“México está, donde tú estás”

Mexicanos residentes de LV muestran los sobres electorales con los que emitieron sus votos para México. El martes 5 de junio del 2018 en La Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Blanca Cardozo muestra parte de su paquete electoral. El martes 5 de junio del 2018 en La Vegas. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

Reveriano Orozco, miembro de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior, estima que en el estado hay cuando mucho 500 mexicanos quienes lograron obtener su credencial. Foto Valdemar González / El Tiempo - Contribuidor.

México tendrá su elección general el próximo uno de julio para cambiar la presidencia, pero muchos mexicanos residentes en el extranjero, incluyendo Las Vegas, ya están ejerciendo su derecho al voto.

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México ha informado que tiene registrados a 181 mil electores viviendo en el exterior, la enorme mayoría (más de 152 mil) en Estados Unidos.

Los electores de Nevada son pocos.

Reveriano Orozco, miembro de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior, estima que en el estado hay cuando mucho 500 mexicanos quienes lograron obtener su credencial y luego registrarse para votar desde aquí.

“La cantidad no es tanta como se esperaba y es que durante el proceso para obtener la credencial y luego para registrarse, la gente encontró diversas dificultades, desde no contar con documentos hasta recientemente no recibir sus paquetes electorales”, afirmó en entrevista con este semanario.

Una de esas dificultades es que el mismo INE (según un comunicado de prensa) cometió un “error humano involuntario”. Mandó 44 mil 147 paquetes electorales con guías diferentes para la recepción de los paquetes con los votos. Aunque el instituto aclaró que al final eso no afectaría.

Hay otras “inconsistencias” que a muchos les costará no votar, dijo Orozco, y presentó a varios mexicanos quienes en días pasados junto con él sostenían su reunión semanal de la Coalición. Clemente Rodríguez, originario de Durango y residente de Las Vegas, calificó de muy importante la elección en México. “Hay que ejercer el derecho a votar, independientemente del partido de preferencia. Yo iré a votar a la frontera porque no me alcancé a registrar en Las Vegas”.

Joel García, originario de la Ciudad de México dijo: “Tuve muchos problemas. En diciembre pasado en el consulado mexicano tramité la credencial de elector. Hice seguimiento en la computadora y encontré algo mal. Vía telefónica con el INE me dijeron ‘es una inconsistencia’, pero no me daban detalles. Duré meses insistiendo hasta que finalmente apareció bien”.

“A fines de mayo recibí mi paquete electoral pero el domicilio para mandar de regreso el sobre con los votos tiene el nombre de una persona y no se especifica bien que es el INE. Me pareció raro. Averigüé y me dijeron que es una funcionaria del INE. Ya voté y mandé el sobre, pero tengo desconfianza de que mi voto no lo van a contar”, dijo García

Otro es Nicolás Palomares quien mediante las redes sociales mostró su enojo: “Estoy muy decepcionado porque el INE no me mandó el paquete electoral… hablé con un supervisor y me dijo que aceptaban que el error era de ellos pero ya no podían hacer nada… Por causa de su ineptitud no voy a poder votar”.

Blanca Cardozo, de Puebla, expresó alegría cuando marcó sus tres boletas: para presidente, para gobernador y senador (de Puebla).

Le preguntamos ¿Por qué le interesa votar desde acá si usted ya no vive en México? Cardozo contestó “por culpa del mal gobierno mexicano estamos por acá (en Estados Unidos); ojalá que haya un cambio real en México, mejoren las cosas y pueda regresar porque aquí (en LV) no somos bien vistos”.

Quienes no se registraron o no recibieron sus paquetes piensan viajar a México para votar el primero de julio. Unos lo harán en la frontera. “El problema aquí –dijo Orozco— es que solo hay dos casillas en Tijuana con un número limitado a recibir 300 votos”.

Orozco dijo que la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior existe desde el 2001, con representaciones en ciudades de California, Illinois Nevada y Texas.