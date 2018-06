Menor encontrado muerto en casa de Henderson era un adolescente de Las Vegas

Matthew Minkler (Facebook)

Matthew Minkler, de 17 años, fue encontrado muerto dentro de una casa abandonada en la cuadra 2000 de Cool Lilac Avenue el viernes 8 de junio de 2018. (Rio Lacanlale / Las Vegas Review-Journal)

El menor cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en una casa abandonada de Henderson ha sido identificado como un joven de Las Vegas de 17 años.

Matthew Minkler murió de una herida de bala en la cabeza, según el forense del Condado de Clark. Su muerte fue declarada un homicidio el lunes, tres días después de que la policía de Henderson lo encontró muerto en una casa en la cuadra 2000 de Cool Lilac Avenue.

“Estamos más allá de lo devastados y lastimados más de lo imaginable”, escribió la prima de Matthew, Leah Robbins-Golden, en una cuenta de GoFundMe creada para ayudar con los costos del funeral. “Nunca podremos ver esa hermosa sonrisa o conseguir esos abrazos amorosos de Matt que solo alegraban nuestros días”.

Un portavoz del Distrito Escolar del Condado de Clark declaró el lunes que no podía confirmar ni negar que un estudiante llamado Matthew Minkler estaba inscrito en la escuela.

Dos menores fueron arrestados en relación con el asesinato de Matthew, informó la policía. Uno se enfrenta a un cargo de asesinato con un arma mortal, y el otro se enfrenta a cargos de cómplice de asesinato después del hecho y la destrucción de pruebas. No se dieron a conocer más detalles porque los sospechosos son menores de edad.

La investigación de homicidios se abrió el viernes por la noche después de que los oficiales de Henderson intentaran detener a un vehículo robado que conducía imprudentemente cerca de East Sunset Road y Green Valley Parkway. La policía dijo que cuando el automóvil pasó por una luz roja y se estrelló en la intersección, cinco menores dentro del automóvil salieron y huyeron.

Una vez bajo custodia, señaló la policía, los menores brindaron información sobre el homicidio y guiaron a los detectives a la casa en Cool Lilac Avenue.

No está claro cuánto tiempo ha estado vacía la casa, pero los registros de propiedad del condado muestran que se vendió en enero por $390 mil a una compañía de responsabilidad limitada. Su propietario anterior no pudo ser contactado el lunes para hacer comentarios. Los registros también indican que no se han presentado embargos preventivos contra la casa de 3 mil 717 pies cuadrados en los últimos tres años.

La policía no reportó cómo los menores sabían que la propiedad estaba vacante.

Los oficiales también arrestaron a uno de los menores que huyeron del automóvil por robo de vehículos y cargos de tráfico y un cuarto por cargos no relacionados pero no especificados.

La muerte de Matthew es el cuarto homicidio investigado por la policía de Henderson este año. Todas menos una de esas muertes estaban relacionadas con armas de fuego, de acuerdo con los registros mantenidos por Las Vegas Review-Journal.

La policía de Henderson pide que cualquiera que tenga información sobre el homicidio se comunique con ellos al 702-267-4911 o con Crime Stoppers al 702-385-5555.

