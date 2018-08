MGM reduce tarifas de habitaciones en preparación para un 3er trimestre “volátil”

Un hombre monta su bicicleta más allá del hotel y casino MGM Grand en Las Vegas en 2015. (The Associated Press)

Las acciones de MGM Resorts International cayeron a un mínimo de 52 semanas el jueves después de que las ganancias y los ingresos de la compañía de Las Vegas no cumplieron con las expectativas de los analistas.

Pese a no cumplir con las expectativas de los analistas en el segundo trimestre, la gerencia de la compañía anunció que los resultados financieros “fueron mejores de lo que esperábamos”.

Respondiendo a una pregunta sobre si los efectos del tiroteo del 1 de octubre siguen afectando a la compañía, el presidente y gerente general de MGM, Jim Murren, admitió que las operaciones en Mandalay Bay aún están “un 80 por ciento atrás” de donde estaban antes de la tragedia.

La caída en las acciones se debió en gran medida a las débiles proyecciones de la empresa para el tercer trimestre, que se produjo después de que una empresa rival informara un panorama similar el miércoles.

Murren destacó que la compañía se vio obligada a reducir los precios de las habitaciones de hotel durante el segundo y tercer trimestres para dibujar el mercado de ocio transitorio porque las convenciones no llenaban suficientes salas.

“Para el tercer trimestre, el récord histórico en toda la ciudad en convenciones fue en 2016. El segundo mejor fue el año pasado, el tercer mejor será este año”, afirmó Murren. “Este año no es un mal trimestre de convenciones. Es justo frente a estos dos increíbles comps (circunstancias similares) en los últimos años”.

Dijo que la compañía pensó que podría llenar las habitaciones mediante la comercialización de grupos de reuniones pequeñas, pero cuando eso falló, redujo los precios de las habitaciones de hotel.

Típico para el verano

Murren insistió en que un tercer trimestre más lento es típico.

“El tercer trimestre siempre es volátil en Las Vegas”, detalló Murren.

Los resultados del tercer trimestre enfrentarán una comparación difícil en 2017, cuando MGM organizó dos peleas de boxeo, incluida la de alto perfil Floyd Mayweather-Conor McGregor.

“La forma en que lo hemos estado abordando es continuar llevando contenido a Las Vegas. Trajimos a las Aces de Las Vegas (equipo de baloncesto de la WNBA), patrocinamos la Liga de verano (Asociación Nacional de Baloncesto) el mes pasado. Eso va a ser mucho más grande como un evento el próximo año que lo que fue en este”, puntualizó.

“Vamos a traer más contenido a T-Mobile (Arena). Los Raiders van a entrar al estadio en 2020. Están sucediendo muchas cosas y no hay motivo para cambiar la estrategia cuando ha estado funcionando. Lo que tenemos que hacer es que, cuando tengamos estos bolsillos, hagamos lo mejor que podamos sin degradar la experiencia del cliente, porque si lo hacemos, la gente no volverá”.

Apertura de Springfield

Destacó la apertura de la propiedad MGM Springfield de la compañía en Massachusetts a fines de este mes y la inauguración de lujosos alojamientos en MGM Cotai en Macao a fines de año.

También comentó que la transición de su propiedad Monte Carlo a Park MGM generaría ingresos cuando ese proyecto se complete.

Destacó que el MGM también se ha posicionado bien con sus colaboraciones recientemente anunciadas con Boyd Gaming, el proveedor de tecnología GVC y la NBA.

MGM trabajará con Boyd para ofrecer apuestas deportivas en estados donde la compañía no tiene presencia. El acuerdo con la NBA permitirá a la compañía comercializar sus propiedades a través de la liga y también podría proporcionar una pista interna hacia una futura franquicia para Las Vegas gracias a su relación existente con la liga de las Aces y la creciente presencia de la Liga de Verano.

Como resultado, Murren mencionó que la compañía proporcionaría estimaciones más conservadoras sobre los ingresos por habitación disponible en el futuro.

Declaraciones frustrantes

“Todos nos frustramos por el RevPAR (ingresos por habitación disponible)”, argumentó Murren. “Cuando alcanzamos o superamos RevPAR, no es gran cosa. Cuando fallamos, es un gran desastre; vamos a ser mucho más conservadores en nuestra orientación de RevPAR. No me gustan declaraciones como estas”.

Una encuesta de 15 analistas de Wall Street proyectó una estimación de ganancias promedio de 29 centavos por acción para el segundo trimestre, con 13 analistas que esperan una estimación de ingresos promedio de 2.96 bdd.

Murren comentó que las proyecciones del cuarto trimestre son mejores y que la compañía podrá aprovechar sus recientes inversiones de capital para impulsar un mayor flujo de caja, que se compartiría con los inversores en forma de dividendos y recompras de acciones.

MGM informó una disminución del 41 por ciento en el ingreso neto a 123.8 mdd, 21 centavos por acción, para su segundo trimestre que finalizó el 30 de junio.

Luego de ver que las acciones caían un 9.6 por ciento el miércoles a $28.35 por acción, la emisión bajó aún más al mediodía del jueves debido a las fuertes operaciones. En un momento, la acción cayó a $26.86 cada una, un mínimo el año pasado.

Al final de la jornada bursátil, MGM cerró con alza de 46 centavos, un 1.6 por ciento, a $28.97 por acción, con un volumen de alrededor de cuatro veces el promedio. Después de horas, el problema bajó 7 centavos, 0.2 por ciento, para terminar en $28.90 por acción.

La disminución comenzó el miércoles

La caída de los precios en el mercado bursátil comenzó la madrugada del miércoles a raíz de las declaraciones del presidente ejecutivo de Caesars Entertainment Corp., Mark Frissora, en el llamado de ganancias de esa compañía. Frissora proyectó un duro tercer trimestre para las propiedades de su compañía en Las Vegas, y los inversionistas en las seis principales acciones de compañías de casinos de Las Vegas – Caesars, MGM, Las Vegas Sands, Wynn Resorts, Boyd Gaming y Red Rock Resorts – se retiraron como resultado.

Murren indicó que MGM también se está posicionando para ser un aspirante a una concesión para construir un resort en Japón.

“La reciente aprobación de la Ley de Implementación de Complejo Integrado de Japón es otro hito histórico y creemos que estamos bien posicionados en ese mercado”, agregó.

El Review-Journal es propiedad de la familia del presidente y gerente general de Las Vegas Sands Corp., Sheldon Adelson.