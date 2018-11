“Mexicana distinguida”

El premio es como “la cereza del pastel”, una ceremonia muy bonita, dijo Irma Varela. Jueves 1 de noviembre de 2018, en el Centro Cultural Winchester. Foto Cortesía.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con otras instituciones como el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) entregaron el reconocimiento “Mexicanos Distinguidos” a 31 personas que residen en el extranjero y cuentan con una destacada trayectoria en el ámbito profesional.

“Este distintivo no sólo reconoce la extraordinaria trayectoria de los galardonados, también su calidad humana y la promoción que, desde el exterior, hacen de nuestro país, así como su excelencia profesional y compromiso con México”, comentó Jorge Elizondo, cónsul de comunidades del Consulado de México, y quien acudió junto a la delegación de la sede en Las Vegas al Centro Cultural Winchester, donde entregaron el premio a Irma Varela, supervisora cultural del centro que se ubica en el 3130 al sur de McLeod Dr.

“Los mexicanos reconocidos con este premio residen en América, Europa, África y Asia. Las áreas de especialización de los ganadores incluyen ciencia y academia, emprendimiento e innovación, industrias creativas, empresarios, médicos, músicos y restauranteros, entre otros”, destacó Elizondo.

La ceremonia tuvo lugar el jueves 1 de noviembre y contó con la participación de miembros de la comunidad como Alicia Rico, Jorge Galindo, Ixela Gutiérrez, grupos folclóricos y la comisionada Chris Giunchigliani, entre otros.

El premio consta de una medalla de plata acuñada especialmente por la Casa de Moneda.

“Es la primera ocasión que se entrega este premio. El Instituto de los Mexicanos en el Exterior otorga anualmente el Reconocimiento Ohtli, que consiste en una medalla, una roseta de plata y un diploma, se otorga, a personas que han dedicado la mayor parte de su vida y actividad profesional, a ‘abrir brecha’ en el extranjero, para que las generaciones más jóvenes de mexicanos y mexicanas que los han seguido, encuentren un camino relativamente más fácil de andar”, abundó Elizondo, precisando que las nominaciones se hicieron de todo el mundo, porque la diáspora de mexicanos es prácticamente en todos los rincones del planeta.

De los seleccionados, 15 residen en los Estados Unidos, los otros 16 viven en Europa, Asia y África, “todos ellos han destacado y puesto muy en alto el nombre de México, en el caso de Irma Varela en la promoción de nuestras tradiciones y cultura, amén de su elevada educación, ya que obtuvo una maestría en asuntos culturales. Es maravilloso que una mujer como ella dirija un centro como el Winchester”, dijo Elizondo.

De los 31 premiados sólo hay ocho mujeres, lo que también es un agregado para Irma Varela. En la lista hay de todo, deportistas, promotores culturales, músicos y empresarios.

“Cuando supe del premio, nunca imaginé que sería la galardonada, sobre todo porque hay muchísimo mexicano talentoso en Las Vegas. El cónsul Jorge Elizondo me llamó y me dijo que yo era la afortunada, la verdad no lo creía, pero en el grupo de 31 hay un bailarín de nombre Isaac Hernández, nacido en Guadalajara, que se hizo acreedor a un premio por su extraordinario talento en Rusia, lo que me llena de orgullo y satisfacción de poder estar en una lista de mexicanos de ese calibre”, comentó a El Tiempo Irma Varela.

El protocolo de la entrega fue normativo, pero la premiada se encargó de ‘inyectar’ parte de su personalidad al gritar hacia el fondo del teatro: “Marqui, hijo mío, donde quiera que estés, quiero que sepas que te quiero mucho”, lo que ocasionó la ovación del público allí presente.

La entrega fue realizada en el preludio de la celebración del Día de Muertos, una fiesta que fue iniciada hace muchos años por Irma Varela y que cada día se afirma como una de las celebraciones con mayor aporte cultural en esta ciudad.

“Para mí, el hecho de que haya crecido mucho la popularidad de la fecha es una manera de sentirme premiada. Al principio la idea era difundir y aportar con nuestras tradiciones a la suma colectiva del mosaico que permea en Las Vegas. Ahora es promover el entendimiento y el acercamiento entre las diferentes organizaciones que trabajan en la ciudad, sobre todo porque empezamos este proyecto cuando se vivía una época de miedo a la hispanidad –como ahorita- que otros grupos nos miraban con miedo. El mensaje era claro, no tengan miedo, vinimos para aportar al colectivo, con una de nuestras más bellas expresiones culturales de México”, dijo Varela.