de Las Vegas

Brad Powers (Departamento del Alguacil de San Bernardino)

Su marido tenía su mano agarrada a la mitad de su cintura cuando recibió un disparo. Presionada contra ella, Brad Powers se movía con cada zumbante bala, pero esta vez se estremeció.

Fue realmente difícil.

“Bebé, me acaban de disparar”, susurró.

Como sargento del Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino en California, sabía cómo actuar en tales situaciones. Mantén la calma.

Pero sus pantalones cortos de color marrón oscuro estaban saturados de sangre. La bala había ingresado en su lado izquierdo, justo arriba de su pelvis.

La escena fue descrita en detalle por su esposa, Kristin Powers, en una declaración de 46 páginas a la policía de Las Vegas el 3 de octubre. La declaración fue una de cientos de documentos publicados el miércoles, bajo orden judicial, en relación con el tiroteo masivo el 1 de octubre.

Esa noche en el festival Route 91 Harvest, Kirstin Powers trató desesperadamente de encontrar la herida de su marido, pero estaba demasiado oscuro.

En medio del sonido de las balas zumbando, ella se desabrochó los pantalones. Su mano se sentía resbaladiza con sangre.

“¡Que alguien me dé su camisa!”, Gritó.

Los asistentes al concierto se arrastraron a unos 20 pies de distancia, debajo del escenario, fuera del fuego directo. Arrastró a su hombre de 6.3 pies y 310 libras debajo del escenario, donde sus amigos se habían cubierto.

“Necesito que te quedes con nosotros”, les dijo. “No puedo moverlo, él es muy grande”.

La mujer aún necesitaba obtener atención médica para su esposo.

Lo agarraron por los brazos y lo empujaron hacia atrás. Su cabeza calva arrastraba por el suelo.

‘La casa de la muerte’

“Logramos llegar a House of Blues”, relató Kristin Powers a la policía. “Y fue la casa de la muerte”.

Cuerpos. En todos lados. Ella había esperado que fuera un área de selección.

Encontró una mesa plegable de plástico cerca y tiró de su marido hacia ella.

“Estoy bien despierto, estoy bien”, le aseguró. Él se tornó húmedo.

Todos en House of Blues habían desaparecido, y Kristin Powers todavía necesitaba ayuda para su marido.

Sus amigos, uno sargento y el otro detective, lo ayudaron a levantarse y corrieron hacia el este, saliendo del restaurante y hasta una acera.

“Había cuerpos en carretillas”, relató Kristin Powers.

Ella puso a su marido en la calle, sobre una pieza de metal en la mesa plegable, pero alguien le dijo que le devolviera la mesa.

Kirstin Powers agarró del brazo a un joven profesional de medicina y abrió su bolso para buscar cualquier vendaje que pudiera encontrar para la herida de su marido. Otros agarraron los brazos del joven para llamar su atención mientras insertaba una intravenosa en el brazo de Brad Powers.





La gente trató de detener autos para pedir ayuda, pero algunos conductores arrancaron tan rápido como pudieron a la vuelta de la esquina.

“Muchos de ellos gritaban, como si dijeran ‘No queremos la responsabilidad’”, destacó.

Cuando vio que un camión se detenía, Kristen Powers abrió la puerta del lado del conductor.

El conductor, visiblemente molesto, quería irse. “¡Quita tus manos de mi camión!”.

Las dos mujeres hicieron contacto visual, y el conductor dijo: “Échalo atrás, vámonos”.

Luchando por ayuda

Llegaron a la parte trasera de la camioneta, junto con una niña con una doble herida en el pecho.

Brad Powers miró a su esposa. “Y ella irá conmigo, ¿verdad?”

Alrededor de ellos, ocurrieron peleas físicas para ayudar a las víctimas, a los autos y directamente al hospital. La IV de Brad Powers arrancó, y la sangre chorreó.

“Hay sangre por todos lados”, describió el conductor.

“Me vale *****, le daré mi nueva Tahoe”, respondió Kristin Powers. “Te compraré un camión nuevo, ¡no me importa! Te compraré dos camiones, solo llévanos allí”.

Cuando llegaron al Sunrise Hospital and Medical Center, el lugar estaba repleto de víctimas. Cuando se bajó la parte posterior del portón trasero, se derramó sangre. Era de su esposo.

La chica junto a él yacía completamente inconsciente.

“Tienes que ir primero”, le recomendó Brad Powers repetidas veces.

En dos segundos, el color salió de su cuerpo, estaba temblando de asombro, en la sala de emergencias no tenía pulso.

Hoy en día, el veterano de 19 años del Departamento del Alguacil del Condado de San Bernardino trabaja en pasivos civiles (colisiones de tráfico que involucran vehículos del alguacil) en la estación del centro.

“Está todo bien, ya estoy de vuelta en el trabajo”, reportó al Las Vegas Review-Journal el miércoles. Se negó a discutir del tiroteo aún más.

Él y su esposa estaban celebrando su 12º aniversario ese fin de semana y estaban ansiosos por llegar a casa con sus hijos. Su hijo de 8 años ha tenido cuatro cirugías a corazón abierto, y no querían que viera a su padre en el hospital.

Su cirugía le salvó la vida, pero también le da crédito a su esposa. Pero a Kristin Powers, su esposo le salvó la suya cuando recibió una bala por ella en el concierto.

“Si hubiera sido yo en el ángulo, me hubiera atravesado por completo y me hubiera desgarrado por la mitad”, explicó. “Entonces es difícil; es como, como si me hubieras salvado la vida. No, tú salvaste la mía”.

