¡Me canso Ganso!

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y su esposa Karen Pence, además de la asesora del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, acudieron el Palacio Legislativo de México para acompañar al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa Beatriz Guitiérrez a la toma de posesión. 1 de diciembre de 2018. [ Foto Cortesía ]

El comité local de apoyo a Morena celebró la toma de posesión que Andrés Manuel López Obrador realizó en la Ciudad de México. En la foto Joel García –sosteniendo la manta a la derecha-, y Felicitas Rojas, Jaime Alarcón, Cuauhtémoc Sánchez, Blanca Carrera, Clemente Rodríguez. Sábado 1 de diciembre de 2018 en el letrero Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada. Foto Frank Alejandre / El Tiempo.

La Cuarta Transformación de

México ya empezó

Andrés Manuel López Obrador, al frente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), tomó posesión como Presidente de la República Mexicana, en un acto –histórico- que se llevó a cabo en paz y completa armonía.

Alejado del exagerado aparato de seguridad, en un modesto automóvil compacto, con las ventanas abajo, sacando la mano para saludar a sus gobernados, “El Peje”, como también lo conocen en la capital, llegó al palacio legislativo de San Lázaro para convertirse en el eje del cambio, un cambio que era urgente, necesario para todos los mexicanos y mexicanas.

Pero, sin “echar las campanas al vuelo” recibe un país en ruinas.

Durante su discurso, AMLO emocionado, comentó: “un joven ciclista se me emparejó cuando venía para acá, y me dijo ‘usted no tiene derecho a fallarnos’; yo le digo a todos los mexicanos, yo no les fallaré, no tengo el derecho de hacerlo”.

Enrique Peña Nieto no pudo disimular su malestar durante toda la ceremonia. Sabedor que tomó las riendas del país y nunca atinó para definir una estrategia de gobierno al servicio del pueblo. Se fue y, para muchos, no será recordado con simpatía.

Bienvenido Señor Presidente

En Las Vegas, los aglutinados en un comité de promoción del voto para Morena, convocaron a una reunión en el mundialmente famoso letrero: Welcome to Fabulous Las Vegas Nevada, para celebrar la toma de posesión del luchador tabasqueño.

“Decidimos venir a celebrar esta importante victoria que el pueblo de México acaba de anotarse con el inicio de la Cuarta Transformación encabezada por AMLO. Trabajamos muy duro en la campaña, primero para que se nos otorgara la credencial de elector y poder ejercer este derecho desde acá, luego en el proselitismo en favor de Morena, fuimos al Swapmeet y todos los lugares públicos que nos abrieron las puertas para informar a la gente de Las Vegas sobre la plataforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Hoy estamos compartiendo con todos los turistas que vienen, les estamos informando del histórico triunfo”, señaló a El Tiempo Joel García quien, junto a un grupo de voluntarios de Morena en Las Vegas, mostró mucha confianza en que AMLO no defraudará la esperanza que depositaron en él.

La investidura presidencial es ‘la cereza que corona el pastel electoral’, en una jornada que pasará a la historia por la manera pacífica que se dio el cambio de mando.

“La celebración en el Zócalo, ante los pueblos indígenas, es una muestra de la voluntad que tiene nuestro presidente de gobernar para todos y todas, lo vamos a apoyar durante todo el sexenio para que la transformación se refleje en cada uno de nosotros”, acotó.

La llegada de AMLO a la presidencia es el esfuerzo de muchos años y mucha gente convencida del valor de la vía electoral como recurso de transformación social.

“La mirada de AMLO es básicamente moral, esto no es un desperdicio en México, no aborda la desigualdad material ni la estructura cultural como tarea. No tiene un plan de unidad latinoamericana, la tierra grande, para frenar una historia de abuso en la región por parte del norte explotador. Puede crear bases, muy sencillas para replantear el orden social, aunque no creo que modifique el régimen, hará cambios en él. Es un paliativo. Tampoco se podía continuar con los sectores que habían gobernado, hay un hastío hasta del capital internacional por la corrupción que significaba”, comentó por otro lado el profesor Andrés Gómez Espinoza, resaltando que “la caravana de migrantes es un intento por explorar nuevas estrategias de acceso a Estados Unidos, como táctica de ‘en montón lo lograremos’. Se desgastarán y la mayoría se regresará a su país”.

El catedrático, que vivió en Las Vegas a principios de los noventa, externó desde la Ciudad de México que “los explotadores están enojados, el pueblo tiene que mostrarles fuerza, boicot a productos y servicios que intenten ‘madrear’ este proyecto social. Ya se mostró unidad. Al despertar a los aliados de los opresores, serán el principal obstáculo para el cambio. Ellos están hipnotizados. La fuerza abusiva mayor está en el capital internacional, nos golpea separados, unidos hay resistencia”.