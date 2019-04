MeToo, movimiento que dio voz a quienes han sufrido violencia sexual

[ Cortesía ]

La violencia sexual ha dejado de ser un fenómeno que ocurre en lo privado e individual para pasar a formar parte de la agenda pública, de ahí la importancia del surgimiento del movimiento MeToo que da voz a un sector que por mucho tiempo no había sido es escuchado.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez Hernández, aseguró lo anterior al dar inicio al primer Foro #MeToo México con la participación de investigadoras, académicas y activistas que han formado parte de esta iniciativa.

En el acto inaugural del foro, aseveró que el movimiento MeToo ha obligado a escuchar a la sociedad lo que no quería escuchar, y es un resguardo de los hechos de violencia.

De esta manera, señaló que ya no es aceptable que hoy a 344 mil mujeres se les proponga tener relaciones sexuales a cambio de un beneficio laboral y que a más de 78 mil se les haya tratado de violar.

Reconoció que, debido a la trascendencia de las redes sociales, a partir de esa iniciativa la secrecía está comprometida ya que las redes sociales representan la oportunidad de romper con la simetría de la información que ha facilitado históricamente la simetría del poder, condición necesaria para perpetuar la violencia de género.

Al respecto, Aimee Vega Montiel, integrante del Grupo Asesor de Sociedad Civil para México de ONU Mujeres, destacó el boom que inició con el lanzamiento de MeToo, con lo el número de denuncias de agresión por género se reveló de manera nunca antes vista.

Para dar un ejemplo de ello, proyectó la aplicación que Google estableció mediante el portal https://metoorising.withgoogle.com/ con el que, en tiempo real, se demuestra el número de denuncias hechas a nivel mundial por violencia de género.

En ese sentido, reveló que, en México, del 21 de marzo al 4 de abril se incrementaron las denuncias en el país, por lo que también se detonó el número a nivel mundial.

Destacó que denunciar a través de redes sociales se convirtió en una opción en la que antes nadie se hubiera atrevido a incursionar, lo que favoreció el rompimiento del silencio que han tenido que padecer las mujeres para la defensa de sus derechos ante la violación de su integridad.

Reconoció que con el presente foro se buscan las bases que permitan revertir el hecho de que en México 95 por ciento de los delitos de género queden impunes.

Por último, la periodista Eloisa Farrera expuso como ejemplo los hechos vividos por el gremio periodístico femenino, donde la violencia de género afecta la información misma y a la sociedad.

Detalló que la colectiva Periodistas Mexicanas denunció que 73 por ciento de las mujeres periodistas ha sufrido algún tipo de acoso y 84 por ciento no cuenta con espacios o protocolos para denunciar, ya sea porque no existen o porque sus empresas no lo difunden.